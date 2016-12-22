檀香山（亚洲新闻） - 我们绝不能「重复战争的恐怖，这是日本采取的庄严宣誓」。日本首相安倍晋三昨日结束访问珍珠港军事基地，当年1941年12月7日，日本空军攻击当地，造成2,400位美国人伤亡，安倍对事件没有道歉，然而，他是第一位日本领导人访问「亚利桑那号USS的纪念馆」，其中一艘战舰沉没在攻击中。

在奥巴马陪同下，日本首相为死者祷告，并与华盛顿重申「希望联盟」。安倍感谢美国在二战结束后重建外交关系的努力，把握机会握手，同时与一些战争幸存者对话。

分析家认为，安倍的访问目标有三个：在新总统特朗普掌权之前加强关系；加强与美国连手对抗中国；在日本即将举行的总理选举赢得支持率。

白宫的下一任总统令东京感到不安，原因有几个。在竞选期间，特朗普曾质疑美国在日本的军事存在价格（这有助于东京特别是对北韩的核武器威胁），还有亚洲区域安全的整体结构，根据特朗普所指是过分依赖华盛顿协助。这位新任美国总统还建议日本生产自己的核武器。

安倍第二个担心的事情是经济问题。特朗普事实上答应放弃TTP（跨太平洋伙伴关系），这是日本首相在12月初得到议会批准的自由贸易协议。瑞信证券首席经济学家白川浩道(Hiromichi Shirakawa)在东京表示，特朗普的决定「将会严重恶化两国之间的贸易关系。」安倍晋三是第一个与新当选的美国总统会面的国际领导人，在90分钟的谈话中，他将特朗普描述为「一个领导者，我可以有充分的信心。」

东京视与华盛顿的关系为基本外交结构，以此限制中国在亚太地区的影响力。北京的目标是掌握在亚洲地区的经济和军事优势，他们在争议的水域和东海的态度越来越明显。 安倍对珍珠港的访问很不受中国的欢迎，中国声称日本需要与中国一样努力地去修补战争造成的眼泪。美国大学教授赵成生建议，安倍应该访问南京，1937年日本军队屠杀中国平民和解除武装的士兵。

现任日本首相安倍晋三现时是在他第二任期的第四年。根据民意调查，他在日本的支持率是60％。他的随行人员认为，对珍珠港的历史性访问，可以给予安倍在2017年赢得假设的早期选举时有足够优势。