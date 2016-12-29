耶路撒冷（亚洲新闻/通讯社） - 以色列军事法庭今天对一名以色列士兵判处误杀罪。2016年3月，他冷血射杀一名年轻的巴勒斯坦攻击者，当时这个人无助地躺在地上。

当时19岁的艾罗‧艾沙里亚(Elor Azaria)警长在西岸希伯伦攻击以色列士兵时，枪杀了一名21岁的巴勒斯坦人阿杜‧法他‧艾沙里夫(Abdul Fatah al-Sharif)。

这个判决是在2016年5月开始，现时审判结束，并且将以色列社会分为赞成士兵行动和反对士兵行动的两个派别。

三名法官将在几个星期内判决艾沙里亚，后者面临最多20年的监禁。

以色列的极端权利捍卫了年轻的士兵，相比之下，以色列国防军的顶级军员推动彻底查询。

目击者拍摄的片段，清晰地显示当时的巴勒斯坦人无助躺在地上，而艾沙里亚却向他开枪。

法官马亚希拿(Maya Heller)和两个同事，花了两个半小时读出裁决，逐点驳斥辩方的论点。

希拿指出，艾沙里亚没有动机去开火，因为年轻的巴勒斯坦人没有带来威胁。

这一件事发生在2016年3月24日，暴露了以色列的深刻分歧，不仅是在赞成或反对士兵行动之间，而且是对巴勒斯坦人及安全政策的问题。

士兵射向年轻的巴勒斯坦人，这个人以前用刀子攻击和伤害其他士兵。不过当时他已经躺在地上，受伤，无法再伤害任何人。在最初的事件发生后，士兵指向他的武器并且射击，立即杀死攻击者。

由巴勒斯坦人拍摄并由以色列人权组织B'Tselem发布的场景，镜头显示一名士兵击打他的步枪和向艾沙里夫作出致命射击，而后者没有带来任何威胁。

在视频中，有人听到希伯来语的声音，说「恐怖分子还活着，那只狗」，然后是镜头。「他应该死了。」士兵艾沙里亚其后说。

这一件事是2015年10月爆发的暴力浪潮的一部份，这场暴力是由一群极端的东正教犹太人带来的一系列挑衅所引发，这些犹太人想在圣殿山祈祷，这不仅是为巴勒斯坦人，而且对所有穆斯林。

自那时以来，以色列和巴勒斯坦领土发生了事件和冲突，这是所谓的「刺杀起义」的一部份。