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    » 12/17/2016, 16.19

    吉尔吉斯斯坦 - 中国

    中国吉尔吉斯斯坦殖民化



    六月份签署的双边协议，吉尔吉斯斯坦向中国打开大门，迎来中国的对外扩展。境内77%的外国移民来自中国。

     

    比什凯克（亚洲新闻）-吉尔吉斯斯坦国家移民署于12月8日发表报告称，境内外国移民中，77%来自中国。

    今年六月，吉尔吉斯政府与中国签署双边协议之后，中国移民数量大增。根据协议，大约40个吉尔吉斯工厂，其中一些面临倒闭的工厂，将由中国人经营，发展该国工业。

    根据协议，中国人经营的工厂内，80%的工人是里吉尔吉斯工人，国家对外国移民年度最高限额，是一万三千五百人。

    据中国驻吉尔吉斯大使馆称，境内中国移民总数月两万人，在吉尔吉斯不同的地方从事不同的工作。但根据前劳工与移民部的一位年轻官员表示，实际中国移民人数会更高，可能已达到五万人。

    一位民族运动组织艾瑞克-艾依（Erkin El）声称， 已经有三十万中国移民在吉尔吉斯斯坦生活

    最近几个月，中国从吉尔吉斯获取了大量的物资，其中包括石油、煤炭、天然气和贵金属。

    吉尔吉斯人对双边协议感到不满，认为此协议是对中国扩张的合法化。

    吉尔吉斯目前面对高失业率。全国五百五十万人口中，有大约五十万人每年都要周期性离开家乡，到俄罗斯和哈萨克斯坦打工。

     
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