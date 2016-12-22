罗马 (亚洲新闻) - 在北京天泰宾馆的会议厅，「第九届中国天主教代表会议」12月27日召开了，这是中国天主教会的最高权力机构，指示主教、神父和教友。根据中国国家宗教事务局数据，有来自31个省、直辖市共365名代表参加。该会议（简称九大）由12月27日至29日结束。出席者包括主教、神父、修女、教友、政府（特别是统一战线部和宗教事务局）官员。

「第八届代表会议」在2010年12月召开，教廷要求主教们避免参加与教宗共融有矛盾的会议。此次「代表会议」被认为「与天主教教义不兼容」，因为它把主教的权威屈从，追随教会独立（于教廷之外）。

这一次，也许因为中国和教廷之间进行对话而重燃希望；同时，教廷重申其对「代表会议」的「已知立场」，但未有指示主教是否应该参加大会。教廷只在「代表会议」召开前几天发布一份《声明》，称它有权按「具体事实」的基础上判断，并期望从中国政府收到「积极信号」。这一立场，有中国天主教徒认为太模糊，已清晰地给了绿灯予许多中国主教，肆无忌惮地参加「代表会议」。

目前参加的主教，包括非法的昆明（云南）马英林主教，不获教廷承认的主教议会主席 (主教议会不包括地下主教）; 爱国会主席临沂（山东）房興耀主教; 三原（陕西）韩英进主教; 西安（陕西）党明彦主教、成都（四川）唐远阁主教; 南充 （四川）陈功鳌主教;宜宾（四川）罗雪刚主教; 闽东（福建）詹思禄主教; 非法的承德（河北）郭金才主教等。官方报告称，至少 59位主教参加。

这些主教大多获教廷承认，当中包括八位非法主教及被宣布绝罚的主教(似乎未见涂世华在场)。早前，有消息该些非法主教在慈悲禧年结束之前，得到教宗原谅，但这并没有发生。缺席的主教和缺席原因，仍是未知数。在2010年「第八届代表会议」，许多主教拒绝参与，这是跟随教廷的建议之后而被迫参加大会。

在中国，有许多天主教徒认为「代表会议」是理所当然和没有惊喜的事，但他们想要看到领导层的改变。这次「代表会议」，实际上主教议会和爱国会改选换人的时候。因此，传出领导层由年轻的主教会接班。

会议议程的其他问题，包括修订主教议会和爱国会的章程修订。

虽然议程没有突出的主题，但是会议气氛在「独立自主」问题上是极为显著︰昨天(12月27日)发表的演说，每篇都在高调赞扬支持教会的「独立性」（从教廷独立出来）;「自主性」（在神学方面、在管理方面、在管辖范围内）；成为「爱国主义」的信仰 (先爱国家、后爱教会)等。这些一如咒语的口号，由马英林、房兴耀、宗教事务局局長王作安等轮流读出。

议程上的另一个项目，引用今年4月國家主席习近平就宗教在统战部会议上的讲话，他提到宗教「中国化」（脱离西方）;为国家的发展与改革服务，并支持中国共产党的领导。

换句话说，这些句子似乎开拓未来为宗教和天主教会，在服务人民方向定调;在现实中，它毫不含糊地指向一个国家教会，由政府完全控制它的一切举动和活动。

由于这个原因，荣休的香港主教陈日君枢机一直倡议宗教自由，在他12月24日的博客上，他说，中国政府想得到一个无条件降服的教会，而「代表会议」是最正式、最明确的表达教会如此'分裂'的性质。

这立场由香港教区的正义和平委员会重申和呼应，该会约20人在12月26日在中国政府的代表办事处前抗议, 谴责召开「第九届中国天主教代表会议」，重申「代表会议」与天主教教义不相符。

值得注意的是在中国官方的语调有所转变。在梵蒂冈的《声明》发表后翌日，中国政府外交部发言人开始用温和的声调谈论中梵关系，没有像以往高调宣扬「独立自主自办」、「自选自圣主教」、与台湾的关系等问题。然而，12月27日的《环球时报》(中国共产党的《人民日报》办的日报) 出版了一篇重弹旧调的要求的社论，当中指出建设性对话的条件，以达到建立外交关系。这些要求，要承认一个中国（与台湾断交）和不干涉中国内部事务，包括任命主教。

一位中国天主教徒因此评论说:「梵蒂冈要求『积极信号』，它所得到的却是脸上一个巴掌。大会赞扬教会要独立于罗马教廷之外，所有对话都回到原点。」