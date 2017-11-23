利雅得（亚洲新闻/通讯社） - 因被控贪腐而遭拘留三周后，沙特当局释放了米特卜·本·阿卜杜拉王子(Miteb bin Abdullah)。他曾经是王位承继人之一，他以「超过10亿美元的可接受和解协议」获释。据了解，一名不愿透露姓名的官方消息人士透露，「和解包括承认涉及已知案件的贪腐败为。」

64岁的米特卜是沙特阿拉伯政治和商业界200多位于11月4日被捕的知名人士之一，而发起的大规模反贪腐运动并拘捕上述人士的是世袭王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）。米特卜是穆罕默德的表亲，也是「精英卫队」的前任领导，是世袭王子被捕的最有影响力的政治受害者。

另有三人相信已经达成协议，以现金方式，证实沙特阿拉伯年轻领导人的真正目标，是使沙特政府与「对手」家庭变得贫困。沙特检察官还下令释放其他被捕人士和5人的转介，但没有透露他们的身份。

早在本月被捕的数百人中就有王子、部长和工业家，他们被关押在首都的一家豪华酒店，成为一座「黄金监狱」。与此同时，当局已经下令征用他们的私人飞机和冻结其银行存款。

贪腐罪在沙特王国是最常见的，早已成为世界上最重要的石油生产国的商业世界的一部分。沙特王储穆罕默德子在81岁的国王和他的父亲萨尔曼(Salman)的支持下发起了一场改革运动，其中包括减少对石油的依赖和反贪腐。然而，据批评指，反贪腐只是消除竞争对手的借口 - 重新设置国内一些最富有的人的资源 - 以及对王位的其他潜在威胁。

从未来的财富再分配角度来看，人民赞成反贪腐斗争。事实上，内部权力斗争可能会反映经济，尤其是中期油价。分析人士和专家谈到，中国在这个国家实行的「潜伏战争」是为了控制权力，这可能会引发原油的急剧增长，内部混乱和严重的经济损失，并在影响了整个中东地区。