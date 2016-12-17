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    » 12/22/2016, 15.36

    缅甸

    八莫教区主教: 为战争流离失所的克钦人庆祝圣诞节

    Jangma Gam

    八莫教区雷蒙.森勒.甘主教描述信众如何体会耶稣的诞生，当地人在与中国接壤的地方经历内战生活。教会和明爱都在难民营服务。他们带来物质援助，「精神营养和圣体」去满足信徒的渴望。

    八莫（亚洲新闻） - 缅甸北部八莫教区雷蒙.森勒.甘主教(Raymond Sumlut Gam)，管理克钦邦的教区，距离中国边境几公里。在过去四个月，教区已经陷入了克钦与中央政府之间的内战。数十人入住难民营，但教会永远不会放弃他们。主教说:「我们带他们到想去的地方。」

    政府军一直在进入对克钦独立军（KIA）进行空袭和地面攻击的地区，造成无数死亡。至少有27,000人，主要是基督徒，被困在越来越接近战斗的难民营中，他们想寻找更安全的地方。尽管有悲惨情况，信徒仍然想快乐地庆祝圣诞节。

    主教阁下，有几多位神父探参观难民营来庆祝圣诞弥撒？

    两名神父在12月19日去了缅甸和中国边境的营地。12月28日，我将亲自去当地营地，庆祝一位传道员服务25年。此外，我们每年派遣神父到当地三次（圣诞节、复活节和圣十字瞻礼）到难民营，显示我们的精神上的亲密和团结。

    你如何在这些难民营准备圣诞节？

    我们有很多事情要安排: 打扫、布置和烹饪。神父专注于教友的灵修准备，并负责教友告解。我们教区的信徒很重视忏悔告解圣事；没有告解，他们在参与弥撒时会感到不安。

    我们知道难民营的条件非常艰苦，联合国的援助被政府军阻拦。教会对生活困苦的人有什么圣诞讯息？

    根据福音，天使给牧羊人带来了两个讯息。第一个是「不要害怕」；第二个是「救主今天诞生了」。有时，人们比较欣赏第二个讯息，并专注于救主到来。第一个讯息与今天的困难时期相关，有时人们忽视它；但「不要害怕」是第一个信息，今年我要强调这一点，我希望人们知道「天主与他们同在」。如果我们接受这个讯息，并坚持在我们的心中，我们将准备牺牲自己。

    生活在悲惨境遇的教友，有机会证明这个讯息的真实性。天主的讯息是给那些有良好意愿的人，来持守天主的和平，如果他们这样做，他们即使在死亡时也感到和平。
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