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» 12/28/2016, 22.09
美国 - 日本
中国、特朗普和国内政策：安倍访问珍珠港的原因
日本首相希望加强与华盛顿的「希望联盟」，期待下一届美国总统的行动。中国敦促安倍对南京大屠杀道歉。现在日本首相的支持率为60％。
另见
22/09/2009 中国 – 亚洲 – 美国
联合国气候问题峰会各界期待北京采取减排措施
中国可能推出雄心勃勃的减排废气计划。北京的立场，还将对美国产生影响。新总统奥巴马旨在同污染做斗争。中美两国的协议，将直接关系到世界命运
10/04/2006 中国 - 美国
各界期待胡锦涛美国之行
访问中，两国将讨论贸易、国际政治等问题。与此同时，中美两国商贸代表团将在华盛顿举行会晤
31/10/2016 13:33:00 伊拉克
基督教领导人指出伊斯兰国后摩苏尔和尼尼微平原应成为宗教合一与自由的典范
应加尔丁礼宗主教萨科枢机的邀请，伊拉克基督教会领导人与昨天在埃尔比尔召开会议，讨论了地区未来。基督徒历来是伊拉克的组成部分、是“伊拉克现代化和开放的先锋”。是能力在不同“接纳与合一的典范”。呼吁多元文化抵制种种将地区穆斯林化的假设，有人主张将这里变成阿拉伯和库尔德人的穆斯林地区
28/04/2016 14:01:00 日本 - 美国
奥巴马“准备访问”广岛，但不会就原子弹道歉
美国和日本政府的多个消息来源纷纷证实美国总统奥巴马准备访问一九四五年被美军投掷原子弹的日本城市。安倍晋三将全程陪同美国总统，并表示谈核弹受害者“并不是最重要的”
06/04/2016 16:19:00 中国
中央军委原副主席郭伯雄受贿犯罪成立移送审查起诉
郭伯雄曾经任中央军委副主席达十几年，地位仅次于国家军委主席，即国家主席。他涉嫌受贿“至少一千二百万欧元”，尽管其个人财产远远高于这个数字。胡锦涛政权期间，郭伯雄权力和影响力极大，军中忠实于他的关系网庞大
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
TOP10
22/12/2016 ..."
八莫教区主教: 为战争流离失所的克钦人庆祝圣诞节
Jangma Gam
22/12/2016 中国 - 梵'岡
23/12/2016 中国 - 梵'冈
22/12/2016 中国
22/12/2016 泰国
22/12/2016 印度
23/12/2016 加拿大 - 沙特阿拉伯
23/12/2016 叙利亚
24/12/2016 伊拉...
23/12/2016 埃及 - "合国 - 美国
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