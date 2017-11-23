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    • » 11/29/2017, 15.54

    中国

    北京警方调查否认了幼儿园有性侵存在，然而……



    党报《人民日报》发布正式消息否认了红黄蓝幼儿园发生性侵幼儿的传闻，但同时警方也承认，由于硬盘损坏，有部分监控录像无法查看。一位22岁的女教师因用针扎刺幼儿身体而被捕。

    北京（亚洲新闻/通讯社）— 北京警方日前发布公告，通报对北京红黄蓝新天地幼儿园疑似虐童案件的调查进展，暂无证据表明该案中曾有儿童遭受性侵。党报《人民日报》也发布正式消息确认，消息中称，警方查看了超过113小时的监控录像，并未找到任何有对园中幼儿实施性侵的迹象。但同时警方也承认，由于硬盘损坏，有部分监控录像无法查看。

    接连几天以来，家长团体在红黄蓝教育机构的幼儿园门前抗议，他们在自己孩子的身体上发现了针刺痕迹，孩子们讲述了被裸体罚站、甚至是面对“光溜溜医生”的故事，他们还说被老师喂吃一种不明药片和糖浆，以便让孩子们睡觉。

    警方证实，幼儿园中一名姓李的教师因使用针头惩戒幼儿而被捕，幼儿园院长被免职。

    与此同时，警方还逮捕了位31岁的女子，她被指在网上造谣和散布性侵的说法。另一名女子出于同样的原因受到了惩罚。

    红黄蓝幼儿园爆出的丑闻是中国近年来在幼儿园和学校对儿童暴力的一长串事件中的最新一起。
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