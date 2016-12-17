英帕尔（亚洲新闻） - 在印度曼尼普尔邦首府英帕尔实施宵禁，两间浸信会教堂受到攻击，有人威胁要阻止圣诞节庆祝活动。

教会袭击之前一个多月，已经开始暴力浪潮和气氛紧张，根据邦政府的决定，要在纳加山设立七个新的地区，当地主要由娜迦和古奇斯两个部族居住，他们是基督徒。

当地消息人士告诉《亚洲新闻》，这不是宗教问题，而是政治和领土争端问题，最终导致教堂被攻击，主要出手者是梅泰族，他们是印度教种族群体。

印度东北部的「联合和平使命团队」介入，为了恢复和平而努力，他们呼吁「遵守所有有关群体和小区的善意，避免任何只会加剧局势的事情。我们敦促所有族群代表进行认真的对话，探讨如何找出有助于曼尼普尔邦和居住当地的族群的长期利益着想。」

这种情况自11月初开始发生，当时政府颁布了新的领土划分，对纳加山丘山区无税区（部落居民居住）产生了负面影响。

决定令纳加族议会成员不满，在运送用品到该邦的两条高速公路上，架设路障。

12月15日，新的乐州区成立时，局势最糟。纳加兰国家社会主义委员会的部落武装分子袭击了曼尼普尔警察局，杀死了三名警察，炸伤了另外14人。

在随后的几天里，首府发生了暴动，车辆被焚烧，一些自制的炸弹被扔在街上。

最后，12月17日两间教堂遭到攻击。曼尼普尔浸信会的情况，是破坏者用石头抛向建筑物。在坦库尔浸信会收到威胁，一旦进行祈祷，将会用火烧毁礼拜堂。

攻击者是梅泰族民众，他们在曼尼普尔教会墙上张贴「没有人未得同意进行崇拜和庆祝圣诞节」字句。

为了避免进一步的暴力，邦政府在首府实行宵禁，并暂停手提电话通信，至少到圣诞节。

印度联邦政府今天进行了干预，派出4,000名准军事部队在街道上巡逻，平息了族裔间的暴力。

基督教团体和浸信会总干事荣彼牧师 (Solo Soloon Rongpi) 表示关注该社群面临的真正问题，并要求「仔细处理」情况。

基督徒建立和平的努力，昨天在纳加族、古奇斯族和梅泰族举行了一次会议。见证人表示，tête-à-tête是积极的，他们希望及时解决危机。

古瓦哈提总教区的荣休多默‧曼弥帕拿普总主教(Thomas Menamparampil)，呼吁各方反思和参与对话，「以寻求一个深思熟虑的解决方案。同时，为曼尼普尔祈祷。」