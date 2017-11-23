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» 11/27/2017, 15.56
乌克兰 – 俄罗斯
Vladimir Rozanskij
基辅: 圣诞节将于12月25日和1月7日庆祝
基辅国会决定。30%的家庭按西方日子庆祝圣诞节。莫斯科的东正教教会说, 这是俄罗斯「侵略者」的教会边缘化的举动。人们担心这一庆典将被消费主义所淹没。在天主教和东正教混合家庭的感恩。基督宗教的「两肺」果实。
另见
21/09/2016 19:03:00 梵蒂冈
教宗指出“如果天主宽恕了我，那我为什么不能宽恕他人？我比天主还大？”
周三公开接见中，教宗指出“慈悲之爱是唯一的道路”，“需要多一点慈悲，不要说他人的坏话；不要用批评、嫉恨、嫉妒伤害他人，要宽恕、要慈悲，在爱和奉献中善度我们的生活”
31/05/2016 13:53:00 梵蒂冈
教宗指出如果学会服务、与他人相遇“世界会变成什么样”
“基督徒带着一张扭曲的脸、伤心的基督徒是丑陋的。丑陋、丑陋、丑陋的。他们不是完全意义上的基督徒。他们自以为是基督徒，但并不是完全意义上的基督徒”。“女性的勇气，教会内的勇敢女性们：她们就像圣母一样”。“勇敢：站起来、服务”
14/04/2016 11:12:00 韩国
大选结果出人意料、保守党失去议会多数
执政的新国家党未能获得多数议席，仅在三百个议席中获得了一百二十二个。十六年来，第一次沦为议会少数派。发言人承认失败并表示“我们没有倾听民众呼声”。向重新开启总统大选的朴槿惠总统发出鲜明信号。最大的反对党共同民主党得一百二十三个议席，成立立法机构中的第一大势力
16/11/2015 梵蒂冈
教宗指出使人走向单一思想、世俗性思维方式的结果就是摧毁基督信仰身份
世俗“就是做世界要做的事”。由此、从“来自于一个取代真人耶稣基督的人文主义”产生了背教和宗教迫害。“教会历史中、我们所看到的历史中，我想到了一件事，那就是把宗教节日的名字变了——上主的圣诞被冠上了其它名字——就是为了铲除其身份”
31/10/2014 梵蒂冈
教宗指出负责法律的人如果忽略爱则不是表样而是虚伪
今天的讲道中，教宗方济各围绕福音中耶稣痛斥法利塞人讲解了道理。法利塞人反对耶稣安息日给人治病、不救掉进井里的父母因为"他们把一切都给了殿宇了。那谁最重要呢？第四诫还是殿宇？需要反方向走路：从爱走向法律"
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也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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