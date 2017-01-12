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    • » 12/01/2017, 11.26

    伊朗

    伊朗新六级地震：救援行动在进行



    地震发生在距离克尔曼东北588公里，于当地时间上午6时32分。十分钟后，出现了第二个5级的震动。该地区有超过80万人居住。目前没有重大损失或伤亡的消息。当地消息来源：许多村庄被毁。

     

    德黑兰（亚洲新闻/通讯社） - 今天上午6时32分，伊朗东部克尔曼镇附近一处人口稠密的地区发生强烈地震。

    据美国地质研究所的专家指出，6级（起初估计为6.3级）地震发生在德黑兰首都以南的克尔曼东北58公里处，震源约10千米深，该地区有80多万居民。

    到目前为止，还没有关于严重损害或死亡的报道。然而，救援人员和义工正在搜索受灾最严重的地区。大家都担心强烈余震可能会导致倒塌和死亡。

    第一次地震十分钟后，出现了第二次强达5级的震动。

    克尔曼的危机处理部门经理阿里(Hossein Ali Mehrabizadeh)指出：「目前我们没有死亡的消息，但许多村庄已经发生破坏。」

    伊朗国家电视台采访了他的同事梅里比(M. Mehrabi)说，多个专家组已经被派往受地震影响的地区，以加速救援受灾人口。

    克尔曼当地政府成立了一个危机单位，协调红新月会和义工的救援工作。

    今天上午发生的地震，距离伊朗和伊拉克交界发生的7.3级强烈地震只有两个星期，该次地震造成西部克尔曼沙省死亡500多人。

    伊朗经常发生地震和震颤，因为它位于两个大板块汇合的地区。今天的地震发生在2003年发生强烈地震的波斯古镇巴姆西北约200公里处，当时至少造成3.1万人死亡。

    1990年，该国北部发生7.4级地震，造成4万人死亡，30万人受伤，并有50万人无家可归。地震使数十个城镇和至少2,000个村庄瓦解。一连串致命的震动还在继续，还有另外两件重大事件：2005年的地震造成600多人死亡，2012年的一次地震造成300人死亡。
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