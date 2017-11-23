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» 11/28/2017, 15.45
中国
习近平要求坚持不懈推进“厕所革命”
习近平说“厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面”。最近三年已经对旅游景区的厕所设施进行了大幅新建和改善。从今年起将再投入200亿人民币用于新建4.7万个、修缮1.7万个公共厕所设施。下水道排污问题亟待解决。
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由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
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预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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