30 November 2017
AsiaNews.it Twitter AsiaNews.it Facebook
Geographic areas




  • > Africa
  • > Central Asia
  • > Europe
  • > Middle East
  • > Nord America
  • > North Asia
  • > South Asia
  • > South East Asia
  • > South West Asia
  • > Sud America
  • > East Asia


    • » 11/28/2017, 14.05

    伊拉克

    伊拉克:数百个基督徒考古遗址有可能面临政府漠不关心的风险



    由于被放弃、漠不关心或无能为力，400多个历史文化名胜可能消失。基督徒议员：缺乏资金的部门，机构之间需要更多的协调。部长感叹缺乏资源和武装警卫。反对货物和古物交通的斗争仍在继续。

     

    巴格达（亚洲新闻） - 散落在伊拉克的克尔巴拉和纳杰夫两省之间的数百个基督徒考古遗址日益恶化，由于巴格达中央当局缺乏兴趣和无能为力，正有逐渐消失的危机。

    亚述民主运动的领导人，议会劳工和社会事务委员会的成员基督徒议会议员尤纳德·坎纳(Yonadam Kanna)发起了这个警告，谴责对伊拉克小区的艺术、历史和文化遗产的新的攻击。

    该位基督徒领袖指摘联邦文化和旅游部，尽管众多的破坏行为和腐败行为无助于拯救400多处考古遗址。国会议员说，这些中心将被视为「中东基督徒的中心」，现在「正处于消失的危险之中」。他续称，由于文化旅游部和地方政府缺乏财政拨款，这些考古遗址开始消失。「为了应对紧急情况」，他保证说，「我们将加强与有关方面的协调，以保护基督信仰在这些省份的影响。」

    文化和旅游部副部长侯赛因(Qais Hussein)响应了基督徒政客发出的呼吁，声称该部门「没有足够的资金」来保存所有的考古遗址。除了「保护性屏障」外，还需要保护武装警卫，以保护他们免受破坏，政府和地方政府目前还没有能够或不愿意支持。侯赛因说，有「几十个」类似的情况，没有钱，所以「部委不能履行职责」。

    加色丁礼类思.拉斐尔·萨科宗主教(Louis Raphael Sako)曾多次介入，发起共同呼吁，捍卫伊拉克文化遗产的一部分，而不光是基督徒遗产。最后一次是去年12月在阿布扎比举行的「在冲突地区保护文化遗产国际会议」。

    在此之际，他指望创建一个「安全的避风港」，以保存受伊斯兰国破坏的存危文化遗产。此前，当他还是基尔库克枢机主教时，他谴责了伊拉克文化和考古遗产的危险，这是一种「为了大众的好处」而应受「较石油珍贵」的保障。

    与此同时，伊拉克政府重新打击了文物和文物走私，这是近年来伊斯兰国的主要生计来源之一 - 连同石油 - 支持和资助他们的战争。在这几个小时内，外交部宣布向黑市、欧洲或其他阿拉伯国家出售超过140件已复修。这部分内容是西方司法机关执行外交工作的结果，没有交付给伊拉克国家博物馆。
    e-mail this to a friend Printable version

    TAGs











    另见

    08/09/2016 16:20:00 中国 - 印度 - 梵蒂冈
    上海马达钦主教：德勒撒修女，战胜宗教本位主义的爱

    马达钦主教在被幽禁的佘山朝圣地修道院里庆祝德勒撒修女封列圣品：“加尔各答的圣德肋撒姆姆用爱德行动，把这个让主耶稣基督福音精神僵化、让圣神之风窒息、让天父慈爱沦为刻板文字的藩篱，打开了。……可事实是，我们把自己所处的教会，用藩篱围起来了。在这篱笆墙里，彼此相爱不重要，宽恕不重要，接纳不重要，信任不重要，希望不重要，惟有律例最重要”。她战胜了这种思维方式。主教深情回忆和圣女一起在佘山大殿参与弥撒圣祭



    18/01/2016 18:59:00 台湾
    从眼泪到喜悦，蔡英文的胜利

    得益于二O一二年民进党的失败，台湾第一位女总统才开始迈向了她的成功之路：谦逊、渴望代表所有人，她获得了历史性胜利。努力避免给亚洲带来灾难性变化，与不隐瞒自己身份的“必要性”有机结合起来，包括面对中国这样的大国



    15/12/2015 梵蒂冈
    教宗指出用团结互助和慈悲战胜冷漠、赢得和平
    教宗方济各发表世界和平日文告。“人类社会中第一种形式的冷漠便是对天主的冷漠，由此还衍生了对他人、对受造物的冷漠”。冷漠加剧了不公状况和严重的社会失衡。各国取消贫困国家的外债、保护生命；回应土地、住房和就业的要求

    19/09/2015 梵蒂冈 - 古巴
    教宗在古巴: 与美国關係「正常化」是「接触文化的胜利标记」
    教宗方济各抵达哈瓦那, 忆述若望保禄二世的愿望「盼古巴, 以其丰盛的潜能, 向世界开放; 并期望世界开放予古巴。」教会可以继续「在希望和关心之中, 支持和鼓励古民人民, 并可以有其所需要的自由、方法和空间。」

    03/09/2015 中国 - 香港
    中国和十字架：奇迹的历史战胜强拆
    历史长河中，基督宗教的象征多次出现在中国的天空。罗马公学保存的官方文件记载了那些亲眼看到光辉十字架的见证。综上所述，“尽管政府拆除十字架，又能阻挡十字架再次显现吗？！”
    Editor's choices
    也门
    种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱

    Pierre Balanian

    由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。

     


    缅甸-梵蒂冈
    仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者

    Paolo Fossati

    预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。


    AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!

    AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
     

    SUBSCRIBE NOW

    News feed

    Canale RSScanale RSS 

    Add to Google









     

    IRAN 2016 Banner

    2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®

    Copyright © 2003 AsiaNews C.F. 00889190153 All rights reserved. Content on this site is made available for personal, non-commercial use only. You may not reproduce, republish, sell or otherwise distribute the content or any modified or altered versions of it without the express written permission of the editor. Photos on AsiaNews.it are largely taken from the internet and thus considered to be in the public domain. Anyone contrary to their publication need only contact the editorial office which will immediately proceed to remove the photos.