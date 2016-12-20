开罗（亚洲新闻） - 埃及总统阿卜杜勒.法塔赫.西西(Abdel-Fattah Al-Sisi)批准了一条新的法例，「组织」新闻和讯息媒体。

截至今天上午（12月27日），该国所有的新闻媒体都隶属于新闻媒体最高委员会。新法例规定，安理会的正式执行地位将在三个月内成立。

埃及国会媒体委员会主席奥沙马.希卡尔(Ossama Heikal)说：「违反这项法例的人，罚款已从5万增加到五十万埃及镑（约2,600至26,000美元）。」

根据不少人权团体说，新的国家机构只会控制言论自由。

议会将由总统选取的人员领导，并有权暂停出版或传播新闻。它还有权不容许外国记者拿到许可证。

非政府组织清楚地意识到，在埃及经常发生侵犯言论自由的行为。根据《无国界记者》的报告，埃及于2016年被捕的记者数量极多，是目前世界上第3多拘捕记者的国家。