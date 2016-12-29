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» 01/04/2017, 09.33
以色列 - 巴勒斯坦
以色列士兵枪击一名躺在地上的巴勒斯坦人，被判有罪
军事法庭判定艾罗‧艾沙里亚(Elor Azaria)警长犯下误杀罪名。判决预计在几个星期内进行，他面临监禁20年的刑期。这项决定是在两个半小时内宣读的。辩方的论点被驳回，强调21岁的巴勒斯坦人没有威胁。
另见
04/07/2015 中国
上海股市创历史新低点，在三个星期内蒸发2.4兆亿美元
上海股市本周结时，损失为6％。政府已经试图注入新的活力入市场，通过扩大抵押品，但股民仍持怀疑态度。
30/05/2006 梵蒂冈
教宗将于星期六同三十万名教会运动团体成员相聚在圣伯多禄广场
明天，来自世界各地的一百多个教会运动团体的代表将在罗马郊外的教宗岩小镇召开第二届世界教会运动团体全体大会。本届大会的主题是“做基督信徒的美好以及宣扬这一美好的喜悦”。教会运动团体与教宗本笃十六世有着由来已久的不解之缘
04/11/2015 叙利亚
大马士革驳回一切让阿萨德下台的“过渡时期”说法
叙利亚副外长在德黑兰表示，过渡进程“只是那些根本没有生活在实际情况中的人的想法”。“叙利亚人民重申除了阿萨德总统外别无选择。他是以绝对多数当选的总统”
14/12/2014 梵蒂冈
将临期「喜乐主日」：教宗送出祈祷小册子，提醒信众时常携带及祈祷
在今天《三钟经》祈祷之后，教宗方济各送赠在场信众每人一本祈祷小册子，适合「一天任何时间和生活的不同境况」。之前，教宗祝福了罗马各圣堂的孩子们带来各人的「耶稣圣婴」像，以便放在耶稣降生的马槽中。教宗说：「与耶稣一起，喜乐住在我们内。」他还分享了圣诞的烛光，与波兰信众团结一致。
13/12/2014 印度
东部奥里萨邦：天主教传教士提供「长期」奖学金给十名贫困女童
圣神仆人传教女修会庆祝创会125周年，照顾当地女孩，从幼儿园到大学教育，直至她们找到工作，可以自力更生。
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
29/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - 美国
30/12/2016 中国 " 梵'冈
地下教会:「代表会议」是政治工具旨在分裂教会
Elizabeth Li
30/12/2016 "罗--美国
30/12/2016 尼泊" - 中国
中尼两国首次联合军事演习。这是对德里的刺激
Christopher Sharma
30/12/2016 ..."
30/12/2016 叙利亚 - "罗- - 土耳...
31/12/2016 台湾
31/12/2016 巴基-坦
旁遮普省: 至少49人在圣诞节被非法酒精灌醉后死去
Shafique Khokhar
31/12/2016 叙利亚 - 梵'冈
31/12/2016 梵'冈【更-版'
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