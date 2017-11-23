巴格达（亚洲新闻） - 散落在伊拉克的克尔巴拉和纳杰夫两省之间的数百个基督徒考古遗址日益恶化，由于巴格达中央当局缺乏兴趣和无能为力，正有逐渐消失的危机。

亚述民主运动的领导人，议会劳工和社会事务委员会的成员基督徒议会议员尤纳德·坎纳(Yonadam Kanna)发起了这个警告，谴责对伊拉克小区的艺术、历史和文化遗产的新的攻击。

该位基督徒领袖指摘联邦文化和旅游部，尽管众多的破坏行为和腐败行为无助于拯救400多处考古遗址。国会议员说，这些中心将被视为「中东基督徒的中心」，现在「正处于消失的危险之中」。他续称，由于文化旅游部和地方政府缺乏财政拨款，这些考古遗址开始消失。「为了应对紧急情况」，他保证说，「我们将加强与有关方面的协调，以保护基督信仰在这些省份的影响。」

文化和旅游部副部长侯赛因(Qais Hussein)响应了基督徒政客发出的呼吁，声称该部门「没有足够的资金」来保存所有的考古遗址。除了「保护性屏障」外，还需要保护武装警卫，以保护他们免受破坏，政府和地方政府目前还没有能够或不愿意支持。侯赛因说，有「几十个」类似的情况，没有钱，所以「部委不能履行职责」。

加色丁礼类思.拉斐尔·萨科宗主教(Louis Raphael Sako)曾多次介入，发起共同呼吁，捍卫伊拉克文化遗产的一部分，而不光是基督徒遗产。最后一次是去年12月在阿布扎比举行的「在冲突地区保护文化遗产国际会议」。

在此之际，他指望创建一个「安全的避风港」，以保存受伊斯兰国破坏的存危文化遗产。此前，当他还是基尔库克枢机主教时，他谴责了伊拉克文化和考古遗产的危险，这是一种「为了大众的好处」而应受「较石油珍贵」的保障。

与此同时，伊拉克政府重新打击了文物和文物走私，这是近年来伊斯兰国的主要生计来源之一 - 连同石油 - 支持和资助他们的战争。在这几个小时内，外交部宣布向黑市、欧洲或其他阿拉伯国家出售超过140件已复修。这部分内容是西方司法机关执行外交工作的结果，没有交付给伊拉克国家博物馆。