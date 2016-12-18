巴格达（亚洲新闻） - 加色丁礼一位新司铎怀恩.纳标.巴确斯神父 (Rayan Nabil Bakos)，11月下旬在伊拉克北部的埃尔比祝圣。他在讲道中说，他的圣召在童年开始，后来受到摩西尔的罗路总主教(Rahho)的见证所启发，主教死在原教旨主义绑架者手中。

虽然他的青少年时代在一个主要为穆斯林的社会环境中长大，但这并没有阻止他参加天主教会的活动，特别是在牧民外展工作，「因为我们的人民需要信任和依靠其他人」。

他对《亚洲新闻》说，教友和伊拉克社群经常是迫害的受害者，这些痛苦需要牧者「为他们祈祷和一起面对。」

怀恩神父说:「向人们展示团结是有效行动」十分重要。后者是「对于我们生活中的每一个行动」的参考点，并且是向「整个世界」展示讯息。他说，这一标准还必须驱动来自摩苏尔和尼尼微平原的人，也是「我们为难民开展的工作。」 这些失去一切的人，在远离家乡的地方度过第三个圣诞节；因此，他们「需要我们的支持，重建生活和房子。这些是失去一切的漂泊人们。」

怀恩神父于1986年1月30日在摩苏尔出生。2007年完成学业后，进入伊拉克库尔德斯坦首都安卡瓦埃尔比的修院。他毕业于巴格达的宗座巴贝尔学院的神学与哲学系。他懂得说阿拉伯语、加色丁语和英语，目前是伊拉克首都圣乔治堂区的助理司铎。

在今年11月25日，他在埃尔比的晋铎礼上，与另一位新神父，从加色丁礼类思·拉斐尔·萨科宗主教(Louis Raphael Sako)的手中领受铎品。仪式由巴格达的巴沙尔·沃达主教(Bashar Warda)和巴格达总教区积奇.伊萨主教(Jacques Ishaq)以及许多神父共祭，也有众多修女和信徒庆祝。

萨科宗主教在讲道时指出，神父必须「服务」群体，他的讯息「是基督的讯息」。 神父必须是「开放和希望的见证人」，并且必须准备「为了大家的益处服务」。

这位新任神父告诉《亚洲新闻》:「我听到天主在我童年时期多次呼唤我。后来长大了，我以为在少年时的召唤只是一个愿望，不是真正的召叫。」然而，他继续参与「摩苏尔主教座堂」的活动。保禄.法拉查.罗路主教(Paul Faraj Rahho)于2008年3月死于被绑架期间。他还记得总主教在讲道中的说话：「亲爱的孩子们，如果你觉得渴望成为神父，不要犹豫。」

在那一刻，他意识到「天主再次呼唤我」。因此，「我决定与罗路主教谈谈。」怀恩神父说:「他很高兴地告诉我，并给予我所有的支持。」

神父怀恩续说，即使他在一个「穆斯林」小区长大，「我总是靠近我的教会，参加所有活动。从主日弥撒到道理班，我能够保持信仰活泼，不受周围环境的影响。」这是面对基督徒处境越来越敌对和困难的局面。

事实上，摩苏尔是伊拉克面对敌视和反对基督徒暴力严重的城市，这情况最终导致了在2000年下半年谋杀罗路主教和拉加利.格尼神父(Ragheed Ganni)事件。

尽管有困难，对于新的神父，他对摩苏尔和童年的记忆犹新。「关于我的青少年时代，我记得我的教会、我的堂区、我的朋友和与我一起初领圣体的小朋友。」他还记得走路上学，「和朋友一起在学校和家里玩耍，也有一起做功课的时刻。」

将来，怀恩神父计划在牧民外展工作，「帮助有需要的人」，推动他们「分享问题和困难、焦虑和痛苦」，使他们能感觉到「教会的存在和亲密感觉」。

对于和平与共存的未来，他想首先接触儿童，「试图教导他们爱是没有歧视，有宽恕，我们都是同一伊拉克国家的公民。我们必须为建设一个更美好的未来而努力，我们是一个国家的兄弟。」