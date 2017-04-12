潘韦尔（亚洲新闻）— “我们必须通过促进和捍卫人类尊严来投入发展人类。必须通过教育和接近、提高民众意识和服务来保护生命和家庭”。这是申南·波凯神父（Cheran Boquet）在评论刚刚结束的“夏娃”（“生命之母”）研讨会之重要性时所说的。这次为期三天的研讨会在十一月三十日至十二月二日期间召开，是由卡尔扬（Kalyan）教区的维护生命运动组织以保护生命为题举行的活动。

除了印度的叙利亚-马拉巴尔礼（Siro-Malabarese）教会的成员之外，来自美国等世界各地的人们也参与其中，包括美国的人类生命国际（Human Life International）理事布赖恩·柯尔斯（Brain Cowles）及其主席波凯神父。卡尔扬教区的维护生命运动组织由理事保罗·坤杜帕拉比尔神父（Paul Kunduparambil）带领。研讨会期间的每一天，首先是晨间祷告和弥撒圣祭，之后开始当天的会议和文化活动。

在研讨会结束时，托马斯·艾拉万纳尔蒙席（Mar Thomas Elavanal）对所有为此次活动成功举办而出力的人表示了感谢，他再次阐明这次活动是为了“促进生命的文化”，每个“生活在这个世界上的人都对此负有责任”。

接受亚洲新闻采访时，波凯神父表示“很高兴看到印度有这么多支持和热爱生命的人。全国各地[教会]正在采取美好的举措来宣传生命的福音”。即使在最小的村庄和最偏远的农村地区，“支持一切形式的生命”中心也在蓬勃发展。有被遗弃的儿童中心、照顾病人和老年人的中心、拯救被贩卖的未婚女性受害者中心。此外还有为婚姻做准备的中心、家庭帮助中心和生物医药伦理中心。“在整个印度，我看到各种年龄段的人生活在为生命服务中，没有种姓或信仰的歧视——他们为每个人服务。印度教会非常积极地捍卫生命的各个阶段，用爱和爱的表达，为生命的事业而努力。这是所有人的典范。”

不乏挑战，特别是缺乏资源，缺少政治领导人支持这些项目的意愿。波凯神父继续介绍说：“资源分布不均，没有干净的水、卫生、电力。我们关注人类生活的总谱，我们必须考虑到构成它的所有方面。”

回想起那些没有医疗、水和卫生的家庭，波凯神父重申“真正的生命文化必须提高生活质量”。

波凯神父补充说：“对家庭的攻击就是对人类生命的攻击。资源分配不当会导致暴力。当务之急是把捍卫生命和人类尊严纳入到医学、科学、公共政策等学科中。真理超越政治局面。我们需要洞悉和改革良知。良知如同一个学生，需要教诲、引导和提供正确的知识。”

神父认为，有必要“在印度和世界各地进行交谈”来打败“死亡文化”。他总结说：“无论如何，对于教会的良善和爱德的日常行为，捍卫和促进人的尊严和建设生命文化，我为此感到鼓舞和高兴。”