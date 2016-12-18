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    » 12/23/2016, 17.21

    加拿大 - 沙特阿拉伯

    加拿大承认，出售给沙特阿拉伯的物资可能在也门使用



    加拿大政府被起诉：违反国际法或合法出口？加拿大认为，出售的装甲车不会被用作侵犯人权的行为。

     

    渥太华（亚洲新闻） - 加拿大政府首次承认，计划出售给沙特阿拉伯的装甲车可能用于也门的战斗。

    加拿大与中东国家签订的150亿加元的军事出口协议，包括轻型装甲车，这是机械化步兵战车。

    加拿大蒙特利尔大学教授达内尔·杜普(Daniel Turp)起诉特鲁多政府，指称它通过向独裁国家出售重型车辆，违反加拿大的法规和国际法。

    加拿大政府的法律辩护律师认为，外交部部长史提芬.迪安(StéphaneDion)有权决定什么是和不构成合法的武器销售，而不是法院作决定。

    主要问题是那类车辆在军事冲突中使用，因此，加拿大政府一再被谴责。

    与此同时，政府律师告诉法院说：「沙特阿拉伯是加拿大的一个重要伙伴，也是该地区的一个重要盟友，那里充满了不稳定局势、恐怖主义和军事冲突。」

    这个阿拉伯王国是「一个支持国际社会，努力打击伊拉克和叙利亚的伊斯兰国的关键军事盟友。」

    加拿大政府确信，可以配备机枪和反坦克武器的轻型装甲车，不会被用来滥用侵犯人权。

    尽管如此，法律辩护人还同意，利雅得可以自由使用其认为合适的军用车辆。

    10月，迪安谴责沙特阿拉伯及其军事伙伴在也门的轰炸。

    本月初，他说，加拿大「不像美国一样出口与沙特阿拉伯同样的武器。」他们指美国制造的空对地炸弹，造成许多平民死亡。

    「这些违反国际法和人道主义法的行为，是悲剧性的和不可接受的。」他总结说。

    最终，杜普的诉讼几乎没有成功的机会，因为正如政府所说，与军事出口有关的指引不是法律问题。

    加拿大联邦法院将在新的一年对案件作出裁决。
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