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» 12/02/2017, 17.46
孟加拉 - 梵蒂冈
传教士在孟加拉: 我们是圣神引导的「少数遗民」
宗座传教修会方济.卡尼亚索神父（Franco Cagnasso）在教宗方济各跟前发言；教宗向司铎、修女和修会人士致辞，并没有拿着预先准备的演辞。教宗说:「一个停留在室内的教会，是一个病态教会。」「我们有内心需要，去发现我们的神恩、我们的能力，可以在某个地方服务。」由《亚洲新闻》通讯员报导。
另见
15/12/2014 香港 - 中國
香港：再没有占领区。天主教徒「继续争取民主」
「占领运动」最后一个在铜锣湾的占区，今天被警方清場。该处是商业及购物区。昨天，宗座外方传教会甘浩望神父（Franco Mella）主持弥撒说：「不要失望难过，我们要有希望，就像洗者若翰为耶稣基督准备道路，要坚持下去，继续这场民主运动。」
19/02/2004 意大利 - 中国
后毛泽东时代中国人民的老朋友弗朗哥·德·马尔吉（Franco De Marchi）神父安
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Editor's choices
也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
TOP10
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
26/11/2017 梵'冈
27/11/2017 中国
北京幼儿园虐儿案被指涉及当局和军方的网上舆论被噤声
John Ai
27/11/2017 ..."-梵'冈
27/11/2017 ..."-梵'冈
天主教友们在仰光街头迎接教宗（视频）
Paolo Fossati
28/11/2017 中国
28/11/2017 中国
30/11/2017 中国
27/11/2017 印度
古吉拉特邦选举委员会指控总主教发放产生「恐惧」的消息
Nirmala Carvalho
29/11/2017 中国
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