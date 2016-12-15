莫斯科（亚洲新闻/通讯社）- 根据《福布斯》杂志的年度排名，在2016年，64岁弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)是世界上最强大的人，美国总统当选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)居于第二位。

该美国经济杂志称，俄罗斯总统”把其国家的影响力推至全球几乎每一个角落。从俄国到叙利亚，以至美国总统选举，普京继续要得到他想要的东西。”

特朗普，在2015年被《福布斯》排名72，现在是第二名。美国当选总统"有一种看似对丑闻的免疫力，国会两院都在他的一边，而个人资产净值数十亿美元"。

第三名是德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)，已经在欧洲的经济强国掌舵11年，她宣布明年竞选连任。之后，就是中国的习近平。

第五位是今天80岁的教宗方济各，是超过10亿天主教徒的精神领袖。