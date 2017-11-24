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    • » 11/30/2017, 17.13

    中国

    在外商投资企业中建立党支部；德国企业不买账



    外商投资企业应该自负费用设立党支部。中国境内至少有10.6万家外商投资企业接受了。外商担忧这将干涉到企业经营。中国德国商会发声，反对在企业结构内部设立任何政党组织。如果来自党的压力继续增大，德企可能考虑撤出中国市场。

    北京（亚洲新闻/通讯社）— 中国境内至少有10.6万家外商投资企业在公司内设立了中国共产党的党支部。据中共中央组织部副部长齐玉说，这个趋势正是呼应了习近平在五年之前党代会上明确提出的一个计划。

    今年刚召开不久的党代会上，习近平再次重申，中国共产党必须“引导”和“帮助”社会生活的方方面面，包括私营企业、与外国资本的合资企业、外国的企业等。

    齐玉认为，党支部能够“有助于及时了解中国政策，化解劳资纠纷，为企业发展提供积极的动力”。

    一个月前，齐玉在公开讲话中提到，2011年时有4.7万家外商投资企业建立了党支部，自那以来，如今这个数字已经翻了一番多。

    尽管不得不承担建立党支部的成本，许多企业家和团体却在这一举动中看到了取悦政府的机会，从而有利于他们的生意。

    唯一发出不和谐声音的是德国工商界，他们怀疑，随着党支部的设立，可能会带来中国共产党的进一步要求，例如在公司管理层中引入一些党员干部等等。

    德国工商界在中国的代表组织「中国德国商会」上周发布一份声明表示，由于中国共产党对企业运营的影响增大，外资商务在中国正面临越来越大的挑战。

    该组织说已经收到一些报告，清晰地显示了共产党企图加强其在德国在华企业中的影响，虽然这种影响并没有任何法律上的依据。

    “我们认为，不应该要求外商投资企业推动公司结构内部的任何政党组织的发展。”

    声明还说：“如果党试图影响外国投资的趋势继续下去，不排除德国企业撤资退出中国市场，或重新考虑投资策略。”

    另一方面，商会还质问，尽管习近平做出了承诺，为何外资要求更自由开放中国市场的呼吁并未起任何作用。
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