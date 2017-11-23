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    • » 11/30/2017, 14.15

    卡塔尔 - 海湾

    多哈进口数千头奶牛，以对付沙特的封锁



    目标是到2018年7月前实现牛奶生产的独立性。为此，从德国和美国购买了14,000头牲畜,牠们将在首都以北80公里的一个农场牧养，农场面积大如70个足球场，总成本达7亿欧元。

    多哈（亚洲新闻） - 为了避过沙特阿拉伯和其他海湾国家实行的封锁，卡塔尔计划在2018年7月之前进口成千上万只奶牛，为国内市场提供奶牛生产「自给自足」。爱尔兰巴拉纳家畜生产农场主任若望·多尔(John Dore)，宣布他的公司将处理运输来自德国和美国的至少1.4万头牛。

    牛只输入将在未来几星期内开始，到明年夏天结束，利用航空运输加快交货时间，并能减少牲畜的不适。

    多尔证实，「明年7月份应该是自给自足的」，他补充说，这个行动的目的是在「国家」范围内“卡塔尔参与的努力”，以遏制沙特集团的影响。同时，这个消息传达给利雅得：「我们不需要你，我们可以只靠自己做到。」

    总体而言，首都多哈北部80公里处的现有农场的牛只进口，总成本和牛奶收集专用部分的总成本应该在7亿欧元左右。结构一旦完成，将会有70个足球场的总规模。

    多尔得出结论，过去几周来，已有约3,400头牛到达卡塔尔。其余的配额预计将在2月份交付，最终的目标 ，「每天生产约400吨牛奶」，并将重点放在自给自足的目标上。

    几个月来，卡塔尔一直处于严重的政治、外交和经济危机的中心，这场危机与由利雅得领导的其他海湾国家相对抗。有人认为，卡塔尔和沙特阿拉伯之间的冲突起源于多哈和这个地区沙特人头号敌人德黑兰之间的关系，以及对恐怖组织的支持。

    事实上，在这场争议背后，也涉及到利雅得希望关闭的卡塔尔半岛电视台的卫星频道 - 逊尼派伊斯兰教内部，特别是多哈和阿布扎比之间将会发动反击。

    过去，卡塔尔在很大程度上依赖从邻国沙特阿拉伯进口粮食库存，包括牛奶和其他乳制品。因此，需要有一个270万人口的小酋长国为土耳其、伊朗和摩洛哥寻找食物供应的替代来源，再加上加强国内生产的选择。
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