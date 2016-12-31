费萨拉巴德 (亚洲新闻) – 巴基斯坦一列圣诞节火车，促进基督徒和穆斯林之间的和平，它抵达他的抵达东部旁遮普省的费萨拉巴德，受到数百名群众欢呼，包括普罗民众和政府人员。

火车是由伊斯兰堡和政府人权事务部联合倡议，由基督徒卡姆兰.弥额尔(Kamran Michael)主持。他向大众说:「我真的很开心，巴基斯坦政府已为其少数群体踏出这一大步，我祝贺你们所有人在圣诞前夕享受这件欢乐的事。它是一种独特的倡议，以促进和谐与和平的运动。借着圣诞和平列车，我们把强力的讯息给那些不能容忍其他宗教的信徒。我向大家保证，政府会想到更多方法支持宗教和谐。」

列车由五个车厢，12月22日离开东部拉瓦尔品第站，沿途经过白沙瓦、木尔坦、拉合尔和卡拉奇。火车装饰着花环、彩旗、圣诞树、纸板表示圣诞马槽场景，并从国内最大的教堂借出圣人雕像展览。

抵达费萨拉巴德后，数百名儿童、妇女、青年和只是好奇的人蜂拥而至，要在火车前面拍照和叫喊和平的口号，并参加在火车旁边的音乐会和舞蹈庆祝。

知名的专栏作家和人权人士马苏德(Wajahat Masood)，称赞基督徒和穆斯林合办这个活动。他对《亚洲新闻》说:「这是令人赞叹的活动，巴基斯坦政府希望分享圣诞佳节的喜悦。这一倡议是巴基斯坦尊重其少数社群和庆祝少数社群节日的最好证明。这种由政府所采取的步骤，将加强宗教少数社群的信心，使他们会钟爱自己的国家，自从巴基斯坦立国以后，感受到自己被尊重。少数社群爱护自己的国家，不会有憎恨讯息把它抹去。我祝贺基督徒和巴基斯坦政府的成功，在筹备和设计这项活动方面。」

基督徒人权人士沙齐亚.乔治(Shazia George )道:「目前，巴基斯坦非常需要传播宗教和谐的讯息，当恐怖主义和仇恨蔓延，政府和人权事务部通过这些努力，向国民发出强烈的讯息，我们的国家需要和平和共存。我真希望，将来也会有这样的行动，以及这种举措将成为桥梁，在不同社群之间，可以令他们走近，以及共和平地庆祝各种节日。」