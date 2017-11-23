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    • » 11/27/2017, 16.14

    印度

    古吉拉特邦选举委员会指控总主教发放产生「恐惧」的消息

    Nirmala Carvalho

    马旺总主教上周发表有关古吉拉特邦即将举行选举之牧函，受到质疑。不满声音来自「法律权利观察」，要求立即采取行动。在信中，主教邀请信众根据自己的良心进行投票。

    甘地讷格尔（亚洲新闻） - 印度古吉拉特邦选举委员会向甘地纳加总教区多玛斯·马旺总主教(Thomas Macwan)发出通知，要求他解释其上周就即将举行的选举所发表的牧函。《印度快报》报道。

    古吉拉特邦是印度民族主义印度人民党的「示范」邦，该党担心即将举行的选举失败。

    马旺总主教在信中呼吁基督徒社群，根据自己的良心进行投票，重申教会不会与任何候选人或党派有联系，但敦促选民「为良好的领袖祈祷」。

    政府当局通过甘地纳加尔地区选举官员的通知，要求总主教解释为何他的呼吁不应被视作违反《典范行为守则》。

    官员指出，行动是由印度选举委员会从「法律权利观察」收到一个投诉后采取的，该投诉要求对总主教「立即采取行动」，指称他的公开信是企图在选民中「产生恐惧」，「以种姓和信仰为基础分化人民」。

    总主教在回应中说，这封信是「送到基督徒小区为此祈祷。」「我们总是可以祈求优秀者当选领导者。」这不是「有任何恶意打击任何人」。

    古吉拉特邦将在12月9日和14日举行两轮的选举。
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