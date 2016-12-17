罗马 (亚洲新闻) – 中国南方的保禄神父说，梵蒂冈的《声明》「并不太晚」。由梵蒂冈新闻部主任12月20日发表《声明》，对于绝罚的非法主教参加两宗晋牧礼（成都和西昌）以及即将举行的「中国天主教代表会议」（将在12月26-30日举行）。

这《声明》其实是教廷第一次就中国主教提出一些教义和原则，这已经在教宗本笃十六世在2007年的《信函》中订明，而教宗方济各重新确定。

近几年，许多天主教徒认为梵蒂冈渴望与中华人民共和国对话，而对于教义过于弹性处理，包括非法主教、主教任命、侵犯宗教自由。这次的《声明》使许多天主教徒感到欣慰，因为它当前「混乱局面」厘清事实。

《亚洲新闻》邀请了三位中国公开教会的神父对教廷的声明表示意见。他们都希望，这《声明》可以使主教们有勇气抵制未来的中国天主教代表会议（因为「与天主教教义不相符」），以及希望中国政府释出「积极信号」，首先不限制信徒和主教们的宗教自由。以下是他们的评论:

(1) 华南的保禄神父

刚刚读了《教廷就中国的天主教代表会议，成都与西昌晋牧礼的声明》。虽然，这样的《声明》来的有点迟了，但还不算太晚！说它来的迟了，是因为已有两次非法主教强行参与祝圣礼的事件发生了，一次在成都一次在西昌。而事前，教廷没有发出信号，要求那两次有非法主教参加的祝圣礼延迟或取消。事后也没及时发表声明或表态。当然，教廷的《声明》，对中国当局的决定是无济于事的，中国当局总是按既定的程序办事的。可以看出，这次强行让非法主教参礼，即是对教宗与梵蒂冈的蔑视！但这《关于非法主教参礼与天主教代表大会的声明》对国内忠于教会忠于教宗的教友来说却是极为重要的。

说它来的还不算太晚，是因为「中国天主教第九次代表会议」还没有召开，这个时候发出《声明》就很清楚及时了，到时候，就可以看看主教们对《声明》的态度了，哪些主教是无视教廷《声明》积极参加会议的，哪些主教是认真对待《声明》，并有抵制「代表会议」的行为的。

希望教廷的《声明》，能安抚那些痛苦教友的心灵，也希望这个《声明》是教廷挺起腰杆的好兆头。同时厘清一下目前的混乱局面。教廷的《声明》和当局的「九大」，将会是一个分水岭吗？？？

(2) 华北的伯铎神父

罗马教廷针对「中国天主教代表会议」，以及中国四川两教区主教祝圣时非法主教参与事件发出的声明，令中国教会忠贞人士感到欣慰。此声明再次重申「中国天主教代表会议」与「天主教教义不相符」的原则立场。这则声明使中国信友能够确信教宗本笃十六世针对中国教会发表的《信函》并不过时，教宗方济各更加确认了这一意向，这使得中国神长教友可以清晰明了见证信仰的方向和坚定信仰的意志。

(3) 华中的多默神父

梵蒂冈教廷发言人博克 (Greg Burke) 对成都、西昌主教祝圣和「九大」的《声明》首先经过《亚洲新闻》的有点“过分”解读，在中国教会内引起“过激”关注。

值得注意的是，直到现在为止教会官方中文版《声明》仍未见发布。

根据甘保禄神父的《声明》译文来看（虽然他对《声明》在最新近的文章中的解读依然体现了极其自恋的风格，但公允来说《声明》翻译还算中肯）。《声明》措辞既婉转、又明确、还有力量。保持着教廷惯有风格。

谈及成都、西昌两次祝圣，《声明》用“尴尬”、“悲伤”、“分担”诸词汇，既说明“祝圣礼仪”不可避免因为“非法者”参与而受到损害，强调天主教徒“悲伤”是因为“信仰自由”在中国并没得到体现，信仰权益亦没有得到充分尊重。《声明》表示，和天主教徒同在的方济各教宗明白这一切，与忧者同忧，与苦者同苦，羊群痛苦，牧人一定会背羊在肩。

对即将召开的「九大」，《声明》依然寄希望在“未来”，“还没发生”，还存在“变量”可能。所以，教宗要做“判断”必须等待“确定的事实”后。

等待期间，教宗声称“坚信”圣神与教会同在，包括在中国的天主教会，既使他们正被筹备召开从来都没符合过“天主教信仰”的“团体会议”—— 「九大」。

方济各教宗表示会和“不安的中国天主教徒一起”在等待一些「积极信号」。从《声明》后面所言“帮助他们信任政府（和梵对话时承诺的诚意）”应该可断定：此处「积极信号」是要求正和梵“对话”的中国政府需要释放的。比如尊重个人良心，让中国的天主教徒、主教、神父、修女可以自己做出自由选择，而不是有诸多不情愿、积劳成疾或逃跑。

《声明》最后一句话重申整个天主教会的态度：教会主张合一，拒绝分裂；天主教徒（教会）在中国社会希望而且一定会成为“和谐社会”的积极缔造者，这是要在政府能够尊重他们“良心自由”的前提下。