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» 12/20/2016, 15.08
孟加拉
Sumon Corraya
圣诞节:警方加强安全措施保护达喀尔市62间教会
基督徒担心伊斯兰极端分子发动暴力行为。基督徒领袖要求当局在圣诞节，更严格加强保安措施。内政部部长再次向他们保证，将在全国各地提供更多路障检查。
另见
16/11/2016 13:37:00 梵蒂冈
教宗指出保护孩子、避免他们遭到剥削、保障他们受教育的权力
慈悲的事业“我们大家都很了解，但或许并没有本着应有的方式付诸实施：耐心地忍受骚扰我们的人”。“我们在圣经中看到天主亲自用慈悲忍受子民们的抱怨”。而“耶稣：三年的公开生活用了多少耐心”
26/07/2016 10:15:00 日本
“给残疾人安乐死”：二十六岁青年残杀十九位残障人士
凶手植松圣曾在这家收治一百五十位残障人士的福利院“津久井山百合园”工作。他写信给日本众议院要求将残障人士安乐死，因为他们不能“在社会中活动”。他带着沾满血迹刀子的背包向警察自首
09/06/2016 17:02:00 梵蒂冈
病人和残障人士慈悲圣年中将采用手语和盲文
在梵蒂冈圣伯多禄广场上举行的圣道礼仪宣读福音时，将历史上首次由部分残障人士演示。截至到今天，到罗马参加慈悲圣年活动在四大殿朝圣的共计9,100,935人
14/01/2016 中国 - 梵蒂冈
“中国化”运动旨在保障中共一党专制
继“中国梦”后，现在的这场爱国主义运动推动学习传统儒家思想。过去，中共憎恨孔夫子。今天，中共远离了传统道德风范、被腐败所困。大规模反西方、抵制圣诞运动：购物中心禁止播放圣诞歌曲、监控教堂、将宗教降低为为党服务的工具。与文革如出一辙
22/10/2015 孟加拉国 – 喀麦隆
“残障人面孔中显露出的基督”：约瑟夫从孟加拉国到喀麦隆的传教历程
约瑟夫•蒙戈尔•阿因德是一名宗座外方传教会的在俗传教士。他在拉杰沙西教会学校读书，并在那里读到了圣经、学习了要理。每当“周末回家时，我就给家人解释上主怎样派遣了祂的圣子到世间来挽救祂的子民”。他在喀麦隆工作了十年，为身心残障人士服务。基督信仰团体与伊斯兰团体和睦相处，不仅如此，“我们要感谢穆斯林志愿者，所有人都肯定我们的使命”
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Editor's choices
中国 –梵蒂冈陈枢机：彭定康的巴掌和中国非法祝圣及天主教大会给教宗的巴掌
Card. Joseph Zen Ze-kiun
香港教区退休主教陈日君枢机抱怨圣座对中国成都和西昌发生的非法主教参与主教祝圣仪式保持沉默。还有即将在月底召开的全国天主教代表大会是给教宗的“巴掌”。“东方政策”失败了。“面对坏事……拒绝我们的合作”
中国 - 梵蒂冈天主教代表大会和梵蒂冈的沉默
Bernardo Cervellera
被喻为统治中国天主教“最高机构”的中国天主教代表大会将于十二月二十六日至三十日举行。教宗本笃十六世指其“与天主教教义无法调和”。其职能是：阐明教会是国家（和党）的“财产”、让教友日益分裂。以往实例。二O一O年，许多主教被警方绑架强迫参加大会。官方和地下教会教友呼吁教宗就天主教代表大会和非法主教参加主教祝圣问题表态。全世界天主教徒都应该要求中国政府尊重其公民的尊严与宗教权力
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马来西亚的将临期努力为老人和病人服务
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16/12/2016 日本 - "罗-
16/12/2016 孟加拉国
米凯莱神父来自孟加拉国的圣诞家书
Michele Brambilla
16/12/2016 梵'冈
16/12/2016 印度尼西亚
穆斯林教长联合会禁止穆斯林扮圣诞老人
Mathias Hariyadi
17/12/2016 【更-版'梵'冈
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