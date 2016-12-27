香港（亚洲新闻） - 昨天，香港至少有9,000人参与游行，抗议政府想阻止四名「本土派」议员代表就任，因为他们的宣誓言词不是根据特区立法会的规定。

四人为罗冠聪、姚松炎、刘小丽及绰号「长毛」的梁国雄，获选为立法会议员，属于民主阵营，但他们在宣誓就职时，并没有运用既定的公式，以代表香港身份宣誓。

政府根据北京的建议，试图取消他们的议员资格，并从议会中撤出。目前，包括他们，泛民主派有接近一半的席位。

昨天的游行，收集资金支付法律费用，为四名立法会议员辩护。昨天收获了143万港元（约17.5万欧元）。

根据游行组织者「民主人权阵线」消息，今年参与游行人数少了，是由于几个星期前，香港特区行政长官梁振英宣布不会参加连任特首竞选。选举在今年3月举行。

梁振英一直是民主运动的坚定反对者之一，是北京希望在该领土上行使的控制的主要支持者。

在这方面，昨天，香港中联办（北京驻香港办事处）主任张晓明澄清了特区人口为民主自由去工作的限度。他说，过去20年来，「一国两制」方案很成功，但更重要是不要助长香港独立于中国的激进分裂主义。

张晓明说，不能超越的限制：国家安全不能削弱；中央政府的权威不能受到质疑；特区领土不得被用作渗透的基地，可能颠覆中国。