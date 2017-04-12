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» 12/04/2017, 23.38
中国-日本
到2030年，多达8亿个工作岗位或被自动化机器取代
这是麦肯锡咨询公司最新发布的研究报告中提出的看起来悲观的前景。未来将失去的就业岗位数量多少将取决于新型机器的开发速度。发达经济体受到的影响更大：中国可能失去一亿个工作岗位（12%），美国32%，德国33%，日本甚至46%。“希望与挑战”：能够超越这个技术冲击，但需要一个适应于改变的培训新模式。未来需要“人际互动技能”的工作会更有发展空间。
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缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
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预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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