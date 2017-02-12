达喀尔（亚洲新闻） - 「孟加拉的外国传教士是少数遗民，由圣神领导他们宣讲福音。」方济.卡尼亚索神父（Franco Cagnasso）（图二）向《亚洲新闻》说。

卡尼亚索神父是其中一位在达喀尔与教宗方济各见面的修会和献身生活人士，他们在特杰冈(Tejgaon) 的圣母玫瑰堂会面。他们聚集祈祷，并听取了教宗的训勉。教宗谈到和谐与分裂，很多分裂因八卦闲话而产生，并将其他人的邪恶言论与「恐怖份子投掷炸弹」相提并论。

宗座外方传教会士在致辞时指出，第一次传教热潮中的「少数遗民」，已经留下了一个完善的教会作为遗产，甚至派送他们到外国学习。

在会议上，他加插了表达对于当地牧民工作者的「全面投身服务」、体现传教使命的意义，他们乐意欢迎新的福音传播者，他们可以丰富地方教会，她是一个遵循圣神的计划的朝圣者教会。

他说，基督的见证「在一个陌生国家是无价的，不期望任何回报。」

引起了少数几位传教士先驱、最为遗憾的事，就是「没有新人可以为传教使命带来活力。」

同时，「我们需要强调一件重要的事实，作为一小组的牧民工作者帮助我们提供全面服务，因为这些决定是由当地教会采取的，这迫使我们有一个非主导服务的地位。相反，当一个人占多数时，有时不自觉地强加自己的判断力、自己的思维方式和自己的文化予当地人们。」

「相反，尊重他人的选择，促使我们走向一种个人的文化融合的过程，比我们掌握的更有效的适应。我们沉浸在小区的需要中，更接近那些做出教会决定的人。 类似的过程使我们能够适应人们的需求，更好地响应与人分享和共同的目标。」

「一个成熟的教会，在自己的领地上是一个宣教教会，而且远在天上。」卡尼亚索神父谈到新的福音传播者的需要时说，圣神有自己的方式，并且推动我们走到没有人听过基督的地方 。」

「当我离开意大利的时候，很多人告诉我，当地的天主教徒也有很多服务可以做。所以，你可以想象孟加拉国的需要多得很。」

「如果我们想要了解教会的性质，那么，理解上主召叫我出去是一个巨大的价值，它不是一个想要根据具体的计划来基督化的蒸汽机，而是圣言的种子落在不同的田野之中。在不同的领域，种子结成果实；有的地方不发芽，但是我们已经尽可能播下了种子。」

尽管出去传教，基督徒的讯息正在丰富生命，所以「接受这个讯息是很重要的，因为从外面带着自己的文化和私人包袱的人，带来了可以帮助的东西。」

这位传教士继续说，「朝圣者教会寻求天国的价值，就是不把自己捆绑到当地社会群体，同时觉得我们必须去一些地方，就是我的工作可以给予更多果实之处。」

这不是一种不安定的病态感觉，「这导致一个人永远不会停留在一个地方。如果有的话，它符合人的基本维度，这是代表永远不满足自己的状态。

教宗总结说，一个留在室内的教会是生病的教会，应该走出去历练、丰富、发现，也许还有内在的需要，发现我的魅力和能力可以在某个地方发挥作用。」

​以下是卡尼亚索神父在达喀尔圣母玫瑰堂的演辞:

至聖聖父:

我是一位意大利传教士，秉承过去几个世纪里来自欧洲和美洲的传教士，许多人为了向孟加拉国人民传福，而且经常以极大的牺牲，建立了现在喜乐地欢迎你的小教会。

直到几十年前，外国传教士与当地的传道员一起，才是孟加拉国教会的「支持结构」，这个信仰者绝大多数属于其他宗教。今天，我们是「少数遗民」，服务于一个完善的教会，能够管理自己，分成各部门，各种类型的牧职、牧民照顾和多种任务。

我们的存在，是教会从她诞生之初已经赋有传教使命的标记：向建立她的人实践传教使命，一个克服疆界的使命，与其他民族建立共融，奉献和欢迎福音的丰盛，彼此生活在不同的教会宗派。

我们用耐心和创造力去寻找你经常提到的「边缘」，而不用担心那些对具体和明显结果却不抱希望的人们浪费能源。我们要在每一个可能的领域播种，成为地球上基督徒状况的谦卑见证，向朝圣者展示寻求天国的条件。

我们感谢天主，因为孟加拉国教会已经开始提供福音传播者、甚至超越自己的边界；我们希望在这个幅度有更大发展，同时我们希望有来自非洲、拉丁美洲和其他亚洲国家的新面孔，愿意前来。

我们很高兴在这里生活，感谢欢迎我们的人民，让我们在他们中间度过，与他们一起成为传播耶稣基督福音的参与者。