罗马（亚洲新闻）— 到2030年，全世界可能会失去8亿个就业岗位，取而代之的是自动化机械和人工智能。这是国际管理咨询公司麦肯锡公司（McKinsey＆Company）12月发表的报告《失去的工作、得到的工作：自动化时代的劳动力转型》（Jobs lost, Jobs gained: Workforce transitions in a time of automation）中提出的最引人注目的观点。尽管如此，研究者们认为，只要商界和政界领导人致力于推动转型，这将导向一个积极的前景。

专家们想象的情景是基于对46个不同经济发展水平国家的研究分析，特别是对印度、中国、日本、墨西哥、美国和德国。这份研究报告说，未来将失去的就业岗位数量多少将取决于新型机器的开发速度：从几乎为零到三分之一的工作都有可能。

然而，报告还指出，新技术也可以创造出目前不存在也无法预测的就业机会：长远来看，技术发展倾向于创造新的就业机会，就像工业革命一样。

最有可能被取代的工作可能是那些在可预测环境里的体力工作，比如操作机器或者准备快餐食物，以及在数据收集工作，在这些领域人工智能犯错的可能性极低。相反，受影响较小的是那些需要使用人际关系技能和人际互动的工作。新的就业机会可能会随着人口老龄化而在健康领域出现，发展中国家的经济增长、此前没有付钱的家务“市场化”也可能催生新的工作机会。

这份研究报告的作者认为，将有7千5百万人至3亿7千5百万人这样数量区间的人可能会改变他们工作的类别，获得新的技能。从绝对数量来看，中国是可能需要转行的人数最多的国家，如果自动化发展迅猛的话，在2030年之内，全部劳动力的12％、即一亿工作人口需要改换工作。然而，先进的经济发达国家可能受到的变化影响更大：最多的是美国（32％）和德国（33％），接近三分之一，日本甚至接近一半（46％）。但是，应该提到的是，在所考虑的时期内，日本的劳动力可能会减少400万。

为了帮助劳动力市场在“技术冲击”之后重新平衡，政府将劳动力转移和创造新就业作为优先发展的重中之重，这是极其关键的一点。研究报告作者的观点是，目前的问题在于职业培训是对应于工业模式的，这在过去的一百多年来几乎没有变化。

报告总结说：“自动化代表了希望和挑战。全球经济需要提高生产率和增长，特别是当人口老龄化日益成为GDP增长的负担时。机器可以承担常规的、危险的或肮脏的工作，使我们能够充分利用我们特有的人性和人际处理方面的能力。但为了利用这些好处，公司应该准备好应对复杂的劳动力转型。”