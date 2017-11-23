萨那（亚洲新闻/通讯社）— 就在几个小时前，一艘满载联合国救援物资和食品的船只抵达了也门被什叶派胡塞武装占领地区的一个港口。这是继本月初沙特阿拉伯为首的联盟对也门实施封锁禁运以来，在各方的多次呼吁之下，首次有国际组织得以对也门备受战火摧残的人民送去援助。

11月25日，一架载有药品的飞机被允许在也门首都萨那的国际机场降落，飞机运送了190万剂疫苗。但是，联合国儿童基金会（Unicef）的专家说，这只是在也门所需数量的极小部分。

昨天，一艘载有数千吨食物的联合国货船在萨勒夫（Saleef）港口靠岸。世界粮食计划署（WFP）的也门总干事斯蒂芬·安德森（Stephen Anderson）表示，这艘船为也门北部被胡塞武装控制地区的180万人带来了足够的粮食。

由于沙特为首的联盟所实施的封锁，这艘船在靠岸之前已经停泊了两个多星期，等待得到入港的许可。除了这艘联合国的货船之外，另有一艘商船搭载了5500吨谷物面粉，得以在萨勒夫港南边的荷台达港（Hudaydah）靠岸，这个港口也是被胡塞叛军控制的。

安德森强调说：“这是一个积极的信号，因为仅仅靠人道主义援助无法满足也门北部人民的整体需求。”

从2015年1月起，也门爆发了血腥内战，在利雅得方面支持下的前总统哈迪（Hadi）为首的逊尼派领导层、与在伊朗和黎巴嫩真主党支持下的什叶派胡塞叛军之间燃起了战火。去年3月，沙特阿拉伯为首组成了一支阿拉伯联盟军队，出兵对叛军进行军事打击。联军的军事行动造成了大量的[包括平民]伤亡，其中还有许多孩童，引起了联合国的严重关注。

联合国消息来源说，也门内战已造成了将近9000人死亡，其中60％是平民，另有45000多人受伤。在也门全国2800万人口中，有2000多万人受冲突影响，需要人道主义救援和帮助才能生存。近日，主管南阿拉伯宗座监牧区的监牧也向亚洲新闻证实了这场“灾难”的严重性。

据联合国儿童基金会的专家介绍，这场战争对儿童造成了特别严重的伤害，他们估计有1100万人处于“无比急需”人道主义援助的状态之下。这个联合国专设负责儿童问题的组织在也门地区的主任吉特·卡佩拉雷（Geert Cappelaere）指出：“毫无疑问，如今的也门是地球上儿童们处境最糟糕的地方之一。”他最后总结说：“根据最新的估计数据，在也门每10分钟就有一个孩子被极易治愈的疾病夺去生命。”