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    » 12/17/2016, 17.11

    伊斯兰【更新版】

    前激进穆斯林: 利雅得和色拉（教派）对伊斯兰教和世界是一危险

    Henda Ayari

    夏达 亚也里(Henda Ayari)，39岁的法裔-突尼斯女子，曾有多年是极端主义和原教旨主义的穆斯林。她嫁给一个狂热的法国穆斯林，开始接受激进意识形态。沙特阿拉伯和其皇室家族，促进越轨的信仰与政治目标。今天，她挣扎信仰一种温和的伊斯兰教，可以与其它宗教对话。

    巴黎 (亚洲新闻) - 萨拉瓦哈比教派(Salafist Wahhabism)是一个"新的伪宗教"，推动"恨异教徒"信念，虽然每一种信仰的根基"，在人与人之间会有恢复关系。"夏达 亚也里(Henda Ayari)写道。这位39岁法裔-突尼斯女子，多年沉醉于激进的伊斯兰教。经过长时间的思考，她仍然是虔诚的穆斯林，但已放弃其原教旨主义的意识形态，因为它是错误、侵犯他人和暴力。

    她在题为《我选择自由》的自传，谈到她离开激进伊斯兰教的旅程，期间她很长时期失去所有自由。

    "在我20岁时，属于萨拉菲斯特派。"夏达说。"在39岁时，我一个自由的穆斯林女子。”为那些似乎不理解她的意思的人，她希望在这篇文章带出两个不同的图像︰之前和之后，在瓦哈比派多年严密生活，以及随后得到的自由解放，而没有令她改变信仰。以下是她的反省。文章由《亚洲新闻》翻译︰

    我为什么离开「色拉主义」︰

    我离开色拉主义，因为它对穆斯林世界和人类构成危险！

    我沉浸在色拉主义很长时间之后，我决定完全摒弃这一种意识型态。从那一天，我明白了这教义真正的危险和严重的威胁，这种学说表面吸引不少穆斯林，但它是"新而虚假的宗教"。

    我花了20多年，尝试明白，在现实中，色拉主义是一种非常危险的宗派意识形态，旨在各族群之间造成分裂和地方族群的仇恨！

    多年来，我生活在色拉主义，在法国和其他国家，如沙特阿拉伯，出席过萨拉菲斯特学者的会议。我读了不少书，看尽无数页，由他们的伪善学者所写；而我变成了一个我不想的人，不容忍和仇恨的人，反对那些与我不同的穆斯林，甚至没有意识到这一点，因为我们已经不知不觉、几乎是无意识地陷于世界最危险的教派的影响之下。

    简单来说，在这新的虚伪宗教，我们被驱使去仇恨"异教徒"；不过，在它的基础上，宗教应把人们团结起来，尊重所有的生物，并生活在和平与和谐。

    经过几年的思考和研究，我通过长时间研究及写文章。终年累月，我发现了足够的证据，推动我完全拒绝萨拉菲斯特意识形态，我宁愿形容为瓦哈比派色拉主义。

    我愿意对我今天的选择负责任，并决定说出我在这个问题上的看法，我自称为"色拉主义的忏悔者"，为不同意我者，恕我直言了！

    这个是一个复杂的题目，不能够简单的说清楚，但是为那些有兴趣了解的人，我有这样的解释:

    色拉主义和沙特阿拉伯之间有什么关系？

    我可以说，沙特阿拉伯是邪恶的瓦哈比派意识型态的支持者，它反对西方世界与非穆斯林。

    瓦哈比派萨拉菲斯特意识型态，是对各国人民之间的和平造成严重威胁。它是恐怖分子所依赖的一种意识形态。

    世界越来越多人转向跟随这一意识形态，在他们刚转来时，更容易受操纵，对于荼毒的讯息和强加的仇恨意识形态更为敏感。这就解释了为什么很多年轻的皈依者转向恐怖主义。他们更容易把宗教理想化，这就是为什么他们认为伊斯兰国是新的「黄金国」。

    为瓦哈比派菲斯特主义者︰

    宽容的穆斯林是叛教者，每个非穆斯林是"不信仰者"，因此，他们必须战斗的穆斯林敌人。那些自称是萨拉菲斯特安静者，与那些公开拥抱圣战者，一样危险，因为他们实际上是仇恨和分裂的传播者。在社会中，他们组织起来，尽可能迁移远离社会和非穆斯林，只生活在自己圈子；同时，用尽政府和他们所憎恨的共和国提供的社会援助。

    尽管色拉主义要求迁徙到伊斯兰土地，许多人选择居住在西方国家，例如法国，在那里他们得到某些"社会"福利，却自称 '神圣' （即遵循古老传统先知），受到自由和民主的保护生存（例如，对小区活动的需求，对妇女隔离泳池等)。

    他们的主要目标，是按照远古时期般生活，像先知时代，跟随圣训和瓦哈比派"学者"启发的文本。这些"学者"得到沙特王室允许，建立本身的权力，因为很多"法特瓦"，即宗教法令由他们自己发出的，将其规则强加在沙特阿拉伯，甚至整个世界。

    沙特人主要负责在国际传播宗教意识形态，明确提倡仇恨、不容忍，以及其他违反人权，以至在某些情况下，以暴力对待其他宗教组织、穆斯林与非穆斯林的成员。
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