耶路撒冷（亚洲新闻/通讯社） - 约旦外交部长警告美国，一旦美国政府认可耶路撒冷为以色列首都，可能会有「灾难性后果」。 安曼外交官员阿曼·萨法迪在与美国国务卿雷克斯·蒂勒森的电话交谈中强调，这样的声明最终将引起阿拉伯和穆斯林世界冲突。

据报导，白宫和美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)将在接下来的几天内，宣布承认圣城为以色列国首都的决定，并安排转移大使馆。 特朗普的女婿，中东问题特别顾问贾里德·库什纳（Jared Kushner）指出，「目前」还没有做出任何决定。不过，12月6日之前可能有消息传出。

美国国务院没有正式通告。

巴勒斯坦总统阿巴斯一直在呼吁国际社会力图说服特朗普改变立场。在这几个小时内，他的办公室已经向世界各大领导人的办公室打了一连串电话，其中包括法国总统马克龙(Emmanuel Macron)和土耳其总理埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)。

认识到耶路撒冷的前景（以色列 - 巴勒斯坦冲突的主要内容之一，都称其为首都）已经对哈马斯运动感到震惊，哈马斯运动威胁将爆发新的「起义」。 有人在声明中说明极端主义的巴勒斯坦运动的立场：「我们正在警告，我们反对这样一个决定，如果这个耶路撒冷的不公正决定被采纳，我们呼吁巴勒斯坦人民恢复起义。」

哈迈德·阿布·盖特（Ahmed Abul Gheit）承认，特朗普政府将耶路撒冷定为以色列的首都，将最终鼓励狂热主义和暴力，并且不会对和平进程起作用。这位阿拉伯领导人补充，一个类似这样的决定，是对「中东和世界的稳定」的严重威胁。

近几十年来，在以色列，由原教旨主义政党煽动，把耶路撒冷视为永恒不可分割的首都的想法已经增加。 但是，巴勒斯坦人正在迫切承认东耶路撒冷是未来国家的首都。自1948年以来，美国各个政府一直保持各方之间的外交路线，来承认圣城的地位。在竞选期间，当时未上任的特朗普总统已经宣布大使馆可能从特拉维夫迁往耶路撒冷，从而打破了数十年的平衡。