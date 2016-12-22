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» 12/28/2016, 23.45
中国 - 梵蒂岡
Bernardo Cervellera
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
另见
22/03/2010 梵蒂冈 – 中国
刘裕政总主教曾为大陆教会背起＂沉重的十字架＂
刚晋牧的刘裕政总主教，将于五月初到马达加斯加履任宗座大使。此间，梵蒂冈中国小组召开一年一度的会议，为期三天，探讨信仰培育与修和等议题。
14/05/2015 印度
中央邦一奥斯定会修女开办的残疾儿童中心遭到攻击
一伙不明身份歹徒突然闯进，用砖头砸碎了中央邦坎德瓦教区内的修女会院窗门。这里的孩子都是残疾儿童，修女们正在扩建改善条件。基督教活跃人士指出“这次攻击是针对整个社会的。深夜行动充分表明了歹徒的内心黑暗”
25/03/2009 印度
德裔修女将领导德勒撒修女创办的仁爱传教修女会
继接替一九九七年安息主怀的会祖真福德勒撒修女的前总会长尼尔玛拉修女后，玛利·普雷姆修女成为第二位领导仁爱会的长上。尼尔玛拉修女本已获得连任，但她本人要求卸任，以便将更多精力投入修会默观生活
04/01/2008 梵蒂冈
教宗探访印度德肋撒修女创办的'玛利亚恩赐'之家
这个为穷人开办的服务之家是二十年前在先教宗若望保禄二世和真福德肋撒修女的推动下建立起来的，服务中心与现任教宗本笃十六世以前工作的地方是隔壁。教宗邀请为爱德服务的男女传教士们将“天主的微笑”带给世人。
08/09/2005 印度
极端势力分子将目标转向基督教会开办的高等学府
抵制基督信徒的仇恨情绪“给印度教育、文化与经济发展造成严重损失”
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
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八莫教区主教: 为战争流离失所的克钦人庆祝圣诞节
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