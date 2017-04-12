» 12/04/2017, 22.47



中国

什么是低端人口？

北京近期驱赶成千上万从外地来京务工人群的行为遭到了越来越多的批评。媒体上充斥着“低端人口”的标签。著名异议人士魏京生评论说，这种表述表明了在中国共产党中已根深蒂固的封建意识形态。中共标榜着精英治国和理想政府，却把人当成了机器上的螺丝钉，实质上就是把人民当作了能够工作的牲口。