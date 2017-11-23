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» 11/28/2017, 14.05
伊拉克
伊拉克:数百个基督徒考古遗址有可能面临政府漠不关心的风险
由于被放弃、漠不关心或无能为力，400多个历史文化名胜可能消失。基督徒议员：缺乏资金的部门，机构之间需要更多的协调。部长感叹缺乏资源和武装警卫。反对货物和古物交通的斗争仍在继续。
另见
08/09/2016 16:20:00 中国 - 印度 - 梵蒂冈
上海马达钦主教：德勒撒修女，战胜宗教本位主义的爱
马达钦主教在被幽禁的佘山朝圣地修道院里庆祝德勒撒修女封列圣品：“加尔各答的圣德肋撒姆姆用爱德行动，把这个让主耶稣基督福音精神僵化、让圣神之风窒息、让天父慈爱沦为刻板文字的藩篱，打开了。……可事实是，我们把自己所处的教会，用藩篱围起来了。在这篱笆墙里，彼此相爱不重要，宽恕不重要，接纳不重要，信任不重要，希望不重要，惟有律例最重要”。她战胜了这种思维方式。主教深情回忆和圣女一起在佘山大殿参与弥撒圣祭
18/01/2016 18:59:00 台湾
从眼泪到喜悦，蔡英文的胜利
得益于二O一二年民进党的失败，台湾第一位女总统才开始迈向了她的成功之路：谦逊、渴望代表所有人，她获得了历史性胜利。努力避免给亚洲带来灾难性变化，与不隐瞒自己身份的“必要性”有机结合起来，包括面对中国这样的大国
15/12/2015 梵蒂冈
教宗指出用团结互助和慈悲战胜冷漠、赢得和平
教宗方济各发表世界和平日文告。“人类社会中第一种形式的冷漠便是对天主的冷漠，由此还衍生了对他人、对受造物的冷漠”。冷漠加剧了不公状况和严重的社会失衡。各国取消贫困国家的外债、保护生命；回应土地、住房和就业的要求
19/09/2015 梵蒂冈 - 古巴
教宗在古巴: 与美国關係「正常化」是「接触文化的胜利标记」
教宗方济各抵达哈瓦那, 忆述若望保禄二世的愿望「盼古巴, 以其丰盛的潜能, 向世界开放; 并期望世界开放予古巴。」教会可以继续「在希望和关心之中, 支持和鼓励古民人民, 并可以有其所需要的自由、方法和空间。」
03/09/2015 中国 - 香港
中国和十字架：奇迹的历史战胜强拆
历史长河中，基督宗教的象征多次出现在中国的天空。罗马公学保存的官方文件记载了那些亲眼看到光辉十字架的见证。综上所述，“尽管政府拆除十字架，又能阻挡十字架再次显现吗？！”
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Editor's choices
也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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25/11/2017 中国
北京火灾后众多人无家可归。政府驱逐外来人口
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24/11/2017 孟加拉-..."
24/11/2017 中国 - ..." - 孟加拉【更-版'
罗辛亚危机: 中国的调解会成功吗？
Sudha Ramachandran*
24/11/2017 梵'冈
移民问题不只是教宗方济各的“情结”
Bernardo Cervellera
23/11/2017 也门
种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
24/11/2017 中国
24/11/2017 ..." - 梵'冈
克钦人朝圣者展开三天两夜旅程等待教宗方济各
Paolo Fossati
24/11/2017 叙利亚 - 沙特阿拉伯 - "合国
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
26/11/2017 梵'冈
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