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» 12/27/2016, 16.17
中国
乌坎：9名居民因“非法抗议”被判刑
2011年，村庄鼓舞民众发起了多起对腐败党书记的反抗，他们卖了民众的土地从中谋取利益。这些处罚试图扼杀这个为数不多的民主村子的“例子”。
另见
30/07/2014 日本
日本:自2011年海啸以来，製造业生产跌至新低点
安倍政府提高销售税，由5％增至8％；製造业生产，在五月和六月之间，下降了3.3％。分析师预计，即使销售税上调，民众的需求仍然大过预期，消费不会太疲弱。
10/03/2012 中国
中国人权十年来最糟，打压2011年被捕者以防阿拉伯之春「蔓延」
去年，在阿拉伯世界的抗议声中，中国政权把3,833名人权活跃人士和持不同政见者判处入狱。其中，159人被拷打以致残障。一项新通过的法律，使86％的这些逮捕在没有法律依据下进行。关注中国人权的《维权网》（Chinese Human Rights Defenders）周年报告刊载了这些消息，以及对宗教的镇压和数字。
30/12/2011 中国 - 梵蒂冈
两位具殉道精神的大陆忠贞主教，被誉为2011年「出色的无名英雄」
河北省苏志民主教（圣名雅各伯），80岁，已被囚40年;师恩祥主教（圣名葛斯莫），90岁，被囚50年。至今鲜有人提及他们，而中国政府说：「不知道他们在哪」。许多人担心他们可能已经遇害，一如其他地下主教在囚禁期间死去。梵蒂冈必须把要求释放两位主教及被捕的神职人员，作为对话的条件。《亚洲新闻》在2012年进行争取他们释放的行动。
01/07/2016 15:20:00 中国
政府盗窃基督徒土地：抱怨就被活剥皮
当局抢占基督徒农民白丰举三亩黄豆作物，用于建造佛教寺庙。一匿名基督徒透露，“有官方文件证实政府在全国范围内迫害信徒”
26/05/2016 11:08:00 缅甸
政府归还军政府没收的北方土地
受益的是西北部地区居民，总面积大约四千亩土地是奈温政权期间没收的，只有1,200亩继续掌握在政府手中。三十五年后，事实表明军政府农业计划是失败的
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
TOP10
20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
22/12/2016 ..."
八莫教区主教: 为战争流离失所的克钦人庆祝圣诞节
Jangma Gam
22/12/2016 中国 - 梵'岡
21/12/2016 叙利亚
21/12/2016 中国 - 马达加-加
23/12/2016 中国 - 梵'冈
21/12/2016 梵'冈
21/12/2016 叙利亚
21/12/2016 印度尼西亚
雅加达挫败恐怖袭击,轰毙三名极端分子
Mathias Hariyadi
21/12/2016 巴基-坦
天主教基金会为拉合尔贫困学生送赠圣诞礼物（图）
Shafique Khokhar
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