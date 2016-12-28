利雅得（亚洲新闻/通讯社） - 沙特法院判处数十名移民工人被监禁和鞭打刑罚，他们是建筑巨头「本拉登集团」(Binladin)的雇员，因为他们为了欠薪而罢工示威。

沙特新闻界尚未具体说明这些为了每月欠薪事件而示威的工人的国籍；这些示威抗议最终升级为街头暴力，导致有人被逮捕。

第一个报导事件的是阿拉伯日报《Al-Watan et Arab News》，但它没有澄清移民工人的国籍。《法新社》联络一些外交官，但是他们无法（或不愿意）澄清事实，声称不知道细节。

一批工人各被判4个月监禁及300次鞭打刑罚，因为他们毁坏公物，同时扰乱公共秩序。其他人则被判较轻刑罚，最多由麦加法院监禁45天。

一段时间以来，建筑行业的工人，「本拉登集团」和「沙特奥格」的员工没有收到工资，部分原因是石油危机，导致收入下降。同样的沙特政府也有拖欠还款，加剧了两家公司的债务。

正如名字所揭示的，1931年成立的阿拉伯跨国公司，是乌萨马·本·拉登(Osama bin Laden)的家族，即是基地组织领导人，他曾是国际伊斯兰恐怖主义中被通缉的大敌，也是创办人穆罕默德·本·拉登(Mohammed bin Laden)的52个儿子之一。 在创办人做出的各种任命中，包括恢复耶路撒冷著名的阿克萨清真寺。 然而，今天集团正处于危机和形象崩溃的状态，因为在2015年9月在麦加大清真寺有起重机倒下带来的工业意外，造成109人死亡。 集团的危机因为石油收入崩溃而加剧，也导致去年5月解雇了数万外国工人。

沙特财政部长穆罕默德‧阿芝丹(Mohammed Aljadaan)最近插手干预建筑业危机。最近12月22日，在专门介绍2017年财务报表的记者会上，最高政府官员保证拖欠会费将在「60天内」还清。