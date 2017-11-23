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» 11/28/2017, 17.14
中国 - 台湾
台湾民运人士李明哲在大陆判处五年有期徒刑
他被指控在社交媒体上宣扬民主讯息。他在今年3月进入中国大陆之后失踪，然后在9月受到审判。台湾对于事件非常气愤。北京与台北之间的关系越来越困难。
另见
02/12/2007 梵蒂冈
教宗说：将临期是期待基督的时期，这个期待不是科学所能代替的
25/07/2017 17:08:00 巴勒斯坦 - 联合国
十九万名加沙地带儿童度过“暑期娱乐周”
巴勒斯坦难民事务署策划了“暑期娱乐周”活动，将继续大约一个月的时间。尽管仍然遭受能源危机造成的断电影响，但仍为少年儿童开启了一扇“希望之窗”
10/05/2017 14:20:00 梵蒂冈
教宗指出玛利亚“教给了我们期待的美德，即便是在一切都似乎毫无意义的时刻”
“希望之母”在向天使说“是”的时候，就像是我们世界中的许许多多的母亲一样，当为了在自己的怀抱中接纳即将诞生的新人的生命时，表现得极其勇敢。然后，忠实地站在十字架下，置身于被导师的死吓得惊恐万状的门徒们中间、置身于教会诞生之际
28/02/2017 16:19:00 以色列 - 巴勒斯坦
加沙地带本堂司铎：一个被遗忘的民族身陷战争期待着得到援助
马里奥·达西尔瓦神父是原籍巴西的司铎，也是加沙地带唯一一所拉丁礼堂口圣家堂本堂司铎。青年人没有工作、老人没有退休金、共同的愿望是逃走。教会积极响应他们的需要。吉哈德分子渗透的危险，加沙地带基督徒是“信仰的英雄”
13/10/2016 10:13:00 中国
黄文勋因“颠覆国家政权罪”被判五年有期徒刑
其罪名是接受外籍记者采访，示威鼓励中国人在社会中积极投身激进主义。在狱中遭到严刑拷打、受审前已经被关押三年
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也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
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由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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