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» 12/30/2016, 16.27
叙利亚 - 俄罗斯 - 土耳其
叙利亚政府和反政府武装之间休战。目前形式“严峻”
停火协议在午夜生效，似乎掌控了许多领土。 在伊德利卜以及大马士革东部爆发暴力。 分析师和专家以“严肃”的字眼谈到需要停战，比以往成功的机会更大。 华盛顿被排除在谈判桌之外。
另见
28/09/2006 中国 - 台湾
陈水扁抛出“宪改”涉及“领土”变更说招致北京震怒
中国政府严正警告抛出“宪改”涉及“领土”变更的陈水扁；华盛顿也明确表示反对
22/07/2009 中国
政府官员表示已赢得打击法轮功的胜利
亲政府协会成员表示，“人们认识到了这一组织的本质”，基本没有人练法轮功。一九九九年，江泽民下令严打“非法颠覆”政府的邪教组织法轮功。官方媒体低调；活跃分子揭露三千人死亡、万人被殴打
30/05/2016 13:59:00 土耳其
穆斯林聚集圣索非亚“清真寺”前庆祝攻陷君士坦丁堡、埃尔多安新奥斯曼帝国的光荣
当年的圣索非亚大殿已经成为博物馆。沙特麦加教长主持祈祷，征集百万签名强迫政府将其恢复成清真寺。从上个世纪五十年代开始，阿德南·曼德烈斯总理期间开始庆祝攻陷君士坦丁堡。曼德烈斯本人则于六十年代被政变军人赶下台并被绞死。埃尔多安恢复这一庆典，意在为其新奥斯曼帝国梦想加冕
03/11/2015 土耳其
埃尔多安获胜第二天对其作出批评的周刊遭到搜查
土耳其杂志《Nokta》在封面上刊登了总统照片，标题是《十一月二日星期一土耳其内战正式打响了》。不到两个月前，这家期刊曾经遭到了类似的待遇，也是因为在封面上发表了埃尔多安照片并进行批评。昨天，白宫表示对土耳其批评政府的媒体和记者遭到“威胁”感到“十分担心”
05/05/2014 土耳其
圣索菲亚改做清真寺：正式向议会提出议案、庆祝收复君士坦丁堡和埃尔多安上台
土耳其执政党正义与发展党意在重新赢得穆斯林选民选票、埃尔多安出任土耳其总统的计划逐渐浮出水面。君士坦丁堡宗主教公署抵制以开放查尔基神学院作为交换条件。西方所思所想主要是输油管线；土耳其境内无人敢公开发表批评意见
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中国 - 梵蒂岡「中国天主教代表会议」赞扬「独立自主自办」原则
Bernardo Cervellera
59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
中国 - 梵蒂冈旧人和非法主教领导新一届中国天主教组织
Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
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数千基督徒在加德满都庆祝圣诞节，尽管受到宗教自由限制
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28/12/2016 中国 - 梵'岡
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