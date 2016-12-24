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» 12/30/2016, 20.04
中国 – 梵蒂冈
Elizabeth Li
地下教会:「代表会议」是政治工具旨在分裂教会
「代表会议」昨天结束。不属于公开教会的信众认为，会议旨在「分裂中国教会」。一位年长神长认为教廷立场模糊不清。目前「需要更多的忠贞力量」。
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59位中国主教出席全国「代表会议」，宗教事务局局长和统一战线部的官员参加。会议选出爱国会和主教议会的领导层。（从教廷）独立出来，这个就是向教廷释出的「非积极信号」。中方的《环球时报》重申对话先决条件。一个国办的教会。陈日君枢机和香港教区的正义和平委员会对此批评和抗议。一位中国天主教徒︰此「代表会议」会议是给梵蒂冈一记耳光。
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Elizabeth Li
马英林和房兴耀，分别再被选为主教议会和爱国会的主席。继续赞美「独立自主自办」和新加入的「中国化」原则。梵蒂冈所希望的「积极信号」没有出现。
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