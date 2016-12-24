30 December 2016
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    » 12/30/2016, 20.04

    中国 – 梵蒂冈

    地下教会:「代表会议」是政治工具旨在分裂教会

    Elizabeth Li

    「代表会议」昨天结束。不属于公开教会的信众认为，会议旨在「分裂中国教会」。一位年长神长认为教廷立场模糊不清。目前「需要更多的忠贞力量」。

    北京 (亚洲新闻) - 「历届会议都是在分裂中国的天主教会，会议都是统战的棋子、工具。」一位不属于公开教会的教友说。

    他指出: 「尽管这样的会议开了九次，但是丝毫动摇不了普世慈母教会的圣统，分裂中国的天主教会，不等于动摇了忠贞的中国大陆的天主教会团体。」

    「第九届中国天主教代表会议」12月27-29日在北京举行。

    该教友对「代表会议」的反应，是《亚洲新闻》接到众多负面回应的一位。

    根据教宗本笃十六世致中国信徒的《信函》，「代表会议」是「与天主教教义不相符」，这也为教宗方济各所确定。在上届2010年12月的「第八届代表会议」，梵蒂冈要求主教避免参加；但是这一次，中梵双方在交谈，教廷在会议前发出《声明》称，"将按既定事实作出判断"。

    一位神长对梵方此举表示「失望」，认为教廷立场模糊，允许中国天主教徒参加这个会议，似乎作出让步。

    北方的若望神父认为，梵方应该多任命地下团体的主教，「现在需要更多的忠贞力量，形成真理的气象。」他认为，若教廷继续现有策略，地下一方将会沉不住气。

    不过，有神父表示:「对于代表会议带来影响多少，还不清楚。」

    一位公开教会的神父认为，对于政府一直抱乐观态度的人，是「过份天真」。
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