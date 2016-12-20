广州（亚洲新闻/通讯社） - 九名乌坎村民因“非法抗议”而被判处长达10年徒刑。指控的罪行可追溯到今年夏天，他们的领导人林祖恋因涉嫌腐败被捕。海丰法院对九人发表了判决，指控他们非法示威，扰乱交通并故意传播信息。

从6月到9月，村民们为林祖恋的获释及其土地被党委书记售卖了之后没有作出任何赔偿发表了抗议。

乌坎（广东）村成为民主斗争的象征，是全中国的一个典范。2011年，村民为土地的销售作了斗争（图），并且在与警察的几个月的冲突与围困之后，地方党委书记卸任，之后举行民主选举，林祖恋当选。

在短时间内，乌坎成为中国其他受到强行征收，类似腐败贪污的村庄的“模范”。乌坎是少数几个例子之一，共产党退了一步，尊重村民的权利。根据当地人的指控，林祖恋因“虚假”指控被逮捕，对九人的判决像是结算分数，从而试图抹去这个民主的“典范”。