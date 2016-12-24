加德满都（亚洲新闻） - 加德满都和北京官员宣布，在2017年初，两国将进行第一次联合军事演习。印度消息来源揭示了德里政府的愤怒反应，多年来他们对尼泊尔实施的霸权政策最终带来这个影响。

这项决定昨天由中国国防部发言人杨宇军(图)表示，尼泊尔和中国已经开始关于演习的「初步会谈」，但没有详细说明内容。

该行动将被称为「Pratikar-1」，正式地，将用于训练尼泊尔军队面对战争情景和恐怖袭击。

专家认为，军事合作领域是有关政府一个非常敏感的问题。从尼泊尔的角度看，优势来自中国这样一个伟大合作伙伴的支持。在中国方面，这些演习进一步影响加德满都的国内政治，制止支持西藏自由的喜马拉雅山脉的反北京运动。

11月，北京已经干预了对印度总统穆拉哈吉(Pranab Mukharjee)在尼泊尔的访问，对事件表示抗议。几天后，尼泊尔国会议长谢尔·巴哈杜尔·杜巴(Sher Bahadur Deuba)以礼貌的态度访问了印度，在那里他还会见了达赖喇嘛和一些藏族领导人，引发了北京的愤怒。共产党作出了强烈反应，呼吁加德满都重申「一个中国政策」。

对于退休中将的巴拉兰达沙玛(Balananda Sharma)来说：「中尼两国不会提出很多问题，但现在只能在山上进行小规模的演习。」鉴于印度和中国的军队之间的传统非友好关系，他说：「尼泊尔应该轻轻地处理地理战略问题，并建立双方的信任气氛。」

另一方面，前印度将军艾沙玛哈达(Ashok Mehata)，他警告说：「尼泊尔应该知道她想要与中国军队有什么样的关系。」专家们证实，印度的立场是明确的：对北京武装在演习的伪装下进入尼泊尔的事实表示公开失望。