|
|
» 11/29/2017, 14.29
孟加拉 – 梵蒂冈
Anna Chiara Filice
伊斯兰领袖: 教宗方济各将收到十万名名伊斯蘭教長签署反极端主义法令
玛哈卢伊斯兰是琥珀沙阿沙希雅米清真寺的伟大守护者。促进宗教信仰和谐的宗教间交谈团体。对西奈攻击表达悲痛。遏制恐怖主义, 「集中在伊斯兰学校的教育，以及控制清真寺的讲道」。《亚洲新闻》特派员报导。
另见
20/10/2017 15:38:00 梵蒂冈
教宗：耶稣要我们真实，表里如一，拒绝虚伪
“我们的善工是向天主无偿大爱的回应，祂始终原谅我们宽恕我们。而我们的成圣之路正是始终不断地接受这一宽恕。”虚伪之人“粉饰他们的灵魂，活在粉饰当中，成圣对他们而言就是粉饰伪装。耶稣始终要我们真实，内心的真实，表面显示出是什么表象，内心就应该是什么真相。”
10/10/2017 13:07:00 印度
印度北方邦：民族主义政府欲在阿约提亚修建一座“庄严恢弘”的罗摩塑像
北方邦政府计划在萨玉河畔修建一尊高达一百米的印度教神祗罗摩的塑像，预算大约2550万欧元。首席部长希望鼓励人们到印度教宗教圣地朝拜来促进宗教旅游业。阿约提亚长期以来存在着印度教徒和穆斯林之间的纷争。
25/07/2017 10:08:00 以色列 – 巴勒斯坦
以色列撤销阿克萨清真寺前金属监测仪
今天清晨黎明时分撤走了监测仪。内坦尼亚胡要求采用“更加先进的新技术”进行监控。联合国安理会要求在星期五以前找到解决办法。联合国中东特使：这起事件足以造成超出中东范围之外的灾难
24/07/2017 10:04:00 约旦 - 以色列
以色列驻安曼大使馆：两名约旦人被打死、一名以色列人受伤
安曼武装部队封锁了街区、严密警戒。约旦警方通报的消息不多，以色列外交部试图封锁消息。教宗方济各呼吁
19/07/2017 13:09:00 以色列 – 巴勒斯坦
耶路撒冷以色列警察和穆斯林信徒冲突
暴力是在晚间祈祷结束后爆发的。穆斯林信徒在阿克萨清真寺外祈祷、抗议金属探测仪。法塔赫鼓励举行“愤怒日”
|
Editor's choices
也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
TOP10
25/11/2017 中国
北京火灾后众多人无家可归。政府驱逐外来人口
John Ai
24/11/2017 孟加拉-..."
24/11/2017 中国 - ..." - 孟加拉【更-版'
罗辛亚危机: 中国的调解会成功吗？
Sudha Ramachandran*
24/11/2017 梵'冈
移民问题不只是教宗方济各的“情结”
Bernardo Cervellera
23/11/2017 也门
种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
24/11/2017 中国
24/11/2017 ..." - 梵'冈
克钦人朝圣者展开三天两夜旅程等待教宗方济各
Paolo Fossati
24/11/2017 叙利亚 - 沙特阿拉伯 - "合国
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
26/11/2017 梵'冈
Newsletter
AsiaNews IS ALSO A MONTHLY!
AsiaNews monthly magazine (in Italian) is free.
News feed
|
Books
2003 © All rights reserved - AsiaNews C.F. e P.Iva: 00889190153 - GLACOM®