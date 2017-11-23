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    • » 11/29/2017, 14.29

    孟加拉 – 梵蒂冈

    伊斯兰领袖: 教宗方济各将收到十万名名伊斯蘭教長签署反极端主义法令

    Anna Chiara Filice

    玛哈卢伊斯兰是琥珀沙阿沙希雅米清真寺的伟大守护者。促进宗教信仰和谐的宗教间交谈团体。对西奈攻击表达悲痛。遏制恐怖主义, 「集中在伊斯兰学校的教育，以及控制清真寺的讲道」。《亚洲新闻》特派员报导。

    达喀尔 (亚洲新闻) - 「我们将向教宗方济各提交一封信, 其中载有十万名阿訇签署的反对极端主义的教法。」 达喀尔市琥珀.沙阿.沙希.雅米清真寺的资深守护者阿拉玛.玛哈卢.伊斯兰(Allamma Majharul Islam) 接受《亚洲新闻》独家专访时透露。

     我们在清真寺遇见他, 他是晚上的监护人, 而他的伊斯兰学校的学生背诵伊斯兰祷文 (图)。这位阿訇的妻子端茶和准备糕点，当他表达宗教间的和谐, 如何在孟加拉国的伊斯兰原教旨主义氛围中建立和平。最重要的是, 他强调: 「伊斯兰教不允许任何形式的恐怖主义。作为一个传道者, 我教导我的学生, 伊斯兰意思是和平, 不冒犯任何人的宗教感情。」以下是专访内容:

    尊敬的哈提卜, 你将如何欢迎教宗, 准备对他说什么？

    我们以莫大的喜悦欢迎教宗方济各。他是世界领袖，来到一个细小伊斯兰国家。他的来访使我们很荣幸, 因为他不仅是基督徒的领袖, 而且是所有信徒的领袖。每个宗教都带来和平的讯息, 而教宗则以适当的方式促进它。我将是会晤教宗的500名伊斯兰宗教人士之一[在12月1日在总主教府花园的宗教间和基督徒合一和平聚会上]。届时, 我们将向他提交一封信, 其中载有10万名穆斯林宗教领袖的签署，反对伊斯兰极端主义的教法。

    你期望教宗方济各对穆斯林说什么？

    教宗带来爱的讯息, 尤其对罗辛亚人, 并将帮助他们解决难民问题。他的来访肯定会协助危机迅速解决 [穆斯林难民逃离缅甸, 在考克斯集市的临时避难所安营度宿]。与此同时, 作为一位伊斯兰领导人, 我认为他们应该返回缅甸, 因为他们从来都不是孟加拉国公民。最重要的是, 每个人都有权利在自己的原籍地生活。

    你认为, 如何鼓励孟加拉国宗教间的和谐与共存？在什叶派、逊尼派和苏菲穆斯林信徒中又如何实践？

    我们创立了「世界宗教论坛」, 汇集了穆斯林、基督徒、印度教和佛教的宗教领袖。我是协调员，借着论坛, 我们不仅要建立逊尼派和什叶派之间的兄弟情谊关系, 而且还要在其他宗教之间沟通了解。我们与那些信奉和平的真正宗教对话。博德.德罗萨里奥(Patrick D Rozario) [达喀尔总主教] 是小组成员，并且直接地参与倡议。我们还收到了许多来自梵蒂冈的感谢信, 多谢我们为建立宗教间和谐所作的贡献。

    你能给我们一些关于宗教间共存和尊重的具体例子？

    近年来, 在考克斯的科克斯巴扎尔反对基督徒的暴力事件，或为谋杀纳托村天主教徒科美斯(Sunil Gomes)辩解, 一些评论在facebook上留言。我们组织了一次抗议游行, 有5,000名阿訇和信徒参加。这是论坛第一次抗议教派攻击其他宗教的信徒。宗教间议题在所有媒体中引起共鸣, 我们从几个方面受到赞扬。

    你将听说过最近西奈的袭击，导致300多人死亡, 事件针对一间苏菲清真寺。你对此有何感想？

    当我听到这个消息时, 我内心悲痛。他们是恐怖分子。我们反对暴力，对世界上一切暴行, 不仅对穆斯林使用暴力, 亦对基督徒、佛教徒和印度教徒等, 同样感到悲痛。

    如何确保孟国缔造和平与践行社会正义？

    我们致力于确保社会公义, 在这方面我们得到政府政策的支持。我认为，每个人都应该享受自己的权利, 包括罗辛亚人。我们还支持妇女发展和协助寡妇。为了确保和平, 我们与其他宗教领袖一起工作, 使他们享有自由宣讲其宗教价值。没有信仰促进宗教暴力。就伊斯兰恐怖主义而言, 没有任何宗教允许冲突和杀戮。

    我们如何才能遏制恐怖主义？

    我们必须从教育开始。我们在伊斯兰学校教导我们的价值观，我们教学生伊斯兰的真正教义。我们鼓励年轻人, 并告诉他们切勿用武器攻击其他信徒。我很自豪地说, 90%论坛的成员都是《古兰经》学生。本国的原教旨主义植根于不正确的教育。那么我们也要小心讲道。孟加拉国约有30万间清真寺, 仅在达喀尔有一万间。在我的清真寺，大约有8,000名穆斯林, 包括几位政府部长。我是内政部长的顾问, 我有控制讲道的任务, 以防止阿訇沉溺于仇恨言论。如果我们认识到有人教训错误, 鼓吹极端主义, 我们就必须对他们采取行动。
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