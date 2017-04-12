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    • » 12/04/2017, 23.38

    中国-日本

    到2030年，多达8亿个工作岗位或被自动化机器取代



    这是麦肯锡咨询公司最新发布的研究报告中提出的看起来悲观的前景。未来将失去的就业岗位数量多少将取决于新型机器的开发速度。发达经济体受到的影响更大：中国可能失去一亿个工作岗位（12%），美国32%，德国33%，日本甚至46%。“希望与挑战”：能够超越这个技术冲击，但需要一个适应于改变的培训新模式。未来需要“人际互动技能”的工作会更有发展空间。

    罗马（亚洲新闻）—  到2030年，全世界可能会失去8亿个就业岗位，取而代之的是自动化机械和人工智能。这是国际管理咨询公司麦肯锡公司（McKinsey＆Company）12月发表的报告《失去的工作、得到的工作：自动化时代的劳动力转型》（Jobs lost, Jobs gained: Workforce transitions in a time of automation）中提出的最引人注目的观点。尽管如此，研究者们认为，只要商界和政界领导人致力于推动转型，这将导向一个积极的前景。

    专家们想象的情景是基于对46个不同经济发展水平国家的研究分析，特别是对印度、中国、日本、墨西哥、美国和德国。这份研究报告说，未来将失去的就业岗位数量多少将取决于新型机器的开发速度：从几乎为零到三分之一的工作都有可能。

    然而，报告还指出，新技术也可以创造出目前不存在也无法预测的就业机会：长远来看，技术发展倾向于创造新的就业机会，就像工业革命一样。

    最有可能被取代的工作可能是那些在可预测环境里的体力工作，比如操作机器或者准备快餐食物，以及在数据收集工作，在这些领域人工智能犯错的可能性极低。相反，受影响较小的是那些需要使用人际关系技能和人际互动的工作。新的就业机会可能会随着人口老龄化而在健康领域出现，发展中国家的经济增长、此前没有付钱的家务“市场化”也可能催生新的工作机会。

    这份研究报告的作者认为，将有7千5百万人至3亿7千5百万人这样数量区间的人可能会改变他们工作的类别，获得新的技能。从绝对数量来看，中国是可能需要转行的人数最多的国家，如果自动化发展迅猛的话，在2030年之内，全部劳动力的12％、即一亿工作人口需要改换工作。然而，先进的经济发达国家可能受到的变化影响更大：最多的是美国（32％）和德国（33％），接近三分之一，日本甚至接近一半（46％）。但是，应该提到的是，在所考虑的时期内，日本的劳动力可能会减少400万。

    为了帮助劳动力市场在“技术冲击”之后重新平衡，政府将劳动力转移和创造新就业作为优先发展的重中之重，这是极其关键的一点。研究报告作者的观点是，目前的问题在于职业培训是对应于工业模式的，这在过去的一百多年来几乎没有变化。

    报告总结说：“自动化代表了希望和挑战。全球经济需要提高生产率和增长，特别是当人口老龄化日益成为GDP增长的负担时。机器可以承担常规的、危险的或肮脏的工作，使我们能够充分利用我们特有的人性和人际处理方面的能力。但为了利用这些好处，公司应该准备好应对复杂的劳动力转型。”
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