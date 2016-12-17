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» 12/22/2016, 15.36
缅甸
Jangma Gam
八莫教区主教: 为战争流离失所的克钦人庆祝圣诞节
八莫教区雷蒙.森勒.甘主教描述信众如何体会耶稣的诞生，当地人在与中国接壤的地方经历内战生活。教会和明爱都在难民营服务。他们带来物质援助，「精神营养和圣体」去满足信徒的渴望。
另见
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梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
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17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
17/12/2016 伊-...【更-版'
前激进穆斯林: 利雅得和色拉（教派）对伊斯兰教和世界是一危险
Henda Ayari
18/12/2016 梵'冈
20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
19/12/2016 中国 - 挪威
19/12/2016 黎巴嫩
19/12/2016 香港 " 梵'冈
教会举行音乐会庆祝教宗方济各八十寿辰
Lucia Leung
19/12/2016 马来西亚
19/12/2016 巴基-坦
拉合尔方济会士庆祝穆罕默德的生日（视频）
Kamran Chaudhry
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