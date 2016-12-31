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    » 01/07/2017, 14.24

    日本 – 南韩

    一座「慰安妇」雕像触发日韩外交危机



    摆放在南韩釜山日本领事馆门前的雕像，被日本政府视为挑衅举动。该行动由一个质疑首尔和东京之间签订协议的组织所策动。

    东京 (亚洲新闻/通讯社) – 一座象征韩国"慰安妇"的雕像，即在日本战争期间被迫当性奴的妇女，惹起日本和南韩之间的外交危机。

    该尊真人大小的年轻韩国女子雕像，摆放在日本驻釜山领事馆门前，被东京视为一种挑衅，日本随即响应该举动，已经召回日本驻南韩大使和驻釜山的总领事。

    日本内阁官房长官菅义伟表示: 「事实是该女子雕像，摆放在我们的领事馆门前，这不利日本和韩国之间的关系，这是令人极其遗憾。」

    另一方面，南韩外交部发表声明说: 「我们的政府再次强调，即使两个国家之间有困难的问题，两国政府需要不断发展彼此的关系。」这项声明可能涉及两国曾在 2015 年就「慰安妇」达成的协议。

    日本同意给予一个基金10亿日元（860万美元）以照顾幸存者。但这笔交易被多个捍卫前慰妇女利益的团体批评，其中之一是放置该雕像之组织。

    估计在二次世界大战期间，有20万亚洲妇女，大多是韩国，也有来自中国、台湾和印度尼西亚，被迫当日军的性奴。
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