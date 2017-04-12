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    • » 12/04/2017, 22.47

    中国

    什么是低端人口？

    Wei Jingsheng

    北京近期驱赶成千上万从外地来京务工人群的行为遭到了越来越多的批评。媒体上充斥着“低端人口”的标签。著名异议人士魏京生评论说，这种表述表明了在中国共产党中已根深蒂固的封建意识形态。中共标榜着精英治国和理想政府，却把人当成了机器上的螺丝钉，实质上就是把人民当作了能够工作的牲口。

    华盛顿（亚洲新闻）-  上个月，北京的新领导清除了几百万所谓的低端人口。这一法西斯行为招致了一大批有良心的知识界人士的抗议，随后也遭到了香港和世界各国媒体的抨击。

    有些国际媒体直接把这个事件和希特勒的纳粹党的行为作了个比较，结果发现性质基本相同，规模则比纳粹灭绝犹太人的规模大得多。唯一不同的是纳粹歧视的是外族人，中共歧视的是本民族的人。从理论上讲是更纯粹的种族歧视，或者称为阶级歧视更精确一些。

    怎么会有阶级歧视呢？不是说共产党是所谓的无产阶级政党吗？怎么会歧视无产阶级，还把他们叫做低端人口？那么什么才是高端人口呢？看上去就是那些掌握政权的，居于有权有势地位的官僚资产阶级，和依附于他们的所谓中产阶级既得利益者们，才够得上高端至少是中端人口。他们觉得他们有资格歧视别人，他们是精英嘛。

    这种精英意识是从封建社会延续下来的等级观念。因为某种原因占有优势地位的人，觉得他们天生或者后天比别人的血统高贵，有歧视他人的资格。从苏联传来的布尔什维克思想，正是这种种族主义的思想。这和他们声称的祖师爷共产主义，没有血统上的关系。和他们声称的无产阶级专政，也没有半毛钱的关系。是纯种的封建意识形态，是在专无产阶级的政。

    当然了，他们的马屁文人和御用学者帮助他们找到了一个好听的名词，叫做精英治国，而且治得心安理得。因此也就可以歧视得名正言顺了。在民主国家不就是精英治国吗？当然是。可是我在西方生活了这么多年，没有感觉到这种阶级歧视。

    我的一个美国邻居是个工人，很崇拜小布什总统，希望我帮助他给总统的画像搞一个亲笔签名。小布什乐呵呵地说着笑话就签了，没有感觉给一个普通工人签名是降低了身份，或者浪费时间。

    我没有感觉到小布什表现出一丝一毫的贵族精英意识。而且他已经下台，没有拉选票的需要。这就是平等的意识形态。

    可是你看看中文媒体，一说到有权的或者有钱的大人物，满嘴的贵族调调。甚至开个饭馆都要叫什么海皇呀，地皇呀，什么什么皇的。这就是典型的封建意识形态。这不是中国传统的，而是西方传来的封建思想，布尔什维克农奴制思想。

    低端人口这个词，很像纳粹种族主义的名词劣等种族。纳粹歧视别人的种族，共产党歧视自己的种族，是比纳粹更纯粹的种族主义。低端人口这个名词，也很像俄国人学习蒙古人的封建农奴制思想。古代北方游牧民族把俘虏的牲口和人口统称为多少多少口。中共把它进化成为了机器螺丝钉论，实质上就是把人民当作了能够工作的牲口。

    不过这种把人民当作牲口的意识形态，并不违背资产阶级的意识形态，当然更不违背官僚资产阶级的意识形态。经营企业的人们习惯于计算劳动力，把人抽象成为没有人性的劳动力。这就需要一个强调人性的社会制度，和与其相适应的意识形态。民主制度就是这种可以抑制资本主义非人性部分的制度。

    而中国现在不仅接受了农奴制的意识形态，而且正在发展着早期那种纯粹的资本主义，非人性的纯粹市场经济，而没有西方民主国家的人权保障和社会调节。所以一方面是精英们暴富，绝大多数人贫困；另一方面是阶级分化，不把人当作人。这是制度决定的，不是个别人的毛病。不改变一党专政的制度，这种现象就会层出不穷，无休无止。
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