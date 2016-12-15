比什凯克（亚洲新闻）-吉尔吉斯斯坦国家移民署于12月8日发表报告称，境内外国移民中，77%来自中国。

今年六月，吉尔吉斯政府与中国签署双边协议之后，中国移民数量大增。根据协议，大约40个吉尔吉斯工厂，其中一些面临倒闭的工厂，将由中国人经营，发展该国工业。

根据协议，中国人经营的工厂内，80%的工人是里吉尔吉斯工人，国家对外国移民年度最高限额，是一万三千五百人。

据中国驻吉尔吉斯大使馆称，境内中国移民总数月两万人，在吉尔吉斯不同的地方从事不同的工作。但根据前劳工与移民部的一位年轻官员表示，实际中国移民人数会更高，可能已达到五万人。

一位民族运动组织艾瑞克-艾依（Erkin El）声称， 已经有三十万中国移民在吉尔吉斯斯坦生活

最近几个月，中国从吉尔吉斯获取了大量的物资，其中包括石油、煤炭、天然气和贵金属。

吉尔吉斯人对双边协议感到不满，认为此协议是对中国扩张的合法化。

吉尔吉斯目前面对高失业率。全国五百五十万人口中，有大约五十万人每年都要周期性离开家乡，到俄罗斯和哈萨克斯坦打工。