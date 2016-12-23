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    » 12/30/2016, 15.57

    俄罗斯-美国

    华盛顿驱逐35名俄外交官，莫斯科期待特朗普就职



    他们要在72小时内离开美国。俄罗斯情报人员使用的两座大楼也被关闭。他们被控通过网络攻击影响美国大选结果，使希拉里处于不利。奥巴马呼吁美国的“朋友和盟国”反对俄罗斯。这使两国进入新版本的冷战状态，双方在军备扩充和经济领域角逐。特朗普：让我们继续向前。

     

    华盛顿（亚洲新闻）-  美国国务院宣布俄罗斯在华盛顿大使馆和旧金山领事馆的35名外交官为“不受欢迎的人”，限他们在72小时内和他们的家人一起离开美国。此外，美国还关闭了俄罗斯情报人员在纽约和马里兰州的两处办公地点。

    即将卸任的美国总统奥巴马于昨日宣布了这一决定，他指责俄罗斯通过网络攻击影响美国总统大选，反对民主党和希拉里克林顿的竞选。

    维基解密频道公布了一系列让希拉里尴尬的电邮，而维基解密频道首脑朱利安-安萨志（Julian Assange）声称此事与俄罗斯无关。

    美国新当选总统特朗普否认网络攻击，并认为这种指控“荒谬之极”，他表示美国需要“继续自己的生活”。 在竞选期间，特朗普曾多次在镜头前表示放弃对俄罗斯的制裁，并期待更大的合作。

    俄罗斯拒绝承认网络攻击，并称昨天美国政府的决定“毫无根据”。

    克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)说，华盛顿的决定“将造成该地区的美国人极大的不便”。但他同时声明，俄罗斯将不会对此做“仓促的”决定，而要等“特朗普在三周内成为国家元首之后”。

    唐纳德-特朗普将于1月20日正式就任美国总统。

    一些分析家对将在数周内结束任职的奥巴马总统的这一决定感到不解，因为这将成为下任总统与俄罗斯关系的一个重担。如记者罗伯特-帕里(Robert Parry)和其他一些分析人士认为，奥巴马此举试图开始一种新形式的冷战，为新的军备扩张开路，从而保持经济，维护北约。

    事实上，奥巴马在昨日的声明中呼吁所有美国的盟国反对俄罗斯的影响。 他说：美国的“朋友和盟国”必须“一致反对俄罗斯破坏国际规则和干涉民主进程。”

     
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