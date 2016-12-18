25 December 2016
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia

    • mediazioni e arbitrati, risoluzione alternativa delle controversie e servizi di mediazione e arbitrato

    » 12/24/2016, 07.36

    伊拉克

    伊拉克神父的圣召在摩苏尔诞生，受基督徒殉道者的见证启发



    怀恩.纳标.巴确斯神父 (Rayan Nabil Bakos) 是11月25日在埃尔比，由加色丁礼类思.拉斐尔.萨科宗主教 (Louis Raphael Sako) 祝圣为神父。他致力于牧民工作，「旨在帮助有需要的人」。罗路主教 (Rahho) 和拉加利神父 (Ragheed) 的殉道见证是例子跟随。伊拉克基督徒社群经常成为迫害的受害者，需要神父「为他们祈祷和与他们一起面对。」

    巴格达（亚洲新闻） - 加色丁礼一位新司铎怀恩.纳标.巴确斯神父 (Rayan Nabil Bakos)，11月下旬在伊拉克北部的埃尔比祝圣。他在讲道中说，他的圣召在童年开始，后来受到摩西尔的罗路总主教(Rahho)的见证所启发，主教死在原教旨主义绑架者手中。

    虽然他的青少年时代在一个主要为穆斯林的社会环境中长大，但这并没有阻止他参加天主教会的活动，特别是在牧民外展工作，「因为我们的人民需要信任和依靠其他人」。

    他对《亚洲新闻》说，教友和伊拉克社群经常是迫害的受害者，这些痛苦需要牧者「为他们祈祷和一起面对。」

    怀恩神父说:「向人们展示团结是有效行动」十分重要。后者是「对于我们生活中的每一个行动」的参考点，并且是向「整个世界」展示讯息。他说，这一标准还必须驱动来自摩苏尔和尼尼微平原的人，也是「我们为难民开展的工作。」 这些失去一切的人，在远离家乡的地方度过第三个圣诞节；因此，他们「需要我们的支持，重建生活和房子。这些是失去一切的漂泊人们。」

    怀恩神父于1986年1月30日在摩苏尔出生。2007年完成学业后，进入伊拉克库尔德斯坦首都安卡瓦埃尔比的修院。他毕业于巴格达的宗座巴贝尔学院的神学与哲学系。他懂得说阿拉伯语、加色丁语和英语，目前是伊拉克首都圣乔治堂区的助理司铎。

    在今年11月25日，他在埃尔比的晋铎礼上，与另一位新神父，从加色丁礼类思·拉斐尔·萨科宗主教(Louis Raphael Sako)的手中领受铎品。仪式由巴格达的巴沙尔·沃达主教(Bashar Warda)和巴格达总教区积奇.伊萨主教(Jacques Ishaq)以及许多神父共祭，也有众多修女和信徒庆祝。

    萨科宗主教在讲道时指出，神父必须「服务」群体，他的讯息「是基督的讯息」。 神父必须是「开放和希望的见证人」，并且必须准备「为了大家的益处服务」。

    这位新任神父告诉《亚洲新闻》:「我听到天主在我童年时期多次呼唤我。后来长大了，我以为在少年时的召唤只是一个愿望，不是真正的召叫。」然而，他继续参与「摩苏尔主教座堂」的活动。保禄.法拉查.罗路主教(Paul Faraj Rahho)于2008年3月死于被绑架期间。他还记得总主教在讲道中的说话：「亲爱的孩子们，如果你觉得渴望成为神父，不要犹豫。」

    在那一刻，他意识到「天主再次呼唤我」。因此，「我决定与罗路主教谈谈。」怀恩神父说:「他很高兴地告诉我，并给予我所有的支持。」

    神父怀恩续说，即使他在一个「穆斯林」小区长大，「我总是靠近我的教会，参加所有活动。从主日弥撒到道理班，我能够保持信仰活泼，不受周围环境的影响。」这是面对基督徒处境越来越敌对和困难的局面。

    事实上，摩苏尔是伊拉克面对敌视和反对基督徒暴力严重的城市，这情况最终导致了在2000年下半年谋杀罗路主教和拉加利.格尼神父(Ragheed Ganni)事件。

    尽管有困难，对于新的神父，他对摩苏尔和童年的记忆犹新。「关于我的青少年时代，我记得我的教会、我的堂区、我的朋友和与我一起初领圣体的小朋友。」他还记得走路上学，「和朋友一起在学校和家里玩耍，也有一起做功课的时刻。」

    将来，怀恩神父计划在牧民外展工作，「帮助有需要的人」，推动他们「分享问题和困难、焦虑和痛苦」，使他们能感觉到「教会的存在和亲密感觉」。

    对于和平与共存的未来，他想首先接触儿童，「试图教导他们爱是没有歧视，有宽恕，我们都是同一伊拉克国家的公民。我们必须为建设一个更美好的未来而努力，我们是一个国家的兄弟。」
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见

    11/12/2010 中国 - 香港
    香港记者在采访赵连海案时遇袭
    香港两名驻京记者，拍摄在囚维权人士赵连海的住宅区域时，被不知名数十人士殴打，在旁公安视若无睹。赵连海正在服刑，11月11日被判因为他动员多个毒奶粉受害者的家庭请愿。

    26/01/2013 埃及
    埃及警方与示威者冲突，12人死亡近500人受伤
    这是茉莉花革命的第二周年。苏彝士运河区最严重的冲突，军队封锁运河入口。总统穆罕默德·穆尔西（Mohamed Morsi）对暴力肇事者威胁使用铁腕政策。塞得港法院就2012年2月2日事件，判决屠杀者后，市内陷于战乱。

    20/05/2011 埃及
    奥巴马的承诺并非解决埃及问题的唯一办法
    埃及裔耶稣会士巴拉德神父认为，最严重的问题是科普特和穆斯林之间的宗教冲突。而此类冲突，是被前独裁政权成员挑起的。尊重人权、拨款支持不同文化是改变国家的关键

    04/02/2011 埃及
    埃及“出发日”之际穆巴拉克总统表示已“厌倦”执政
    百万人将集会旨在对政府构成决定性重创；把守在解放广场周围的军队明确表示不会向示威群众开枪。晚间紧急斡旋领导“让军队发挥重要作用的过渡。埃及及外籍记者、人道主义机构人员遭到逮捕、殴打和威胁恐吓” 。穆巴拉克表示，已“厌倦”了当总统

    24/02/2015 埃及 - 伊斯兰
    埃及举国哀悼并为在利比亚被割喉同胞祈祷
    塔瓦德罗斯二世宗主教已经将二十一名遇难年轻科普特基督徒的名字纳入了近似于天主教会圣品名单。每年二月十五日，将在教会礼仪中纪念这些被伊斯兰国屠杀的基督徒。开罗政府也承认他们是殉道者。将在他们绝大多数人的家乡建起一座圣堂，穆斯林信徒纷纷表示慰问团结互助



    Editor's choices
    中国 - 梵蒂冈
    中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」



    有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。


    梵蒂冈 - 中国
    教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明

    Bernardo Cervellera

    梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.