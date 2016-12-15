达喀尔 (亚洲新闻) – 多位孟加拉基督徒领袖会见了内政部部长，要求他在圣诞节期间加强安全措施。部长向他们保证，警方会保护在首都62间教会。

部长与25名来自「基督徒协会」代表的会议，昨天在达喀尔的部长办公室举行。

"我们代表整个基督徒社群向部长问候，并要求他部署足够警力在圣诞节晚上保护各个教堂。"「基督徒协会」主席罗萨里奥(Nirmol Rozario) 对《亚洲新闻》说的。

基督徒关注安全事件，源于该国普遍不容忍外国人、神父、基督徒和印度教徒，他们都属于少数社群、被定为无神论者的博客、自由思想家和倡导同性权益者。

罗萨里奥说，他要求内政部部长"确保有足够电力，使祈祷会和圣诞弥撒不受到停电中断"。

内政部长卡迈勒(Asaduzzaman Khan Kamal) 表示，在圣诞前夕及除夕，全国各地将采取更多的安全措施。

他指出: "我们关注保护基督徒的措施。我们警方会监察在教堂进行的圣诞活动。”

在首都，部长表示，当局将为62间教会提供安全措施。他说，将在全国各地安装闭路电视摄影机。在基督徒敬拜场地附近的交通将会改道。同时，政府要求基督徒不要用以烟火欢庆。

孟加拉的基督徒占全国1亿6,000万人口一小部分，约 0.6%。罗马天主教会是最大的群体，近六十万教友。