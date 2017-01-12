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    • » 12/01/2017, 19.28

    中国

    中国制造业景气指数连续五个月放缓



    放缓的原因是国内外需求下滑，显示了对未来经济走势的乐观态度有刹车的迹象。政府为了减少冬季的污染严重问题，限制了重工业生产和公路运输。

    北京（亚洲新闻/通讯社）— 2017年11月份，中国的制造业采购经理指数（Manufacturing Purchasing Managers’ Index）为50.8%，比10月的51%下降了0.2个百分点，而且是最近五个月来的新低。这个指数是显示经济景气状态的指标：若指数在50%表示经济扩张，在50%以下则表明衰退。

    以上这些数据是由《财新》经济杂志提供的。官方发布的统计数字则稍高一些（国家统计局的数据11月份PMI为51.8%，前一个月为51.6%），但在评论这些数字的时候也有类似的反思。

    尽管11月份的工业产量有所增加，但由于国内外需求下滑，新订单的增长速度缓慢。

    一些分析师认为这种减缓显示了对未来经济走势的乐观态度有刹车的迹象。

    关于11月份经济增长放缓的原因，分析认为是包括由于政府对钢铁、煤炭等重工业部门的生产施加了限制，并且也限制了卡车运输，因为它比铁路运输污染更大。这些限制是因为当局试图减少东北地区的空气污染问题，尤其是在冬季。
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