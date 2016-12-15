大马士革 (亚洲新闻/通讯社) - 叙利亚政府和国会多个党派，接受联合国安全理事会于12月19日投票"一致"通过的《2328决议》，即派遣20名独立观察员到阿勒颇东部视察。

观察员将负责监测和监督人民撤离该城。自12月15日以来，至少25,000人逃离该市东部，当地长期受叛乱团体和伊斯兰圣战主义者控制，尽管暴力和冲突几次中断撤离行动，并且动摇俄罗斯和土耳其所达成的协议。同时，联合国期望所有军事冲突各方、政府和叛军，都会授权容许人道主义援助分配到阿勒颇，将会以四年时期，以两次分配︰西部，住了120万人，受政府控制;东部，有约25万人，在叛军和圣战组织手中。

自今年7月，数千名平民生活在军方围攻的情况之下。

联合国发言人斯特凡杜(Stephane Dujarric)证实，收到"权限可以派遣20名国家和国际人员"往阿勒颇，担当"监控工作的关键角色"。他说，这可使"需要人道主义援助"的人获得协助，是迫切的。”

一支联合国团队已经准备好，在政府控制的拉莫萨水坝候命。该名联合国官员说:"保护平民放弃这些地区，仍然是我们的优先任务。"

与此同时，俄罗斯、伊朗和土耳其同意有需要尽可能延长在叙利亚的休战时间。这三个国家的领导人想多努力，以确保和平会谈的成功，并加强在多个仍然发生战斗的地区停火。德黑兰和安卡拉昨天在莫斯科的会议结束后发表联合声明称，他们帮忙准备一项叙利亚政府和反对派之间的协议，并填补"担保人"的角色。最后，他们要求在叙利亚全境，"自由接触到"人道主义救济和"平民援助自由运输"。

圣战组织包括伊斯兰国和基地组织在叙利亚的一个分支Fatah al-Sham阵线，被排除协定休战。

会议结束后，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫(Sergei Lavrov)称赞新的轴，在叙利亚问题上形成，尽管莫斯科和德黑兰将支持大马士革，而安卡拉是接近叛军运动。拉夫罗夫说，合作"已经不只允许疏散平民"，但也"大多数反对派武装战斗人员"转移通过"已经同意的撤离路线"。对于未来，目标是"加强合作"。