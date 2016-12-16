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    » 12/22/2016, 18.48

    中国 - 梵蒂岡

    中国外交部对待梵蒂冈問題语调温和



    也许是第一次，在教廷就中国教会和主教祝圣礼发出的声明，中方的反应竟然没有怒气，也没有坚持中国的传统的"独立自主自办"立场，与梵蒂冈对立。

     

    梵蒂冈城 (亚洲新闻) - 中方使用令人惊讶的”温和声调"回应几天前由梵蒂冈新闻部发出的声明。这是一位不愿透露姓名的梵蒂冈官员说，他指中国外交部发言人华春莹所作评论。

    梵蒂冈新闻部主任格雷格.伯克(Greg Burke)表达教廷关于中國成都和西昌的主教祝圣礼，有非法晋牧和绝罚的雷世银，进行干预主教祝圣礼，他由警察送到圣堂。

    声明还处理即将举行的中国天主教代表会议的问题，它于12月26-30日在北京举行。声明隐晦地说，该大会与天主教教义不相符，但梵蒂冈保留权利"按既定事实做出判断”。

    在上届代表会议，许多主教被强迫参加大会。教廷希望从中国政府看到一些"积极信号"，"以便他们信任民事当局和教廷之间的对话，并希望未来合一和团结和谐"，而没有侵犯宗教自由。

    在12月21日在北京的每周新闻发布会上，有记者问中国外交部发言人华春莹，中方发出何种"积极信号"可能"改善与梵蒂冈关系。"

    发言人的反应很有礼貌。华春莹说: "中国政府对于处理中梵关系的基本原则，是一贯的、明确的，中方对于改善中梵关系。”

    "中方时常是真诚地希望改善与梵蒂冈的关系，为此不懈。我们愿与梵蒂冈朝着共同的目标，推动改善双边关系，并促进建设性对话的新进展。”

    梵方消息人士说，也许是第一次，在教廷就中国教会和主教祝圣礼发出的声明，中方的响应竟然没有怒气，也没有坚持中国的传统立场，以"独立自主自办"立场，或”自选自圣主教”做法，以便与梵蒂冈对立。

    不過，会上，台湾问题并没有触及。

    消息人士说: “我们希望这是关系改善的标记。”

    尽管如此，一些中国的神职人员注意中国外交部发言人出奇温和语调，也许是中国试图开辟一个与其他国家新的局面。
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