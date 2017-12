» 12/04/2017, 22.31



梵蒂冈-缅甸-孟加拉 不只是罗兴亚:教宗方济各在缅甸和孟加拉传递的讯息 Bernardo Cervellera



各路消息过分集中在“说还是不说”罗兴亚这个词。教宗避开了媒体审判或谴责,而是积极寻找建设性的希望之路。对所有的少数民族都赋予完整公民权利,以人的尊严为基础发展经济。团结年轻人,团结各民族,这些方面也受到了佛教徒和穆斯林的钦佩。 罗马(亚洲新闻)- 在缅甸和孟加拉之旅的尾声,教宗方济各终于说出了那个令人困扰的词:罗兴亚。但他说这个词并不是“摔门而去”或者捶胸顿足,而是为全世界的冷漠请求宽恕,抚摸着亲人被杀、从战火中逃出的男女和儿童们的面颊,在这样的情景下说出的这个词。教宗在达卡会见了16名罗兴亚人,他们都和他一起祷告,一起哭泣。教宗方济各还说:“天主也是罗兴亚。” 全世界的媒体都在等着这个词,好用来谴责缅甸军方的暴力,指责民主领袖昂山素季的不作为,以制裁的压力让缅甸屈服。从某些方面来说,仿佛让人感觉教宗此行的意义就在于此。然而,如果是这样,媒体就无法把教宗讯息的丰富性传递给世人,也无法表明教宗在世界的这个如此丰富又如此贫穷的地方所给予的巨大力量。 因为这是事实,在缅甸方济各没有用到“罗兴亚人”这个词,但他谈到了所有的少数民族(克钦族、钦族、克伦族、那加族、克耶族……),他们经历着罗兴亚人的遭遇,但却从来没有引起过媒体头条的关注。罗马教宗说,必须让所有人享有公民权,公平分配财富,在缅甸社会中合作以建立和平。军事独裁统治的几十年造成了几乎无法弥合的创伤,暴力和战争,但是教宗勉励大家——首当其冲是基督徒——要宽恕,要致力于推动和解,以便远离战争的阴影,战争会让所有人都一败涂地。 这就是为什么教宗并不在意媒体审判或谴责,而是积极寻找建设性的希望之路。这就是为什么在这两个国家——缅甸和孟加拉国——教宗都特地面向年轻人,支持他们的热情,指出一条对未来的希望之路。这些年轻人有可能移民,有可能接受奴隶一般的工作,或者有可能拿起武器,那么就会陷入绝望之中。方济各号召年轻的基督徒成为希望的催化剂。 这就意味着不在自己民族或宗教群体里固步自封,不对他人无端猜疑,不被惰性和忌惮阻碍,而是在人类共同尊严的支持下,向着相遇相识敞开心扉。 宗教之间的合作是此行的另一支柱:在穆斯林占多数的孟加拉国、和在佛教为主的缅甸,这都是非常重要的工作,因为这两个国家正在发展中的经济,是建立在人的尊严这一奥秘的基础上,而不只是追求利润,不是建立在剥削劳工和儿童奴工的基础上。教宗方济各阐明了通过重视宗教层面,人们会更关心和重视共同利益。 教宗促成了与缅甸和孟加拉国的宗教领袖见面,他们一起谴责那些妄以上帝名义施行的暴力和恐怖主义,但最重要的是,他推动各宗教共同致力于建立一个以人为本的社会,不管属于哪个民族,因为所有人都是按着上帝的形象被造。 关于这两个国家的教会,由于他们是人少力单的少数团体,常常处于被迫害的漩涡之中。教宗赞扬基督徒尽管微小如“芥子种子”,却为孟加拉国和缅甸的人民特别是穷人提供了盛筵。基督徒所得到的尊重主要是由于他们的服务:学校、医院、农业和劳工合作社。但在这些服务中,人们惊奇地发现了基督大爱的原因。正因如此,在孟加拉国和缅甸,教会每年都在增长,有许多人蒙圣召,这些小小的基督徒团体已经开始派遣传教士去其他国家。 这也许是迄今为数不多的把缅甸所有基督教民族和孟加拉国几十个民族聚在一起的几次机会之一,引起了佛教徒和穆斯林的钦佩。这是一个对未来的好的承诺。 e-mail this to a friend Printable version







