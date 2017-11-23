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    • » 11/28/2017, 17.14

    中国 - 台湾

    台湾民运人士李明哲在大陆判处五年有期徒刑



    他被指控在社交媒体上宣扬民主讯息。他在今年3月进入中国大陆之后失踪，然后在9月受到审判。台湾对于事件非常气愤。北京与台北之间的关系越来越困难。

     

    北京（亚洲新闻/通讯社） - 台湾人权份子李明哲将在未来5年内入狱。中国大陆湖南省一个法庭在9月份审讯，以颠覆罪名对他进行审判和定罪。

    据中国大陆当局说，他正在和一个中国人一起工作，攻击中国政府，在讯息平台和社交媒体上推广「西方民主」。

    李明哲，42岁，是台湾民主非政府组织的成员，经常与中国大陆民间团体接触。 他与该些群体分享了台湾的民主经验，给他们送了几本书。

    3月19日，他在澳门从珠海进入中国大陆后失踪。中国当局后来证实他因涉嫌颠覆而被拘留。

    台湾对其中一名公民因此被捕愤愤不平。台湾总统蔡英文于周二发表声明，重申了要求释放李明哲的呼吁，并说不能就此向他判罪，因为「传播民主的思想」是无罪的。

    声明说：「李明哲案严重损害了两岸关系，尤其是挑战台湾人民的坚持和民主自由的理想，这是令人遗憾的。」

    自从以独立观点闻名的蔡英文去年执政以来，台湾与中国之间的关系已经恶化。

    北京认为台湾是一个分裂的省份，有一天会与大陆统一。中国国家主席习近平曾多次表示反对分裂主义的威胁。
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