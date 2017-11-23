北京（亚洲新闻） - 中国一宗虐待儿童案件持续引起公众的愤慨，教育集团红黄蓝 (RYB Education)在北京开设的一家幼儿园，有人怀疑儿童可能被扎针、喂食不明药物，以及被逼裸体站立。许多人要求真相，怀疑当局和军方可能牵涉事件。

警方周六拘捕了该校一名22岁老师；幼儿园园长被解雇。官方媒体报导说，有人因网上传播未经核实的指称而道歉，但事件在网上舆论和视频已经被噤声。

网上指称显示，案件可能牵涉前中共中央政法委书孟建柱，他曾到海南考察红黄蓝幼儿园。该教育机构的股东孟亮，被怀疑许多事情与孟建柱有联系。

官方媒体报导说，一名北京女子和一名深圳男子散布有关官员参与的传言。警方要求他们道歉。但是文章没有提到孟建柱的名字。

军方成员也涉嫌有关。幼儿园园长的丈夫曾经在号称「老虎团」的部队任职。该幼儿园被指设于军方土地上，有军人被指控猥亵儿童。

军方「老虎团」否认了这些指控；并指涉事者家属已退役，部队官兵与该园没有任何联系。

官方媒体报导说，逮捕了一名叫刘某的女子，她发表了军人猥亵儿童的照片。

政府当局和幼儿园管理人员拒绝了父母的要求，他们想从闭路电视找寻真相。

一位妇女说，这些孩子要裸体站立，让裸体的「医生」作「医疗探访」。家长也表示，怀疑他们的孩子被给予注射和服食药物。父母在网上发布指责幼儿园的视频已经找不到。

官方媒体的重点是虐待儿童，但没有提到性虐待的指控。

红黄蓝教育公司是首家在美国纽约证券交易所上市的中国学前教育企业。事件公开后，股价大跌。

该公司计划花费5,000万美元回购其股票，以稳定价格。一些律师向儿童家长提供服务，起诉这家在纽约挂牌的公司。

2016年10月，吉林省四平市红黄蓝幼儿园聘用的四名教师因滥用职权被定罪。 十一月初，上海发生了另一宗虐童个案。

当局已经宣布在全国对学前教育设施进行检查，以防止虐儿事件发生。