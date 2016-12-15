北京（亚洲新闻/中国人权维护者） - 中国当局在人权律师江天勇被强行失踪25天后，最终确认他以“强制性刑事犯罪”被拘留。根据国家媒体报道，公安人员 于11月21日将其拘留，并以“欺诈性使用他人身份证”的罪行被判9天行政拘留。

12月1日，他被以“非法藏有国家机密文件”（“刑法”第282条）和“非法向国外传播国家机密”（第111条）和其他未明确指出的罪行受到“强制性刑事诉讼” 。如果第111条的罪名成立，江天勇会遭到终身监禁；当局认为这种情况特别严重。

中国人权维护者（CHRD）要求中国政府立即释放江天勇，理由是根据国际人权标准和中国国内法律规定，拘留当事人显然是武断的。 根据江天勇妻子发表的一个声明：

11月21日，江天勇失踪，他的家人和律师向当局报案，但是，警察阻挠他们的寻找并拒绝提出失踪人员案件。 自从他失踪以来，江天勇的家人没有收到关于他被拘留的官方通知，这违反了政府在国家媒体报道发出两个正式通知的说法。 此外，警察在江天勇家人不在场的情况下搜查了他的住所。

政府报告没有公开江天勇的所在地，警察处理其案件的地点或任何能使其律师见他的联系信息。 中国法律要求警方在个人被拘留后24小时内通知家人。

江天勇的失踪和现在的刑事拘留显然是对其行使言论和结社自由权利的报复与惩罚，因为他的人权活动以及他作为专业律师为其客户维护权利。 江天勇多年来一直受到中国政府的骚扰和迫害（详见下文）。

在25天的秘密拘留期间，江天勇很有可能受到酷刑逼迫他承认中国警察的审讯。 江的妻子认为，她的丈夫“绝对不会承认犯罪”，虽然当局声称在一个国家媒体报道，他“承认犯罪事实”，但妻子担心，他“可能遭受严厉酷刑强迫认罪。”

江天勇，46岁，是中国人权律师团体的领导人，也是“709解体”拘留权律师直言不讳的支持者。他在11月21日晚上失踪， 当时他欲乘火车从湖南长沙到北京。 江在长沙与陈桂秋，被捕人权律师谢阳的妻子以及谢的辩护律师见面。 他们试图在长沙市拘留中心探访谢阳。

11月23日，江天勇的一名家庭成员向河南省郑州市公安局同布路派出所报告失踪。 虽然江是郑州的注册居民，但当局拒绝调查他的失踪，声称“管辖限制”他们这样做，因为江天勇是在去北京旅行时失去联系的。

北京和长沙的警察拒绝家人和支持者对调出长沙南火车站以及该列车监视视频的要求。 在11月27日发布的公开信中，中国著名律师呼吁释放江天勇。 12月6日，三名联合国特别专家呼吁中国调查江天勇的失踪案件，并深切关注他的失踪是对江天勇与联合国特别报告员8月访华合作的报复。

江天勇捍卫或支持了许多著名的人权维护者，包括权利律师高智晟和法律顾问陈光诚。由于江天勇参与了这些案件，司法官员于2009年调销了他的律师执业。 自那时起，江天勇积极活跃在组织中国人权律师为侵权行为受害人提供法律咨询，并批评当局滥用合法权利。

江天勇失踪数次，当局对其进行多次折磨，并任意拘留。 2014年3月，他和其他三名律师对黑龙江省建三江“黑监狱”进行调查被拘留，据称法轮功学员被关押在那里。 江天勇在警察羁押中遭到毒打，断了八根肋骨。

2012年5月，江天勇在北京医院走访陈光诚的途中被警察抓走，并被拘留九个小时，施行酷刑，使他听力受到了影响。 此外，在2011年春季，随着中国在线呼吁类似民主运动遍布中东和北非一样的“茉莉花集会”的举行，警方强迫让他消失了两个月的时间。