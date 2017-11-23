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    • » 11/28/2017, 15.45

    中国

    习近平要求坚持不懈推进“厕所革命”



    习近平说“厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面”。最近三年已经对旅游景区的厕所设施进行了大幅新建和改善。从今年起将再投入200亿人民币用于新建4.7万个、修缮1.7万个公共厕所设施。下水道排污问题亟待解决。

    北京（亚洲新闻/通讯社）— 中国全国公共场所的厕所状况，从城市到乡村，全部都要加以改善。这是习近平在新华社昨天发表一则消息中提出的指示，他强调“厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面”。

    习近平主席在最近召开的中国共产党全国代表大会上说，满足人民对体面生活的愿望是政府的主要任务之一。

    中国从2015年开始了一场提高旅游景点公共厕所质量和卫生状况的运动。截止到上个月，总共新建改建了6.8万个公共厕所，各级政府投资超过200亿元（约25.9亿欧元）。

    在11月19日的“世界厕所日”，国家旅游局决定在未来两年内新建4.7万个、修缮1.7万个公共厕所设施。

    中国特别是农村地区的公共厕所卫生状况水平很低。由于人口众多，许多房屋内没有卫生间，公共厕所的卫生情况往往是肮脏和令人恶心的。

    公共场所的厕所设施修缮和改造，将有利于推动国内和海外游客数量的进一步增加。

    专家指出，除了改善厕所的设施和卫生状况，还需要规划下水道和污水处理。在许多城市和农村，废弃物不会流入下水道，而是留在土壤中分解，可能危害到地下水的水质。
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