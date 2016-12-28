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» 01/04/2017, 14.36
沙特阿拉伯
利雅得: 罢工反对欠薪问题；移民被逮捕和鞭打
沙特阿拉伯法院对于有人损害公共财产，判处4个月监禁及300次鞭打刑罚。被定罪移民的国籍未知。这些工人是建筑巨头「本拉登集团」和「沙特奥格」的员工。在危机背后是石油业的收入崩溃，这对国家预算产生了影响。
另见
20/10/2016 13:02:00 伊拉克 – 叙利亚
摩苏尔伊斯兰国头目家属撤离到叙利亚、谁在背后帮助他们成谜
几十个摩苏尔加里发伊斯兰国头目的家庭已经乘大轿车撤退到了叙利亚境内的拉卡。途中，既没有遭到哨卡盘问、也没有被盟军战斗机发现。为此，怀疑土耳其和美国军队在暗中帮助他们。伊拉克人认为摩苏尔胜利将是“代价惨重的胜利”：其领导人并不会被抓、也不会受审、没有人知道他们的秘密盟友究竟是谁
04/07/2016 14:05:00 伊拉克
萨科枢机指出巴格达惨案的背后是伊斯兰国想要统治世界的妄想
今天清晨，加尔丁礼宗主教走访了吉哈德分子制造恐怖袭击的街区。一百六十五人丧生、二百二十多人受伤。部分消息来源称二百人受伤。打击极端势力的暴行需要政府和全国各界的“团结”、需要伊斯兰世界充分意识到伊斯兰国的危害性、是伊斯兰世界本身的癌症。教宗方济各祈祷
28/05/2015 阿联酋
年轻妻子因与其他男人网聊天被丈夫指控背叛
九十五岁的丈夫将二十五的巴基斯坦裔妻子告上法庭。但后者否认所有指控，法院还在等待证据，推迟开庭
26/05/2015 缅甸- 亚洲
廷瑞指出罗兴亚族灾难的背后是国际利益集团和缅甸军政权的恶果
活动家认为有许多“无形的手”在操纵缅甸罗兴亚族人的遭遇。内比都只想着维护权力、大选之际利用民族主义情绪。国际社会施压不够、继续维护团体利益。真正的挑战是“制止用人类生命作交易”
19/10/2012 老挝
强迫基督徒参加部落和泛灵教仪式背叛基督信仰
三名新教牧师及其家人的遭遇。他们遭到警方逮捕，直到省级政府当局下令才获释。但是，地方当局并没有把他们交给家人，却按照村长和部落老人的建议强迫他们参加宗教礼仪、迫使他们背教
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
28/12/2016 孟加拉
28/12/2016 中国 - 梵'岡
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
29/12/2016 中国 - 梵'岡【更-版'
政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者
Elizabeth Li
28/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - "合国
28/12/2016 中国
28/12/2016 美国 - 日本
29/12/2016 中国 - 梵'冈
公开和地下教会神父对「代表会议」和与会主教表示不满
Wang Zhicheng
29/12/2016 中国
29/12/2016 以色列 - 巴'-坦 - 美国
29/12/2016 叙利亚
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