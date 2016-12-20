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» 12/27/2016, 17.13
埃及
埃及新的「保护性」媒体法例获得批准
新媒体议会的地位将在三个月内确立。与此同时，违规的记者可能会被处以更高的罚款。
另见
26/01/2013 埃及
埃及警方与示威者冲突，12人死亡近500人受伤
这是茉莉花革命的第二周年。苏彝士运河区最严重的冲突，军队封锁运河入口。总统穆罕默德·穆尔西（Mohamed Morsi）对暴力肇事者威胁使用铁腕政策。塞得港法院就2012年2月2日事件，判决屠杀者后，市内陷于战乱。
20/05/2011 埃及
奥巴马的承诺并非解决埃及问题的唯一办法
埃及裔耶稣会士巴拉德神父认为，最严重的问题是科普特和穆斯林之间的宗教冲突。而此类冲突，是被前独裁政权成员挑起的。尊重人权、拨款支持不同文化是改变国家的关键
04/02/2011 埃及
埃及“出发日”之际穆巴拉克总统表示已“厌倦”执政
百万人将集会旨在对政府构成决定性重创；把守在解放广场周围的军队明确表示不会向示威群众开枪。晚间紧急斡旋领导“让军队发挥重要作用的过渡。埃及及外籍记者、人道主义机构人员遭到逮捕、殴打和威胁恐吓” 。穆巴拉克表示，已“厌倦”了当总统
24/02/2015 埃及 - 伊斯兰
埃及举国哀悼并为在利比亚被割喉同胞祈祷
塔瓦德罗斯二世宗主教已经将二十一名遇难年轻科普特基督徒的名字纳入了近似于天主教会圣品名单。每年二月十五日，将在教会礼仪中纪念这些被伊斯兰国屠杀的基督徒。开罗政府也承认他们是殉道者。将在他们绝大多数人的家乡建起一座圣堂，穆斯林信徒纷纷表示慰问团结互助
05/09/2014 埃及 - 印度
"德埃尔马哈布哈"是德勒萨修女留给埃及人民的宝贵财富
这是仁爱会修女们在埃及开办的第一间会院的名字。在明亚教区管理一所教会学校的印度裔耶稣会士克凯塔神父接受本社采访，介绍真福德勒萨修女继承人们遭遇的种种困难；与穆斯林的关系；部分埃及女青年的圣召
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Editor's choices
中国 - 梵蒂冈中国天主教徒喜见教廷对中国发表声明: 厘清事实「并不太晚」
有中国信徒认为，教廷的《声明》是一个「分水岭」，梵方对中国事务和宗教自由不再沉默。期望中国政府释出的「积极信号」，首先要尊重「良心自由」和尊重主教、神父和修女的自由选择。一些人呼吁「抵制」中国天主教代表会议。
梵蒂冈 - 中国教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
梵蒂冈新闻部主任在声明称，教廷明认中国天主教徒的"痛苦"，因为一位非法主教参与了成都和西昌两宗主教祝圣礼。主教们没有义务不参加代表会议，该会议是"与天主教教义不相符"。梵蒂冈希望中国政府释出"积极的信号"。
TOP10
20/12/2016 梵'冈 - 中国
教廷就中国的天主教代表会议、成都与西昌晋牧礼发表声明
Bernardo Cervellera
22/12/2016 ..."
八莫教区主教: 为战争流离失所的克钦人庆祝圣诞节
Jangma Gam
22/12/2016 中国 - 梵'岡
21/12/2016 叙利亚
21/12/2016 中国 - 马达加-加
23/12/2016 中国 - 梵'冈
21/12/2016 梵'冈
21/12/2016 叙利亚
21/12/2016 印度尼西亚
雅加达挫败恐怖袭击,轰毙三名极端分子
Mathias Hariyadi
21/12/2016 巴基-坦
天主教基金会为拉合尔贫困学生送赠圣诞礼物（图）
Shafique Khokhar
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