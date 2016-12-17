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» 12/23/2016, 16.32
中国 - 梵蒂冈
中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
另见
15/06/2013 梵蒂冈
教宗：基督徒必须在生活中宣讲基督，别只顾平安期望天国到来
教宗方济各今早弥撒讲道时强调，「十字架的耻辱：基督为我成为罪，把我的灵魂带回主去。」基督徒生活「不应该寻求哲学家的和平，但必须以热诚活出来。我们必须生活及漫步世界，到处传扬福音。」
15/03/2013 中国 - 梵蒂冈
中国天主教徒期望教宗方济促进交谈早日访华
信众希望坚持原则，妥协只会削弱教会导致信徒更加混乱。寄望新教宗的简朴生活，能鼓励大陆的神父修女强化培育和提升道德生活，而神职人员应该退出政坛。也有期望新教宗照顾大陆的教会，给耶稣基督这个「软弱的肢体」带来生命活力。
29/02/2012 印度 - 圣地
枢机主教及基督信仰团体人士联合前往圣地进行四旬期朝圣活动
以色列旅游部和圣地守卫团的方济各会士们组织了此行。印度大公运动朝圣团成员有孟买总主教区总主教奥斯瓦尔多·格拉齐亚斯枢机；教宗新擢升的阿兰切利枢机。现在圣地的印度移民团体大约有五千人，其中三千为天主教徒
02/04/2008 梵蒂冈
教宗殷切期望教会继承若望·保禄二世的福传事业
沃耶蒂瓦教宗安息主怀三周年之际，本笃十六世主持隆重弥撒圣祭，重申沃耶蒂瓦教宗向教会、向人类发出的“不要害怕”的呐喊；将一切都交托在人类希望的唯一源泉——天主慈悲手中的信念
24/05/2014 中国 - 梵蒂冈【更新版】
我们对中国教会的期望，要建于盘石而非沙土上
中国和梵蒂冈的外交关系应该不会有什么变化。它甚至不是目前最重要或最关键的问题。中国仍有逮捕教会人士、拆毁教堂和向教会施压等，显示中国政府仍然要控制教会和宗教。中梵关系需要培养彼此的信任；北京需要清晰，教廷不仅仅是一个国家，而是普世天主教会的总部。中国教会有内部问题：团体之间难于和解、培育、主教和神父的沟通等。圣神在人心里不断工作。我们在今天「普世教会为中国教会祈祷日」，特别为中国教会祈祷。
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
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