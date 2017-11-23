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    • » 11/29/2017, 01.41

    伊朗

    前德黑兰总检察长对一名异见者"协从谋杀"而被判入监狱



    萨尔德·莫塔扎维被判监禁两年，因为他与穆赫辛·鲁奥拉米尼的死亡有关。这个判决是最终的不能向最高法院上诉。在二零一四年被驱逐出了司法部，他迫害记者和知识分子。在二零零六年，他被列入联合国人权理事会的伊朗代表团。

     

    德黑兰（亚洲新闻） - 伊朗的一所法院判决前德黑兰的总检察长萨尔德·莫塔扎维(Saeed Mortazavi )入狱两年，因为他要对二零零九年赞成改革运动领导人的死亡负上责任。

    莫塔扎维，从二零零三年到二零一零年在任，是右翼的总统穆罕穆德・阿玛迪聂贾德(President Mahmoud Ahmadinejad)手下最有权势的人之一。他被控"协从谋杀"与穆赫辛·鲁奥拉米尼(Mohsen Ruholamini)的死亡有关，他在阿玛迪聂贾德的第二任期开始后的混乱时期被拘捕。

    鲁奥拉米尼是在阿玛迪聂贾德连任的抗议运动开始时，于二零零九年六月被拘捕。他死于监狱中遭受伤害。

    "莫塔扎维先生第一审判处五年有期徒刑，但鉴于他向原告道歉，上诉法院将这次判决减为两年有期徒刑，" 保守的司法部门发言人吴拉姆侯赛因·穆赫辛尼·伊杰(Gholamhossein Mohseni Ejei)被引述。

    莫塔扎维在二零一零年八月被解雇，随着位于南部德黑兰的贾里萨克监狱(Kahrizak)中三名对手的死亡之后而引起公众义愤。

    根据国会委员会的说法，埃米尔·贾瓦迪法(Amir Javadifar)，穆罕默德·卡姆拉尼(Mohammad Kamrani)和穆赫辛·鲁奥拉米尼在监狱中死于酷刑。

    两名狱警已经为他们的死亡而被判处死刑。然而，受害者的家属赦免了被告，但要求将调查范围扩大到高级官员。

    莫塔扎维在第一次审判中被判无罪，随着贾瓦迪法和卡姆拉尼的家属提出一个申诉之后。

    因此，鲁奥拉米尼的家属对前检察官提起了一个新的诉讼，他于二零一四年被驱逐出了司法部。他的判决是最终的，并且不能向最高法院上诉。

    二零零九年夏季发展的抗议运动，并在次年继续反对右翼总统阿玛迪聂贾德和最高领袖阿里・哈梅内伊(Khamenei)而导致数十人死亡。

    数千的人们被拘捕，其中包括赞成改革阵营的主要领导人，梅赫迪・卡尔洛比(Mehdi Karroubi)和米尔・穆萨维(Mir Moussavi)。

    在他的职业生涯中，莫塔扎维成为了一个备受争议和非常可怕的人物，他被认为是在伊朗右翼领导人的命令下，严厉打击异己分子。

    他先担任法官，然后作为总检察官，他把许多对手送进了监狱，并关闭了多份赞成改革并批评政府的报纸。

    在二零零六年，他在日内瓦的联合国人权理事会被纳入为伊朗代表团，燃起了人们的愤慨。人权组织抗议他出任成员，形容这是伊朗当局的一个挑衅行为，也是对联合国机构的一种蔑视。
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