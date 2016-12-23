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    » 12/29/2016, 07.46

    中国 - 梵蒂冈

    公开和地下教会神父对「代表会议」和与会主教表示不满

    Wang Zhicheng

     

    强调「独立自主自办」，这为中国与梵蒂冈对话并不是好事。宗教事务局要求教廷「灵活和务实」。「代表会议」就像一剧本，在舞台上下安排妥当。与会主教的红帽，似有混淆政权的红色意识形态。

    北京 (亚洲新闻) – 对于代表会议真正「主管」感到怀疑；对梵蒂冈缺乏积极的信号，感到苦恼无奈；对于与会的主教，感到痛苦；有「出卖」给中国共产党的感觉。这些都是多位在中国公开和地下团体的神父对《亚洲新闻》所说的，他们响应12月26-29日在北京召开的「第九届中国天主教代表会议」。

    「代表会议」是「与天主教教义不相符」，教宗本笃十六世和教宗方济各都确定这点。梵蒂冈曾经要求主教们不要参加「代表会议」。这一次，梵蒂冈发表《声明》，当中指出有不相符的立场，它不禁止信众参与，但会根据「具体事实」，保留审视「代表会议」的权利；并期待中国政府的「积极信号」，以便「在政府当局和教廷之间的对话建立信任」。

    在「代表会议」上发表演说的主教们，演辞充满了「独立自主自办」口号，根据共产党和爱国会的论述，它们想要建立一个「独立」于罗马教廷以外的教会。

    令人注目的是中国国家宗教局局长王作安的演辞。据《新华社》报导，王作安表示：「中国希望梵蒂冈采取更加灵活务实的态度，用实际行动为改善关系创造有利条件。」这指要求梵方接受主教任命和教会在其控制下的政策。

    华中若瑟神父说，观察整个「代表会议」过程，新任的主教议会和爱国会领导层，人选方面「没有显着变化」；以及会议继续坚持「独立自主自办」原则。他道，「梵蒂冈希望中方释放的积极信号，还没有出现，而中方却希望梵蒂冈证明『灵活务实』，藉此响应梵蒂冈在第九届代表会议前发表的《声明》。」

    另一神父形容「代表会议」如同一场舞台剧，人人有份。他质疑谁是真正的编剧和演傀儡。事实上，「第九届代表会议」是宗教局、统战部和爱国会的期望，他们准备多月，又探访主教和其他代表准备选举。

    他继续说：「关于天主教『九大』本来觉得没有什么好说的了，因为，里外一场戏，台上台下全是戏子。角色分配，台词设定，观众选拔，举手同意，媒体应和。凡此种种，莫不是由『主办单位』一手安排好的。或人曰：『主办单位』难道不是『中国天主教』这实体吗？我说：花钱也许是由这个实体，能主事者也许就不一定了。」

    一位地下团体的神父对于与会的主教们很有意见，因为会议与天主教教义不相符。他说：「这些主教们参加这样的会议、不知他们的良心会不会到谴责？这三天、教会的礼仪是三个殉道的庆日[圣斯德望、圣若望宗徒、诸圣婴孩]、他们在北京不做弥撒、不默想吗？！主教的帽子是红色的。代表着为羊群牺牲流血。难道他们的头顶上红色和政权的颜色的内涵一致了吗？」
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