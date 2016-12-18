|
|
» 12/24/2016, 07.36
伊拉克
伊拉克神父的圣召在摩苏尔诞生，受基督徒殉道者的见证启发
怀恩.纳标.巴确斯神父 (Rayan Nabil Bakos) 是11月25日在埃尔比，由加色丁礼类思.拉斐尔.萨科宗主教 (Louis Raphael Sako) 祝圣为神父。他致力于牧民工作，「旨在帮助有需要的人」。罗路主教 (Rahho) 和拉加利神父 (Ragheed) 的殉道见证是例子跟随。伊拉克基督徒社群经常成为迫害的受害者，需要神父「为他们祈祷和与他们一起面对。」
另见
11/12/2010 中国 - 香港
香港记者在采访赵连海案时遇袭
香港两名驻京记者，拍摄在囚维权人士赵连海的住宅区域时，被不知名数十人士殴打，在旁公安视若无睹。赵连海正在服刑，11月11日被判因为他动员多个毒奶粉受害者的家庭请愿。
26/01/2013 埃及
埃及警方与示威者冲突，12人死亡近500人受伤
这是茉莉花革命的第二周年。苏彝士运河区最严重的冲突，军队封锁运河入口。总统穆罕默德·穆尔西（Mohamed Morsi）对暴力肇事者威胁使用铁腕政策。塞得港法院就2012年2月2日事件，判决屠杀者后，市内陷于战乱。
20/05/2011 埃及
奥巴马的承诺并非解决埃及问题的唯一办法
埃及裔耶稣会士巴拉德神父认为，最严重的问题是科普特和穆斯林之间的宗教冲突。而此类冲突，是被前独裁政权成员挑起的。尊重人权、拨款支持不同文化是改变国家的关键
04/02/2011 埃及
埃及“出发日”之际穆巴拉克总统表示已“厌倦”执政
百万人将集会旨在对政府构成决定性重创；把守在解放广场周围的军队明确表示不会向示威群众开枪。晚间紧急斡旋领导“让军队发挥重要作用的过渡。埃及及外籍记者、人道主义机构人员遭到逮捕、殴打和威胁恐吓” 。穆巴拉克表示，已“厌倦”了当总统
24/02/2015 埃及 - 伊斯兰
埃及举国哀悼并为在利比亚被割喉同胞祈祷
塔瓦德罗斯二世宗主教已经将二十一名遇难年轻科普特基督徒的名字纳入了近似于天主教会圣品名单。每年二月十五日，将在教会礼仪中纪念这些被伊斯兰国屠杀的基督徒。开罗政府也承认他们是殉道者。将在他们绝大多数人的家乡建起一座圣堂，穆斯林信徒纷纷表示慰问团结互助
|
Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
TOP10
18/12/2016 梵'冈
20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
19/12/2016 中国 - 挪威
19/12/2016 香港 " 梵'冈
教会举行音乐会庆祝教宗方济各八十寿辰
Lucia Leung
19/12/2016 黎巴嫩
19/12/2016 马来西亚
19/12/2016 巴基-坦
拉合尔方济会士庆祝穆罕默德的生日（视频）
Kamran Chaudhry
20/12/2016 梵'冈 - 德国 - "罗-【更-版'
19/12/2016 叙利亚
20/12/2016 "合国 - 叙利亚
Newsletter
AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!
AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
News feed
|
Books
2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®