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» 11/30/2017, 14.15
卡塔尔 - 海湾
多哈进口数千头奶牛，以对付沙特的封锁
目标是到2018年7月前实现牛奶生产的独立性。为此，从德国和美国购买了14,000头牲畜,牠们将在首都以北80公里的一个农场牧养，农场面积大如70个足球场，总成本达7亿欧元。
另见
24/11/2017 23:54:00 梵蒂冈
移民问题不只是教宗方济各的“情结”
教宗方济各在今天发布的2018年世界和平日文告中引用了若望保禄二世和本笃十六世的思考，两位前任教宗都大力呼吁接纳移民和难民，把世界建设成为“共同的家”。移民不只是一个经济负担，而且还是“和平工地”的建设者，他们有着丰富的“勇气、能力、能量和愿景”。回顾教宗保禄六世探访罗姆人的经历。
09/10/2017 10:04:00 俄罗斯
俄罗斯年轻人给普京生日的苦涩礼物
反对者团体在领袖阿力克谢·纳瓦尔尼由于自10月2日入狱而缺席的情况下组织了抗议活动。已经当权二十多年的普京还未确认其将再次竞选总统，但预测普遍认为他将再次压倒性胜选连任下一个六年。日薄西山的政权。莫斯科警方出人意料的克制。
11/02/2012 香港
香港：劳工人手紧张，到2018年短缺
一个政府研究指出，到2018年，将会有一万四千人短缺，以维持目前水平及应付经济增长。
29/01/2016 17:39:00 梵蒂冈
慈悲圣年：菲基凯拉总主教介绍已经有1,392,000名朝圣者到罗马朝圣
二月十日，慈悲传教士们将接受教宗“派遣”，他们享有赦免只有宗座才能赦免的重罪。二月三日至十一日，圣莱奥波尔多∙曼迪科和圣比约神父的圣髑将在罗马供朝圣者瞻仰
30/05/2015 中国
中国，盗文物者落网，盗窃公元前3,000年考古文物
警方在辽宁省已经寻获1,168件文物，其中包括价值连城的翡翠龙。被捕者被指控盗窃和非法出售古董文物的罪名。四位考古学家和众多商人牵涉其中。逾千名警察密探参与拘捕行动。
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也门种族灭绝: 首先炸弹，现在饥饿、干渴和霍乱
Pierre Balanian
由利雅得领导的联合政府阻止运抵油井运作的燃料。在塔伊兹、萨达、荷台达、萨那和贝达，有超过100万人没有饮用水。据儿童基金会称, 有170万儿童患有急性营养不良；未来几周有15万儿童可能死亡。国际社会的沉默和忽视。打击原油货船的威胁。昨天, 沙地阿拉伯允许重新开放萨那机场和胡地达港口, 但仅限于人道主义援助。不足的措施。
缅甸-梵蒂冈仰光：热火朝天地准备迎接教宗；教友们尽力接待朝圣者
Paolo Fossati
预计将有二十万人参加在吉坎桑运动场举行的庄严弥撒。也会有佛教和穆斯林的宗教领袖出席。另有六千多名年轻人将参加次日专为青年们举行的弥撒。还有菲律宾人、澳大利亚人、泰国人等远道而来体验教宗方济各这次历史性的牧灵访问。亚洲新闻特约记者专访报道。
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25/11/2017 中国
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罗辛亚危机: 中国的调解会成功吗？
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24/11/2017 梵'冈
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Bernardo Cervellera
24/11/2017 中国
23/11/2017 也门
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Pierre Balanian
24/11/2017 ..." - 梵'冈
克钦人朝圣者展开三天两夜旅程等待教宗方济各
Paolo Fossati
26/11/2017 梵'冈
27/11/2017 ..." " 梵'冈
教宗方济各抵达仰光: 天主教徒热情款待 (视频)
Paolo Fossati
24/11/2017 叙利亚 - 沙特阿拉伯 - "合国
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