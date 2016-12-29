05 January 2017
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia

    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato

    » 01/04/2017, 09.33

    以色列 - 巴勒斯坦

    以色列士兵枪击一名躺在地上的巴勒斯坦人，被判有罪



    军事法庭判定艾罗‧艾沙里亚(Elor Azaria)警长犯下误杀罪名。判决预计在几个星期内进行，他面临监禁20年的刑期。这项决定是在两个半小时内宣读的。辩方的论点被驳回，强调21岁的巴勒斯坦人没有威胁。

    耶路撒冷（亚洲新闻/通讯社） - 以色列军事法庭今天对一名以色列士兵判处误杀罪。2016年3月，他冷血射杀一名年轻的巴勒斯坦攻击者，当时这个人无助地躺在地上。

    当时19岁的艾罗‧艾沙里亚(Elor Azaria)警长在西岸希伯伦攻击以色列士兵时，枪杀了一名21岁的巴勒斯坦人阿杜‧法他‧艾沙里夫(Abdul Fatah al-Sharif)。

    这个判决是在2016年5月开始，现时审判结束，并且将以色列社会分为赞成士兵行动和反对士兵行动的两个派别。

    三名法官将在几个星期内判决艾沙里亚，后者面临最多20年的监禁。

    以色列的极端权利捍卫了年轻的士兵，相比之下，以色列国防军的顶级军员推动彻底查询。

    目击者拍摄的片段，清晰地显示当时的巴勒斯坦人无助躺在地上，而艾沙里亚却向他开枪。

    法官马亚希拿(Maya Heller)和两个同事，花了两个半小时读出裁决，逐点驳斥辩方的论点。

    希拿指出，艾沙里亚没有动机去开火，因为年轻的巴勒斯坦人没有带来威胁。

    这一件事发生在2016年3月24日，暴露了以色列的深刻分歧，不仅是在赞成或反对士兵行动之间，而且是对巴勒斯坦人及安全政策的问题。

    士兵射向年轻的巴勒斯坦人，这个人以前用刀子攻击和伤害其他士兵。不过当时他已经躺在地上，受伤，无法再伤害任何人。在最初的事件发生后，士兵指向他的武器并且射击，立即杀死攻击者。

    由巴勒斯坦人拍摄并由以色列人权组织B'Tselem发布的场景，镜头显示一名士兵击打他的步枪和向艾沙里夫作出致命射击，而后者没有带来任何威胁。

    在视频中，有人听到希伯来语的声音，说「恐怖分子还活着，那只狗」，然后是镜头。「他应该死了。」士兵艾沙里亚其后说。

    这一件事是2015年10月爆发的暴力浪潮的一部份，这场暴力是由一群极端的东正教犹太人带来的一系列挑衅所引发，这些犹太人想在圣殿山祈祷，这不仅是为巴勒斯坦人，而且对所有穆斯林。

    自那时以来，以色列和巴勒斯坦领土发生了事件和冲突，这是所谓的「刺杀起义」的一部份。
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见

    04/07/2015 中国
    上海股市创历史新低点，在三个星期内蒸发2.4兆亿美元
    上海股市本周结时，损失为6％。政府已经试图注入新的活力入市场，通过扩大抵押品，但股民仍持怀疑态度。

    30/05/2006 梵蒂冈
    教宗将于星期六同三十万名教会运动团体成员相聚在圣伯多禄广场
    明天，来自世界各地的一百多个教会运动团体的代表将在罗马郊外的教宗岩小镇召开第二届世界教会运动团体全体大会。本届大会的主题是“做基督信徒的美好以及宣扬这一美好的喜悦”。教会运动团体与教宗本笃十六世有着由来已久的不解之缘

    04/11/2015 叙利亚
    大马士革驳回一切让阿萨德下台的“过渡时期”说法
    叙利亚副外长在德黑兰表示，过渡进程“只是那些根本没有生活在实际情况中的人的想法”。“叙利亚人民重申除了阿萨德总统外别无选择。他是以绝对多数当选的总统”

    14/12/2014 梵蒂冈
    将临期「喜乐主日」：教宗送出祈祷小册子，提醒信众时常携带及祈祷
    在今天《三钟经》祈祷之后，教宗方济各送赠在场信众每人一本祈祷小册子，适合「一天任何时间和生活的不同境况」。之前，教宗祝福了罗马各圣堂的孩子们带来各人的「耶稣圣婴」像，以便放在耶稣降生的马槽中。教宗说：「与耶稣一起，喜乐住在我们内。」他还分享了圣诞的烛光，与波兰信众团结一致。

    13/12/2014 印度
    东部奥里萨邦：天主教传教士提供「长期」奖学金给十名贫困女童
    圣神仆人传教女修会庆祝创会125周年，照顾当地女孩，从幼儿园到大学教育，直至她们找到工作，可以自力更生。



    Editor's choices
    中国 - 梵蒂岡
    「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则

    Bernardo Cervellera

    59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。

     


    中国 - 梵蒂冈
    旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织

    Elizabeth Li

    马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.