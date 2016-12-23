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» 12/30/2016, 15.57
俄罗斯-美国
华盛顿驱逐35名俄外交官，莫斯科期待特朗普就职
他们要在72小时内离开美国。俄罗斯情报人员使用的两座大楼也被关闭。他们被控通过网络攻击影响美国大选结果，使希拉里处于不利。奥巴马呼吁美国的“朋友和盟国”反对俄罗斯。这使两国进入新版本的冷战状态，双方在军备扩充和经济领域角逐。特朗普：让我们继续向前。
另见
19/11/2013 日本 - 梵蒂冈
长崎总主教表示信德年取得巨大成果，现在我们期待方济各的来访
今天，长崎总主教高见三明与教宗方济各在圣母玛尔大之家共祭，并向教宗"转达了访日的邀请。教宗没有直接明确答复，但非常满意。我们希望能够成为现实，因为他的榜样使许多基督徒重新接近了教会。日本的非基督徒都非常关注教宗，深为他的言行所触动"
02/12/2007 梵蒂冈
教宗说：将临期是期待基督的时期，这个期待不是科学所能代替的
14/05/2013 台湾 - 菲律宾
渔民在菲水域被杀、台湾要求马尼拉正式道歉下最后通牒
台北为被打死台湾渔民声讨正义、要求菲律宾承认杀人。一旦菲律宾不能在五月十五日前满足上述要求，台湾将对菲律宾 采取经济和外交制裁措施。与此同时，在台湾的菲佣示威说服马尼拉政府"不要影响我们的权益"
20/02/2012 印度 - 意大利
意油船"在印海域而非公海"、为天主教渔民伸张正义
喀拉拉邦特里凡得琅教区秘书长伊纳齐·拉贾塞卡兰神父向亚洲新闻通讯社证实，并亲自同幸存者和遇难渔民家人进行了对话。事件发生在当地时间十六时三十分，印度渔船于当晚二十二时三十分回港："时间太近了。到公海至少需要一天的时间"。两名被逮捕的意大利油船保安被认定有罪
08/02/2012 中国
长江部分水域遭有毒化学品污染、饮用水面临危险
专家指出，目前“没有直接威胁”。环保局正在制定措施，以防污染度超出常规标准。民众陷入恐慌、抢购瓶装水。中国的经济进步是用环境、饮水和食品不断遭污染换来的
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
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24/12/2016 伊拉...
25/12/2016 梵'冈
26/12/2016 "罗- - "大利
西方灵性导师: 罗曼.诺斯卡尔菲神父安息
Stefano Caprio
27/12/2016 也门 " 印度
28/12/2016 孟加拉
24/12/2016 尼泊"
数千基督徒在加德满都庆祝圣诞节，尽管受到宗教自由限制
Christopher Sharma
28/12/2016 中国 - 梵'岡
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
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