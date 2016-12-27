仰光 (亚洲新闻) - 两名天主教徒甘森(Gam Seng)和拉迪(Dumdaw Nawng Lat) 在圣诞节前夕失踪，他们12月初协助记者侦查掸邦一间天主教教堂爆炸案。两人都是圣方济各沙勿略堂的教友，他们在缅军突袭行动中被击中，当地在孟古镇，距离缅甸和中国边境不远。

《亚洲新闻》获当地消息人士证实两人失踪，表示两人是当地教会人士并且在堂区活跃"。两名失踪教友，并非如一些国际媒体报导为两名神父。消息说:"两人的家人和朋友很担心，并用尽他们的方法找寻他们的下落。

然而，至今没有可靠的信息确定他们的情况。

2016年12月3日，一支政府军队攻击并摧毁了圣方济各沙勿略堂，该堂位于掸邦（东北缅甸）孟古镇。在攻击后几天，菲利普 Za Hawng 之后的日子里，管辖该堂的腊戍教区扎王主教(Za Hawng)确认该圣堂已经被摧毁，只剩下钟楼。

堂区神父、修女和约1,000 名天主教徒，组成该堂区，已经在早前放弃该堂，越过边境到了中国避难。缅甸军队和族裔民兵之间的紧张关系升级，有可能再次受到攻击，这就是为什么天主教徒逃离当地，没有人在爆炸中受伤。

失踪的两名男子最后在12月24日，到过孟古镇附近的陆军基地。之前，两人会见了三名记者属于《缅甸民主声音》、《伊洛瓦底江和Kumudra》杂志，他们调查被拆除的教堂。

其中一名记者了解此事，”甘森协助我们”了解战斗状况”，以及缅甸战斗机"轰炸教会和城市"。他证实:"军队发射火箭和射弹。"两人发表[被毁坏的教堂和学校]照片之后失踪，"我认为这是因为他们帮助我们，曾经与我们谈话。”

几个星期以来，东北区的部队攻击激烈。缅甸军队使用空中和陆地攻击到族裔民兵，造成死伤并逮捕平民。仰光总主教貌波枢机（Maung Bo）一再吁请全国和平。