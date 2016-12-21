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    » 12/28/2016, 16.58

    以色列 - 巴勒斯坦 - 联合国

    以色列将与投票决定联合国关于定居点决议的国家减少交往



    访问推迟，与大使馆的合作取消。“临时”措施。 驻新西兰和塞内加尔的大使被调回。 与英国首相在达沃斯的峰会悬而不决。 以色列不理会联合国安全理事会投票，继续推动在东耶路撒冷修建618个新定居点。

    耶路撒冷（亚洲新闻/通讯社） - 以色列已经“减少”与上周投票赞成联合国安全理事会决议谴责以色列在巴勒斯坦土地上建定居点国家的外交往来。 外交部发言人艾曼纽（Emmanuel Nahshon）澄清，并没有断绝外交往来，但会推迟访问，与大使馆的合作会“减少”。 此外，据报道，在本质上是“临时”举措。

    「以色列外交部发言人表示: “我们将限制与驻以色列大使馆的联系，禁止以色列官员访问这些国家及其官员，开放时间另行通知。” 同时，本雅明内塔尼亚胡总理政府已将驻新西兰和塞内加尔的大使召回，进行磋商并取消了对投票赞成该项决议的非洲国家的援助方案（安哥拉）。

    还有人说，内塔尼亚胡政府和英国首相文翠珊（Theresa May）预定下个月在达沃斯举行的「世界经济论坛」的面对面会议会被取消。 但是，目前没有关于此事的官方报道。

    12月23日在联合国安理会通过的决议引起了内塔尼亚胡及其政府的愤怒，该决议由14个国家支持，美国弃权。 自1979年以来，华盛顿首次未阻止针对犹太国家的不利运动。 总理指责现任总统巴拉克·奥巴马在其任职的最后阶段与这个“可耻的”决议“勾结”。

    同时，以色列正准备在被占的巴勒斯坦领土建立新的定居点。 抗拒联合国决议，当局准备给在东耶路撒冷修建618个新住房单位亮绿灯。 耶路撒冷市长梅尔·图尔曼（Meir Turjeman）表示，联合国投票要求终止“在巴勒斯坦领土建立定居点的活动”对有关定居点的政策没有约束力。

    在内塔尼亚胡政府管理下，以色列定居点迅速增多。 在2015年，至少有1.5万新移民搬入西岸。

    根据《现在的和平》，在2016年，以色列政府利用军队，控制西岸为2,623个新定居点亮绿灯。 其中包括756所非法房屋，之后被“合法化”。 迄今至少有57万以色列人住在以色列自1967年占领巴勒斯坦之后建造的130多个定居内。

    国际法认为这些定居点是非法的; 以色列政府对这个说法提出争议，近年来，以色列政府日益加强其扩张政策。 除了这些定居点之外，还有设立至少97个前哨，国际权利及以色列政府均视之为非法的。

    2014年和平谈判破裂，引发暴力升级。
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