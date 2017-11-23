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    • » 11/28/2017, 15.18

    中国

    中国城市的臭氧浓度上升成为对健康的最大威胁之一



    一个中国研究团队对大陆272个城市2013年到2015年的臭氧水平进行了调查，有“可靠证据”表明，人体短期受到臭氧危害将会增加由于心血管、心脏病和脑中风等疾病的死亡机率。

    上海（亚洲新闻/通讯社）— 中国城市的臭氧浓度上升是对健康的最大威胁之一，因为这会导致体弱的人增加由于心血管疾病和脑中风而死的机率。

    在最新一期《环境卫生学报》上刊载了一篇中国学术团队所作的研究报告，该项研究对中国大陆272个城市2013年到2015年的臭氧水平进行了调查，有“可靠证据”表明，人体短期受到臭氧危害将会增加由于心血管、心脏病和脑中风等疾病的死亡机率。

    臭氧污染，又称为光化学烟雾，是由于阳光与氮氧化物（NOx）发生光化学反应、以及化石燃料燃烧或者化学物质生产而产生的大量不受控制的挥发性有机化合物（VOCs）。

    中国正在进行“污染治理战争”，希望扭转近四十年来经济高速增长对环境造成的破坏。但目前大部分注意力都集中在降低悬浮在空气中的小颗粒PM2.5的浓度上，特别是在冬季。

    复旦大学公共卫生学院环境卫生学主任阚海东表示，虽然目前PM2.5是中国整体环境污染致病的主要来源，但臭氧也已经同样重要，尤其是在珠江三角洲地区。阚海东本人也参与了这项研究，他说：“近年来中国的臭氧污染增长了许多，相反，在过去的五年里PM2.5下降了大约30％。”

    根据绿色和平组织利用中国环境部和全球疾病负担（Global Burden of Disease）数据库（http://www.healthdata.org/GBD）的数据所进行的估算，中国2014-2017年间平均臭氧接触率上升了17％，每年平均增加了12例提早死亡。

    中国环境保护部负责主管空气质量的大气环境管理司司长刘炳江9月份表示，去年338个被监测城市中，有59个城市超过了160微克/立方米的臭氧浓度国家标准。但他又补充说，中国正在密切关注这个问题，与此同时，近期的涨幅“仍然是一个正常的波动”。
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