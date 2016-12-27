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» 01/02/2017, 17.24
香港 - 中国
反政府游行以保卫香港本地立法会议员。北京警告:防範「颠覆」
只有9,000人参加游行。筹得143万港元，用于支付可能被驱逐的民主党代表议员的诉讼费用。中国代表对民主运动设置了限制。
另见
17/12/2011 菲律宾
热带风暴在棉兰老岛导致143人死亡数百失踪
洪水主要袭击卡加延德奥罗市，有100多人丧生，其中大部分是儿童。在不到24小时降雨量超过25毫米。死亡人数可能超过200人。
31/12/2015 以色列 - 巴勒斯坦
以色列否决超过55,000户新移民家庭定居于西岸
人权份子近期透露，该项目已经被政府拒绝，声称这是「未经授权」和「缺乏效力」。该计划针对E1区，将西岸与东耶路撒冷分离作一个缓冲。
29/12/2015 以色列 - 巴勒斯坦
以色列计划为定居者, 在约旦河西岸建造55,000个新居所
该项目集中在E1区，靠近马里爱达敏，并会把西岸和东耶路撒冷分开。严重威胁两国解决和平的进程。
19/08/2015 中国
中国逮捕涉嫌违反网络罪行15,000人
这些罪行包括黑客、在线诈骗、网络非法售卖个人信息和色情活动。当局展开为期六个月的特别行动，以清理互联网, 并同时镇压维权人士「滥用」言论自由的人。
05/08/2015 日本
日本进入紧急状态, 热浪造成55人死亡，35,000住院
自2008年至今天，从4月收集的资料是最令人担忧。在东京，连续五天, 温度一直稳定在摄氏35度。人口的48%超过65岁。当局派发单张，防止中暑。
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Editor's choices
中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
TOP10
28/12/2016 孟加拉
28/12/2016 中国 - 梵'岡
「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
27/12/2016 也门 " 印度
28/12/2016 中国 - 梵'冈
旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
27/12/2016 也门 " 阿"犹 " 印度
27/12/2016 南韩
29/12/2016 中国 - 梵'岡【更-版'
政治局成员接见第九届天主教代表会议参加者
Elizabeth Li
27/12/2016 美国 - 日本
27/12/2016 中国
27/12/2016 埃及
埃及新的「保护性」媒体法例获得批准
by Loula Lahham
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