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» 01/03/2017, 16.04
缅甸
两名天主教徒失踪，曾对媒体讲述圣沙勿略堂被围捕情况
自从圣诞平安夜，甘森和拉迪两教友杳无音讯。两人为堂区活跃教友，曾向新闻界透露缅军12月初攻击圣堂。消息人士对《亚洲新闻》说:"家人和朋友关注他们的安危。”
另见
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中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
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28/12/2016 孟加拉
28/12/2016 中国 - 梵'岡
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
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旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
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27/12/2016 南韩
29/12/2016 中国 - 梵'岡【更-版'
政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者
Elizabeth Li
27/12/2016 美国 - 日本
27/12/2016 中国
27/12/2016 埃及
埃及新的「保护性」媒体法例获得批准
by Loula Lahham
28/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - "合国
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