大马士革（亚洲新闻/通讯社） - 由俄罗斯和土耳其的介入，叙利亚政府和反政府武装之间的全国停战，在昨日午夜生效，尽管冲突被孤立，似乎在大部分领土上仍然存在。

该协议包括反对派团体的大部分，他们已经与巴沙尔阿萨德总统对立五年多的时间，但不是伊斯兰国家或其他圣战民兵。 人民保护部队（缩写为YPG，叙利亚库尔德战士）也被排除在外。

尽管在多片小块领土上仍然存在暴力，全国停火对真正的和平谈判是一种鼓励，该协议谈判应在一个月内在哈萨克斯坦举行。 根据《叙利亚人权观察》报道，在北方哈马省的军队和反叛者之间发生冲突。

《叙利亚人权观察》主任拉米阿卜杜勒.拉赫曼（Rami Abdel Rahman）发表报告说，“小型反叛团体和武装军队试图摧毁休战”，因为它标志着“他们之间关系的结束”。

大马士革东部的古塔（Ghouta）区居民在休战协议生效两个小时后报道有枪支射击事件。 在叙利亚西北部，伊德利卜也发生了许多其他“孤立”事件。

分析人士和专家指出，这项协议在一夜之间生效的不同之处，被描述为迄今取得的“最严肃”的协议。就像过去一样，该 停战协议不是美国和俄罗斯之间达成协议的结果。 这次莫斯科与土耳其谈判，虽然一年前，两个国家对安卡拉军队在叙利亚和土耳其之间的边界上击落一架俄罗斯喷气式飞机而敌对。

然而，伟大的缺席者华盛顿，呼吁政府和反叛者之间签署的休战协议是一个“积极的发展”。

从2011年3月战争开始到目前为止，有30多万人[根据一些来源消息称43万人]在叙利亚冲突中死亡; 至少有400万流离失所者，在其邻国或欧洲寻求庇护，引发了前所未有的人道主义危机。

停火不包括伊斯兰国和其他圣战组织，包括前努斯拉阵线（基地组织在该国的分支）。 然而，俄罗斯总统普京说，休战是脆弱的。 与此同时，最近重新夺回阿勒颇后，叙利亚伊朗俄罗斯未来目标仍不清楚。

上一阶段在叙利亚问题上采取的外交策略令人鼓舞; 甚至迄今参与冲突的反叛团体似乎对停战的可能性持乐观态度。 叙利亚外长瓦利德·穆阿利姆（Walid Muallem）说，“有一个达成政治协议，结束血腥 ，为国家未来奠定基础 的真正机会。”

反叛分子近几周失去了根据地的事实更有利于和平计划的达成。 就在昨天，包括大多数反对派运动的雨伞组织谈判高级委员会（HNC）指出，资源已经有限，“不再可能继续”战斗。