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» 12/17/2016, 05.54
俄罗斯
《福布斯》列普京为世界最强领导人，其次是特朗普
美国杂志公布2016年世界上五个最重要领导人的排名。该杂志称，普京"把其国家的影响力推至在全球几乎每一个角落。"今天是教宗方济各80岁生辰，排行第五。
另见
02/09/2016 10:20:00 印度
巴瓦蒙席指出德勒撒修女把和平带给了坎德哈马尔
奥里萨邦主教呼求即将封圣的德勒撒修女让和平与和解重新回到奥里萨邦。九月四日德勒撒修女封圣之际，印度全国将举行隆重仪式、庆典和集会
25/12/2015 梵蒂冈
教宗：愿耶稣把和平、希望和慈悲带给遭受战争之苦及被剥夺尊严的人
教宗方济各在圣诞文告，提到以色列、巴勒斯坦、伊拉克、也门和撒哈拉以南非洲地区、乌克兰和哥伦比亚的悲剧。他还谈到，希望通过为叙利亚和利比亚的协议带来和平，以及祝福“那些努力慷慨协助和容纳众多移民和难民”。
15/10/2015 梵蒂冈
教宗指出经师“缩短了天主的视野、把天主之爱渺小化”
“对于所有基督徒而言，最令人费解的一点就是在耶稣基督内的救恩的无偿”。“今天我们自问一下是有好处的：我信天主无偿救了我吗”？还有，“我信我不配这救恩吗？如果说我配得到什么，是因着耶稣基督以及祂为我所做的一切吗？”
17/07/2015 韩国
天主教司铎说唱登场：用音乐把希望带给人们
韩国京畿道本堂司铎卢尹斌神父推出十三首说唱、嘻哈歌曲专辑
13/11/2014 菲律宾
阿塔纳西奥表示既是同性恋又是天主教徒"是可能的，只要把天主放在首位"
菲律宾主教团网站上发表了阿塔纳西的文章。他表示"我是同性恋，但我选择了守贞。因为教会教导了我们真爱，那永远也不会让人失望的爱：对天主的爱、天主对我们所有人的爱"。虔诚敬礼恩宠中介童贞圣母、平静地度其自己的性倾向生活。"如果我爱某个人，我就希望这个人好，这远远超越了身体上的结合"
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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15/12/2016 梵'冈
15/12/2016 中国 " 美国
16/12/2016 日本 - "罗-
16/12/2016 孟加拉国
米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
Michele Brambilla
16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 印度尼西亚
穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
Mathias Hariyadi
17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
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