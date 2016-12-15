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» 12/17/2016, 17.11
伊斯兰【更新版】
Henda Ayari
前激进穆斯林: 利雅得和色拉（教派）对伊斯兰教和世界是一危险
夏达 亚也里(Henda Ayari)，39岁的法裔-突尼斯女子，曾有多年是极端主义和原教旨主义的穆斯林。她嫁给一个狂热的法国穆斯林，开始接受激进意识形态。沙特阿拉伯和其皇室家族，促进越轨的信仰与政治目标。今天，她挣扎信仰一种温和的伊斯兰教，可以与其它宗教对话。
另见
28/10/2016 13:17:00 台湾
我，原住民天主教徒抵制我们部落的衰落
六十二岁的孙大川为台湾卑南族原住民政治家。十六世纪，殖民主义者将台湾岛上的部落文化视为眼中钉，后来的日本人、中国人也同样。试图教会青年、巩固信仰促成重生
11/01/2016 梵蒂冈
教宗强调共同应对移民紧急状态、同原教旨主义和冷漠作斗争
教宗接见各国驻圣座代表指出，“只有一种意识形态形式和离经叛道的宗教才能”用天主的名为其暴行辩解。充分肯定伊朗核问题协议的达成、担心北朝鲜炸弹。家庭“面临不断增长的诱惑的威胁”，此类诱惑是某些势力试图通过相对主义、急功近利的文化以及缺乏向生命开放的手段重新定义婚姻的概念
28/05/2004 马来西亚
婆罗州达雅族人中诞生了教会
这是一个十分活跃的团体，皈依信仰人数众多。但却受到神职人员和修女严重缺乏的困扰。当地原住民族的人们强烈渴望、要求领洗进教；并拒绝伊斯兰。二OO四年六-七月号的宗座外方传教会月刊《世界与传教》上，将刊登宗座外方传教会会士皮埃罗·盖多神父对马来西亚进行访问后采集的专题报道。
17/06/2004 孟加拉国
土地私有化，原住民受到排斥
孟加拉国东部的原住民族开始奋起反抗达卡政府了。在以下发表的这篇文章中，达卡大修道院的Anol Terence D’Costa神父，为我们介绍了导致这一冲突的原因。亚洲新闻月刊二OO四年六/七月号上，全文刊登了D’Costa神父的文章。
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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16/12/2016 马来西亚
马来西亚的将临期努力为老人和病人服务
George Packiasamy
15/12/2016 梵'冈
15/12/2016 中国 " 美国
16/12/2016 日本 - "罗-
16/12/2016 孟加拉国
米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
Michele Brambilla
16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 印度尼西亚
穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
Mathias Hariyadi
17/12/2016 【更-版'梵'冈
17/12/2016 吉"吉--坦 - 中国
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