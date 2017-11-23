莫斯科 (亚洲新闻) - 乌克兰国会「拉达」, 通过增加一天新的假期, 在《国家劳动法》列出。假期包括: 12月25日基督徒圣诞节根据西方传统, 除了东正教1月7日儒略历圣诞节之外的庆节。作为交换, 5月2日劳动节后翌日已被删除。

国会的决定引发了许多反应, 从东正教正统世界是非常重要之举。乌克兰正统派分离主义分支的负责人阿加梵高都主教(Agafangel), 反对此举, 表示「失去了希望, 乌克兰有朝一日会成为一个正统教会国家」。都主教说, 这将传播西方圣诞节的宣传, 使其成为主要的国家宗教节日, 与基辅东正教宗主教区的同谋, 将要求额我略历法接受符合他们在「伊斯坦布尔的主人」, 即君士坦丁堡的宗主教区。

据领导的乌克兰东正教团体代表们, 他们是服从莫斯科宗主教区, 「拉达」的决定并不符合人们的意见倾向。从这个意义上说, 亲俄教会的信息主管奇里曼总主教(Kliment)表达了自己的观点。回顾1月7日的圣诞节也是传统上俄罗斯人、格鲁吉亚人、塞族人、耶路撒冷宗主教区, 甚至乌克兰-希腊天主教会, 奇里曼总主教强调: 「基督是为我们而生的, 而不是两次。」

「『拉达』已经表明, 它不考虑乌克兰人的意见。根据所有的民意调查, 绝大多数的人庆祝 1月7日, 或者至少在选举新议员时, 所以它会在他们之后。」

主教发言人解释说, 八成乌克兰人认为耶稣圣诞节和复活节是礼仪年中，最重要的庆祝活动；也有八成的公民表示不信任这些议员；他们的印象是, 这是企图将耶稣从宗教节日转变成一场闹剧, 削弱人民对东正教的信任, 从而重新获得共识。

事实上, 几个月来,顺从莫斯科的正统教会，表达了苛刻的言辞, 这代表了全国一半的东正教会, 以及乌克兰政治主角, 从波申科总统(Petro Poroshenko) 被指控骚扰俄罗斯的「侵略者」的教会。争论扩大到与其他基督宗派的关系, 特别是基辅宗主教区和希腊天主教徒, 被指责非法地推倒亲俄罗斯教士离开教堂和征用它们。

议员们认为, 根据官方资料,在该国注册的大约30%的宗教团体在12月25日庆祝圣诞节, 所以他们授予这个决定。例如, 在喀尔巴阡山的西部地区, 12月25日定为假期，已经有几年了。

乌克兰罗马天主教总教区莫扎其总主教(Mieczyslaw Mokrzycki) 对「拉达」的决定表示感谢。他认为这一举动，是拉丁礼传统受到信徒高度欣赏。总主教说:「我们在提交这一请求之前，反复思量过和准备很好。我们在各个层面上讨论过这个问题。」

在12月25日的圣诞宣讲讯息，不仅是对拉丁礼天主教徒的礼物: 基督教徒、许多希腊天主教徒、正统教徒，都加入我们的庆祝活动。」拉丁礼和拜占庭礼的天主教徒，总是庆祝圣诞节两次, 但没有带来任何闲话。「这就是为什么我们今天高兴, 因为圣诞节可以真正把所有家庭, 特别是许多混合传统的家庭团结起来；到目前为止, 许多拉丁礼天主教徒要在圣诞日被迫上班, 并且许多堂区被迫移动庆祝到晚上。现在, 我们可以体验一个真正的假期庆节的感觉，在我们的家园、 整个乌克兰。」总主教说道。

即使在俄罗斯，12月25日, 尽管在过去的几十年中, 这天成为工作日已经变得越来越重要, 也有出于商业原因。12月25日「圣诞节」与除夕和圣诞老人 (俄国寓言的祖父) 这个人物有关；而圣诞节庆祝在1月7日, 在几个星期都有「狂欢节庆祝」，都有特别的服装和面具。

在东部斯拉夫人之中, 一般来说, 东方和西方圣诞节传统，表达了被污染了的东方和西方基督宗教，以及这片土地的多个传统。