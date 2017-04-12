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» 12/04/2017, 22.47
中国
Wei Jingsheng
什么是低端人口？
北京近期驱赶成千上万从外地来京务工人群的行为遭到了越来越多的批评。媒体上充斥着“低端人口”的标签。著名异议人士魏京生评论说，这种表述表明了在中国共产党中已根深蒂固的封建意识形态。中共标榜着精英治国和理想政府，却把人当成了机器上的螺丝钉，实质上就是把人民当作了能够工作的牲口。
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缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
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预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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